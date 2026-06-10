Ollo reivindica el papel de las regiones en una geopolítica basada en "democracias fuertes" y un "desarrollo sostenible"

La vicepresidenta Ollo participa en la Asamblea General de la Comisión del Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha reivindicado en Canadá el papel de las regiones en una geopolítica basada en "democracias fuertes y en el desarrollo humano y sostenible", unos principios que "pueden encontrar un marco adecuado de desarrollo" en la Macrorregión Atlántica que viene defendiendo Navarra y cuya constitución se espera para antes de un año.

Porque, según ha señalado Ollo, "debemos gestionar impactos mundiales desde las experiencias locales y para ello debemos avanzar en la cogobernanza de las regiones, como entidades más cercanas a la ciudadanía".

Una delegación del Gobierno de Navarra, encabezada por la vicepresidenta Ollo, ha participado estos días en la Asamblea General de la Comisión del Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) celebrada en Quebec, que ha aprobado una declaración en favor de la cooperación entre Europa y otras zonas del eje Atlántico a través de las regiones bañadas por este océano. En la reunión han tomado parte representantes de más de 20 regiones de seis estados (Irlanda, Reino Unido, Francia, España, Portugal y Canadá) que reúnen en su espacio geográfico a más de 60 millones de habitantes en conjunto.

Además de debatir sobre asuntos relativos al transporte y la energía verde, el cambio climático, el desafío demográfico y la diversidad cultural y lingüística, el encuentro ha servido para "reafirmar el compromiso por un desarrollo sostenible y la fortaleza de la democracia en un contexto internacional lleno de incertidumbres tanto económicas como políticas", indican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En esa línea ha realizado sus dos intervenciones la vicepresidenta Ana Ollo, que ha estado acompañada en este foro internacional por Silvia Ojer, responsable de la Oficina de Proyectos Europeos de la Dirección General de Acción Exterior.

La primera intervención ha tenido lugar en la sesión titulada 'La Macrorregión Atlántica: fortalecimiento del papel del Atlántico'. Introducida por Ander Caballero (secretario general de Acción Exterior, Euskadi Global-Gobierno Vasco) y dirigida por Fernando Sampedro (secretario de estado de Asuntos Europeos-Gobierno de España) y Raffaele Fito (vicepresidente ejecutivo, de Cohesión y Reforma de la Comisión Europea), además de la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, han participado Mathieu Berge (consejero de la Región de Nueva Aquitania), Jesús Gamallo (director general de Acción Exterior-Xunta de Galicia) Alvaro Santos (presidente de la CCDR Norte-Portugal) y Teresa Almeida (presidenta del CCDR Lisboa e Vale do Tejo-Portugal). Reka Rozsavolgyi (jefa de equipo de la Comisión Europea en materia de macrorregiones, cooperación trasnacional, interregional y exterior) ha sido la encargada de cerrar esta mesa con las conclusiones y aportando el punto de vista de la propia Comisión Europea

En esta sesión, Ollo ha destacado el compromiso de Navarra por la consolidación de este espacio de colaboración transatlántico, no solo por lo que supone en clave de "cogobernanza multinivel desde el papel de la regiones" sino también porque esta fórmula puede permitir "sacar adelante o profundizar" en iniciativas de distintos sectores industriales estratégicos de Navarra, como las energías renovables y la economía circular. "En este ámbito es necesario superar posibles políticas aislacionistas, individualistas o unilaterales para pasar a trabajar colaborando con las demás regiones atlánticas y así lograr que éstas ganen peso en Europa y en el mundo. En suma, construir una Europa más sostenible y equilibrada desde el protagonismo de los propios territorios y avanzar hacia una nueva generación de políticas de la Unión Europea", ha defendido.

La vicepresidenta ha apostado por "reforzar" organismos como la Macrorregión "que pongan freno al bilateralismo". "Tenemos la oportunidad de fortalecer la relevancia geoestratégica del área atlántica trabajando en común. Y estamos hoy en un país en el que no hace mucho se hizo un alegato para crear ese tercer espacio, para tener voz propia ante otros grandes actores internacionales que, desde un lado u otro, quieren dominar el mundo con sus intereses económicos y políticos. Potencias que, con el apoyo de lo que se vienen llamando ahora los tecnooligarcas, incluso desestabilizan elecciones, queriendo acabar con un modelo social y político que en gran parte representan, representamos, regiones y países que conformamos este Arco Atlántico. Desde luego la Europa en la que nosotros creemos".

"UNA SOCIEDAD QUE ANTEPONGA A LAS PERSONAS SOBRE LA TECNOLOGÍA Y LA IA"

La vicepresidenta Ollo también ha participado en una mesa temática que ha abordado el reto de 'Las garantías de la seguridad económica y la democracia en la era de los choques globales'. En esta ocasión, la sesión la ha presentado Alain Olivier (Oficina del Gobierno de Québec en Bruselas) y han intervenido también Roberto Grilo (Vice-Presidente de Alentejo portugués) y Jack Murray (consejero del Donegal County Council, Irlanda). La sesión la ha moderado Inma Valencia, directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

Todos ellos han aportado experiencias desde el punto de vista local y han coincidido, como también se recoge en la declaración oficial de la asamblea, en resaltar el "papel fundamental de las regiones para abordar los desafíos globales". "Solo mediante una gobernanza multinivel robusta y una colaboración genuina podremos construir economías resilientes, inclusivas y preparadas para el futuro", se ha señalado en la citada declaración.

"Avanzar de la mano con otras regiones e instituciones que piensan y trabajan en la misma línea a ambos lados del Atlántico es algo que, además, se traduce en mejoras concretas para la ciudadanía y el tejido socieconómico", ha señalado Ollo, tras recordar que Navarra ha liderado iniciativas que tienen que ver con las energías renovables, la automoción, la economía circular, la economía social, los mecanismos de transparencia y buen gobierno o la recuperación de la memoria.

"Tenemos la firme creencia de que un desarrollo sostenible que busque la justicia social es una de las mejores formas de responder ante las amenazas ultraneoliberales y autoritarias que buscan capitalizar el descontento y la incertidumbre entre los sectores sociales desfavorecidos. La economía y la política, la buena política, van de la mano desde esta visión. El desarrollo sostenible y la fortaleza de las democracias son un binomio indisoluble", ha asegurado.

"En la llamada geopolítica -ha continuado- la parte de la geografía es importante. Pero creo sinceramente que la política mundial no se dibuja hoy sobre mapas y territorios, sino en torno a posicionamientos políticos y sociales ante los grandes retos del siglo XXI. Y estos son muy sencillos de plantear. Se puede estar a favor de un mundo donde rija la ley del más fuerte, la ley de la selva o la democracia y la defensa de los más débiles también; hay que posicionarse al lado de una economía que busque solo beneficios y pase por encima del medio ambiente o en favor de un desarrollo sostenible que los reparta y enfrente el cambio climático; otro reto ético e ineludible es apoyar las guerras y la violencia o volcarse por la paz y la diplomacia. Elegir, en definitiva, entre palabras y armas. También dejar que una inteligencia artificial sin límites ni ética domine a las personas o priorizar que las personas controlen la inteligencia artificial desde una visión humanista; hay que elegir entre sistemas arancelarios que cierran fronteras o prácticas de colaboración y comercio internacional; entre la información como un bien público y un derecho básico o la manipulación y la difusión de desinformación o fakes news; entre la convivencia entre diferentes o la exclusión y la xenofobia...".