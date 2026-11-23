Acto de campaña de Podemos celebrado en Pamplona, con la presencia del secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández - EUROPA PRESS

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado este lunes en Pamplona que en las elecciones generales de este domingo "es imprescindible no solamente frenar a la derecha y a la ultraderecha, sino también que en el Estado haya una izquierda fuerte, una izquierda autónoma del Partido Socialista, una izquierda valiente y una izquierda que se atreva a cumplir lo que dice".

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto electoral celebrado junto a la cabeza de lista de Podemos por Navarra al Congreso, Virginia Alonso, Fernández ha señalado que la formación morada "es ahora mismo el partido político más previsible de todo el Estado porque todo el mundo sabe que nosotros vamos a hacer lo que decimos". "Gente como Virginia -Alonso-, gente como Irene Montero y gente como Gabriel Rufián se atreven a llevar a la praxis lo que decimos", ha indicado, tras añadir que "nos estamos jugando mucho en Navarra y en el conjunto del Estado".

Según ha añadido, "frente a esa llamada del Partido Socialista tan manida del voto útil en estos últimos días, desde Podemos lo decimos bien claro: el voto útil es el voto que te representa, el voto que concuerda con lo que piensas y con lo que sientes". "Y creo que tanto en Navarra como en el conjunto del Estado hay miles y miles de personas que han salido a las plazas y a las calles a movilizarse. Y esa gente lo que pide son más derechos, lo que pide son más transformaciones, no quedarse como estamos actualmente. Ese voto se identifica con Podemos y creo que el voto útil es el que representa lo que sientes, lo que piensas y lo que quieres", ha incidido.

Ha remarcado Fernández que "estamos en esta campaña reivindicando que la política vuelva a lo básico, a garantizar cosas básicas". Una de ellas es la paz, ya que "no puede ser que a día de hoy este gobierno que está en funciones haya dedicado en las últimas semanas 20.000 millones de euros a industria armamentística, a tanques y a balas, en lugar de destinarlos a la educación pública, a la sanidad pública o a los servicios sociales públicos". "No puede ser que un gobierno que se tilda de progresista destine casi 20.000 millones de euros estando en funciones a la industria armamentística", ha criticado.

Por otro lado, "estamos reivindicando también casa". "Hablar de la vivienda es hablar del principal problema, no solamente en Navarra, sino también en el conjunto del Estado. Para solucionar el problema de la vivienda hay que implementar medidas radicales que vayan a la raíz del problema, y la raíz del problema de la vivienda se llama especulación", ha apuntado.

Por ello, ha continuado, "es imprescindible que Podemos esté fuerte, para llevar a cabo las medidas que estamos proponiendo, que es bajar un 40% por ley el precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea para residir, expropiar el uso de vivienda a los fondos buitre para ponerla en alquiler social y también incrementar exponencialmente los impuestos a la vivienda vacía".

Con estas medidas que "van a la raíz del problema, que se llama especulación", se podrá "facilitar el acceso a la vivienda a las millones de personas que en este Estado lo necesitan". "No puede ser que haya miles de personas sin casa y que también haya muchísimas casas vacías", ha afirmado.

El tercer elemento "fundamental" que Podemos reivindica es "un trabajo digno". "No puede ser que estemos en un sistema en el que es prácticamente imposible vivir. Desde Podemos estamos propugnando, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 30 horas y el incremento del salario mínimo interprofesional a 1.800 euros", ha explicado.

Por otro lado, ha afirmado que "no puede ser que haya empresas públicas que estén subcontratando con entidades privadas". "El ejemplo palmario de esto lo estamos viendo con Adif y con Renfe, que son empresas públicas pero que luego subcontratan con empresas privadas, que al final devienen en un peor sistema, en este caso, de ferrocarriles", ha criticado.

Asimismo, ha apostado por "garantizar a los pensionistas y a las pensionistas, que se han partido el lomo trabajando en Navarra y en el conjunto del Estado, unas pensiones dignas, unas pensiones actualizadas, por ley al IPC". "Frente a esa amenaza de la derecha, de la ultraderecha, de privatizar el sistema de pensiones, desde Podemos proponemos blindar por ley el sistema público de pensiones, garantizar pensiones dignas, especialmente las pensiones contributivas, y asegurar que nuestros mayores, quienes trajeron la democracia a este país, puedan tener unas pensiones dignas, actualizadas y decentes", ha apuntado.

Por su parte, Virginia Alonso ha remarcado que "quedan cinco días de campaña, cinco días para explicar que Podemos es la opción fiable, es la opción útil en Navarra". "Porque la gente de izquierdas quiere votar de corazón, quiere votar por sus convicciones, no quiere votar con la nariz tapada", ha apuntado. Según ha subrayado, "la izquierda independentista no va a sacar" el segundo diputado en la Comunidad foral. "Por eso es importante que la gente vote de verdad a un partido que hace lo que dice", ha apuntado.