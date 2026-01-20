La Oficina Anticorrupción ve "indicios de veracidad" en la denuncia de UPN sobre contratos de obras en Sendaviva

Archivo - El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha visto "indicios de veracidad" en la denuncia interpuesta por UPN en torno al posible "fraccionamiento indebido" de contratos para la realización de obras en el parque Sendaviva, y que ha detectado "nuevas irregularidades".

En una rueda de prensa ofrecida este martes, Sánchez de Muniáin ha señalado que la OANA "investiga ese posible fraude de ley" al detectar que se han podido "fraccionar indebidamente" los contratos para, a juicio de UPN, "eludir el procedimiento abierto, la contratación pública", por lo que la Oficina ha abierto expediente de investigación y ha requerido "documentación y explicaciones" al Departamento de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Navarra.

Además, ha remarcado que la Oficina "no se ha quedado solo en el posible fraccionamiento" de los contratos, sino que "ha ido más allá y ha detectado nuevas irregularidades en este asunto". En concreto, tras comprobar las certificaciones de obra, la Oficina ha advertido de que se abonaron a la misma empresa adjudicataria de todos los contratos "obras fuera de presupuesto" por valor de más de 70.000 euros (en concreto, importes por valor de 16.036,10 euros, 16.791 euros, 16.198,42 euros y 19.874,68 euros), "sin que conste justificación alguna" de estos encargos. No constan tampoco, a juicio de la OANA, las correspondientes "actas de modificación" para respaldar dichos trabajos fuera de presupuesto.

Según UPN, Anticorrupción "recoge otra actuación al margen de la ley, y es que el gerente de Parquenasa -entidad que gestiona Sendaviva- valora, califica las ofertas y, además, propone la adjudicación pese a no ser órgano competente para ello, tal y como señala la ley foral de contratos en su artículo 51". Además, la OANA señala que "no consta en los expedientes remitidos por el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo el procedimiento que se siguió por parte de Parquenasa para la contratación de la dirección de obra de estos contratos".

"Estos hechos lo que hacen es apuntar y confirmar un nuevo episodio de presuntas irregularidades y posible corrupción en materia de contratación administrativa", ha indicado Juan Luis Sánchez de Muniáin.

(Seguirá ampliación)