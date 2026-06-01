La oficina de Correos de Barañáin estrena el servicio Citypaq, disponible 24 horas

La oficina de Correos de Barañáin estrena el servicio Citypaq - CORREOS

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Correos ha instalado el servicio Citypaq, operativo todos los días de la semana, en la oficina de Correos de Barañáin, ubicada en Plaza de los Sauces, 1, y que cuenta con 26 casilleros de diferentes tamaños.

Las taquillas son accesibles permanentemente y sirven como complemento a los servicios que ofrece la oficina durante su horario al público.

El recién estrenado servicio permite recibir y enviar paquetes de los pedidos online siete días a la semana. Se trata de una opción con acceso todos los días, las 24 horas, de forma que el destinatario elige cuándo le viene mejor ir a recoger o a realizar su envío.

Se "adapta a las circunstancias del comprador" a la hora de recibir o devolver una compra por internet ya que el comercio electrónico es la actividad que más paquetes genera.

Para recoger, el cliente puede elegir un punto Citypaq, ya sea directamente en tiendas online integradas, o bien modificando la forma de entrega del pedido que esté esperando, a través de Correos Modify.

Se puede incluso de forma particular generar una dirección personal asociada a su Citypaq favorito registrándose en la App de Correos.

Para enviar, el cliente puede previamente abonar el envío en la App o web de Correos donde se generará un código para realizar el depósito en la taquilla, o también gratuitamente puede depositar envíos de devoluciones de compras, si la tienda online le entrega un código previamente prerregistrado.

Adicionalmente, los clientes que tienen instalada la App de Correos en su móvil disponen de funcionalidades avanzadas para utilizar el servicio Citypaq, ya que pueden reservar hueco de forma anticipada antes de depositar envíos prerregistrados o devoluciones, realizar el seguimiento de los envíos pendientes de recibir disponiendo de los códigos de recogida "de forma ordenada", así como recibir notificaciones con información sobre sus envíos.

Los destinatarios de los pedidos disponen de cinco días para recoger sus paquetes. Sin embargo, este periodo no se suele agotar ya que los compradores acuden a por sus compras en un plazo medio inferior a 18 horas desde que se realiza el depósito del paquete, momento en el que llega un mensaje al destinatario.

En el caso de que el envío no se recoja en el periodo de 5 días, se comunica al destinatario que su paquete está disponible durante 15 días adicionales en la oficina.