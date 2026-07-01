La Oficina Internacional de Prensa recibirá en Sanfermines a 677 profesionales de 138 medios de 13 países

Archivo - Imagen de archivo de un Chupinazo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Internacional de Prensa (OIP) recibirá en Sanfermines a 677 profesionales gráficos y de la comunicación procedentes de 13 países (Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Portugal, Suecia, Bulgaria, Ucrania, Turquía, Estados Unidos, México, Tailandia y España). En total, cubrirán las fiestas 138 medios de comunicación.

Para los encierros, el Ayuntamiento de Pamplona ha acreditado a 407 personas, a 176 para el Chupinazo y 94 para el Pobre de Mí. Las cifras son similares a las de años anteriores. El espacio para el que se acredita, tanto en vallado para los encierros como en Casa Consistorial y Casa Seminario para el Chupinazo y el Pobre de Mí, es "tan restringido y limitado que las cifras no pueden variar mucho de un año a otro".

Este año, por primera vez, se ha abierto periodo de acreditaciones para el Chupinazo Txiki, novedad del Día Infantil que se celebra el 10 de julio, y para la Despedida de Gigantes del 14 de julio. Ambos actos suman algo más de 80 acreditaciones y tienen, "como se esperaba, marcado carácter local".

Además de la habitual cobertura nacional e internacional de los medios de comunicación y la agencias, destaca el rodaje/grabación de una serie internacional, así como de varios documentales y reportajes sobre las fiestas.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, Patxi Pérez, ha indicado que "es momento de resaltar que los objetivos que se pensaron en el inicio de esta oficina se han ido cumpliendo adaptando, readaptando, modificando o mejorando en cuanto a los servicios que se ofrecen a los cientos de periodistas que acuden cada año a cubrir la información sobre las fiestas de San Fermín".

Según ha indicado, serán ocho periodistas quienes trabajarán este año en la OIP, que "nació el 1 de julio de 2000 para atender a los periodistas acreditados en estas internacionales fiestas de San Fermín, sin olvidar a todos aquellos profesionales de la información que, sin estar acreditados, solicitan su colaboración, y que rondan el medio centenar cada año".

El horario de atención a los medios y freelance desde el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte es el siguiente: de 9 a 13 horas del 1 al 4 de julio; del 5 al 6 de julio, de 9 a 16.45 horas; y del 7 al 14 de julio, de 07.45 a 16.45 horas.

El 15 de julio, una persona de la OIP seguirá trabajando en Baluarte de 9 a 13 horas, fundamentalmente para recoger los chalecos de los periodistas que los necesitan, ya que este año no se podrán devolver en ningún otro sitio ni en ningún otro horario diferente al de funcionamiento de la OIP.

Por su parte, Garbiñe Bueno, primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Contratación Pública Responsable y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pamplona, ha señalado que "la enorme fuerza popular de estas fiestas se refleja, entre otros, en el interés que despiertan en los medios locales, estatales e internacionales".

La OIP se encarga, un año más, de entregar las acreditaciones para el Chupinazo, el encierro, el encierrillo y el Pobre de Mí, expedidas por el Ayuntamiento de Pamplona, así como los chalecos rojos distintivos para prensa. Al igual que en años anteriores, para la cobertura del encierro se exige la acreditación del Ayuntamiento de Pamplona y el chaleco de prensa que se obtiene en la Oficina Internacional de Prensa.

El Ayuntamiento de Pamplona ha incrementado este año su aportación a la OIP un 20 por ciento, pasando de 5.000 a 6.000 euros.

Se han distribuido planos de la ciudad y, para la prensa, una bolsa con programas de fiestas de bolsillo, información de Pamplona como ciudad libre de agresiones sexistas, el recorrido de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el Decálogo sanferminero, un pañuelo rojo y un pendrive con fotografías de la fiesta, un dossier en diversos idiomas sobre los Sanfermines y otras informaciones de interés, correspondientes a las cinco campañas que pone en marcha el consistorio pamplonés.

Como es habitual, los medios interesados en entrevistar a corredores ingresados en el Hospital Universitario de Navarra o realizar reportajes sobre la infraestructura y dispositivo sanitario de urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, gestionarán sus entrevistas y solicitudes través de la OIP que durante los días de encierros estará abierta de 07.45 a 16.45 horas.

Las solicitudes se habrán de formular a lo largo de la mañana agrupadas entre las 9-10 horas y entre las 12 y 13 horas, a través de la OIP, que en coordinación con las jefas de guardia de enfermería del HUN facilitarán una cita para la entrevista, si el paciente así lo autoriza, en horario vespertino entre las 15 y las 17 horas se enviará a la OIP la agenda de atenciones consensuada con los pacientes para remitirse a los medios autorizados.

Para cualquier otra solicitud relacionada también con atenciones reportajes o informaciones en los centros sanitarios del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea habrá de tramitarse a través de esta misma oficina.

Entre las funciones de la OIP se encuentra también alimentar los datos de las personas atendidas tras los encierros en la página www.navarra.es. Esa información se difundirá igualmente en la red social X. Junto a ello, atenderán las ruedas de prensa en el Servicio de Urgencias del HUN.

Se apoyará igualmente cualquier información debida a sucesos extraordinarios (montones, cogida mortal de un corredor, explosiones, etc., siendo la OIP quien atenderá telefónicamente a los medios de comunicación prestando apoyo al Servicio de Comunicación del Gobierno de Navarra.

Desde sus inicios, en el año 2000, la OIP ha contratado hasta 2026 a un total de 179 periodistas y ha repartido 10.867 acreditaciones.

CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DEL ENCIERRO

Miguel González, con una foto realizada en Mercaderes, ha ganado el primer premio de la XVI edición del Concurso Internacional de Fotografía del Encierro (CIFE), para fotógrafos acreditados, dotado con 1.000 euros que entrega el Ayuntamiento de Pamplona.

El segundo premio ha sido para Sergio Gago, con una imagen tomada en el segundo Tramo de Estafeta, por la que recibirá del consistorio pamplonés 500 euros. Y el Premio Especial del Jurado ha recaído en Marta Roca, con una fotografía realizada en la Plaza de Toros.

Por tramos, los premiados han sido Rubén Albarrán, con foto del tramo de Santo Domingo, con el patrocinio del Bar Gaucho; Pablo Lasaosa, con una fotografía realizada en el tramo de Plaza Consistorial, patrocinado por Bar Restaurante Arte Berri; Miguel González, ganador del premio del tramo de Mercaderes, patrocinado por La Mandarra de la Ramos; Antonio Jaén, premiado por su foto de la Curva Mercaderes, con patrocinio de New Gure Etxea; Francisco José Bravo, ganador del premio del tramo de inicio de Estafeta, patrocinado por La Huerta de la Chicha; Sergio Gago, galardonado por su foto del tramo de final de Estafeta, patrocinado por Chez Belagua; Javier Ibañez, galardonado por su trabajo en la Curva de Telefónica, con el patrocinio del Bar Restaurante La Olla; Ricardo Bádenes, premiado por su foto en la Bajada del Callejón que patrocina PROGINSA; Javier Mutilva, premiado por su foto en el tramo del Callejón, patrocinado por Ansoleaga 33; y Francisco Vierbcher, premiado por su foto en la Plaza de Toros, patrocinado por Reyno Gourmet.

La presente edición ha contado con un total de 33 participantes, igual número que el año anterior, y 91 fotografías recogidas a lo largo de los 10 tramos del encierro de Pamplona. El jurado ha elegido 10 fotografías, una por cada tramo.

Cada uno de los autores de las fotografías seleccionadas recibirá un trofeo de manos de los patrocinadores del concurso el 11 de julio a las 11 horas, como viene siendo habitual, en el Hotel Maisonnave de Pamplona.