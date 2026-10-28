La OSN y el Coro Joven del Orfeón Pamplonés celebrarán la Navidad con un concierto en Baluarte el 22 de diciembre

Archivo - Concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra con el Coro Joven del Orfeón Pamplonés en el Auditorio Baluarte. - FUNDACIÓN BALUARTE - Archivo

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) y el Coro Joven del Orfeón Pamplonés celebrarán la Navidad el próximo 22 de diciembre con un concierto en Baluarte. Las entradas están a la venta desde este miércoles, día 28 de octubre, para esta cita, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala principal, bajo la batuta de Perry So y con Juan Gainza al frente de la formación coral.

La velada comenzará con la Suite orquestal n.º 3, de Johann Sebastian Bach, y continuará con ¿Dónde jugaremos?, de la ópera El gigante egoísta, de Iñigo Casalí, y Alma llanera, de Pedro Elías Gutiérrez, en un arreglo de Koldo Pastor. La tradición vienesa estará representada por el Dynamiden vals, de Josef Strauss, y también sonarán dos de las páginas más conocidas de El cascanueces, de Tchaikovsky: el Vals de los copos de nieve y el Vals de las flores.

El programa incluirá Ai! Hau gabaren zoragarria, de Lorenzo Ondarra, y Letanía de coplas para una Nochebuena, de Iñigo Casalí, además de las canciones tradicionales Huachi Torito, Horra Mari y Ya viene la vieja, en arreglos de Fernando Velázquez.

Las entradas tendrán un precio general de 30, 20 y 15 euros, según la zona. Los abonados de las temporadas Fundación Baluarte y de la OSN podrán adquirirlas por 25, 15 y 12 euros, respectivamente, con un máximo de dos localidades por abonado. Los menores de 30 años dispondrán de un 20 % de descuento durante todo el periodo de venta y de un 70 % en los últimos tres días con Carné Joven, con precios de 9, 6 y 4,50 euros, según la zona.

El concierto tendrá una duración aproximada de 90 minutos y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).