Pamplona amplía un 50% las estaciones del servicio de bicicletas eléctricas compartidas, sumando 20 bases más.

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pamplona amplía el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler con 20 nuevas bases, un 50% más, que se suman a las 42 existentes en la actualidad. La ciudad contará así con 62 bases, distribuidas por todos los barrios, para albergar hasta 640 bicicletas, 240 más que el número actual.

Esta ampliación se realiza a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, que ofrece financiación europea de los fondos Next Generation EU. Este plan aporta 1.038.611,01 euros de la inversión total de 1.396.354,80 euros.

El refuerzo del servicio de bicicletas eléctricas lo ha presentado este lunes el director del área de Desarrollo Sostenible y Proyectos Estratégicos, Alejandro Astibia, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. Además de las 62 bases de carga, que estarán totalmente instaladas en junio de 2024, el número de bicicletas disponibles se irá incrementando progresivamente desde las 400 actuales hasta las 640, a medida que las nuevas bases vayan entrando en servicio, para mantener la relación entre número de anclajes y bicicletas.

Las nuevas bases estarán situadas en el paseo de Sarasate (Monumento de los Fueros); plaza del Soto 30 - Ctra. Sarriguren (Mendillorri); Universidad de Navarra - Edificio Arquitectura;

C/ Monte Monjardín 2 (rotonda C/ Aoiz); C/María Auxiliadora - C/ de Subiza (Txantrea); C/ Manuel de Falla - C/ Río Urrobi (Milagrosa); C/ Yanguas y Miranda 2; C/ Sadar (Navarra Arena); plaza Protomedicato (Parking CHN); Avda. Marcelo Celayeta 131 (C. Capuchinos); C/ Remiro de Goñi 42 (Etxabakoitz Norte); C/ Jaurrieta 2 (Rochapea); Plaza del Juez Elío - Grupo Larraina 5Bis (Palacio de Justicia); C/ Miravalles - C/ Fernández Daoiz (Orvina III); C/ Ventura Rodríguez 50 (Buztintxuri); C/ Canal 25 - Plaza Almiradio de Navascués (Ezkaba); C/ Fuente del Hierro 17; C/ María Lacunza 45 (Lezkairu); Avenida San Jorge 2; y Avda. Aróstegui 4 - C/ Virgen del Soto.

El servicio de bicicletas eléctricas de alquiler, gestionado por la empresa concesionaria Ride On Pamplona SL y que entró en funcionamiento en enero de 2022, cuenta, en estos momentos, con 42 bases y 400 bicicletas, que se pueden utilizar en los 800 anclajes disponibles en los 14 barrios de la ciudad. El número de usuarios supera en la actualidad los 60.000, un tercio de la población que puede utilizarla, con casi un millón de viajes (502.000 en 2022 y 490.000 hasta principios de este mes de noviembre). Se han recorrido 2,3 millones de kilómetros, principalmente en distancias de entre 1 y 5 kilómetros.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la campaña de tarifas especiales para determinados colectivos "está funcionando a buen ritmo". Las familias monoparentales, las numerosas, las personas mayores de 50 años y las menores de 31 pueden obtener el abono anual a mitad de precio, ya que la otra mitad la aporta el Ayuntamiento. Hasta el momento, 639 personas han solicitado la tarifa especial joven; 285, la tarifa especial para mayores de 50 años; y 45 familias se han acogido a la tarifa especial para familias numerosas y monoparentales.

Además del descuento en el abono anual, las recargas de monedero bonificadas para los usuarios con el abono anual activo han llegado a 1.410 en el mes de septiembre, en el que la promoción ha estado vigente. En este caso, se han bonificado con 5 euros las recargas de 10 euros. De esta forma, los descuentos por abono anual y la promoción del uso habitual se han sumado para fomentar el uso de este medio de transporte sostenible y saludable.

El uso de medios de transporte sostenibles se integra en la iniciativa Go Green Pamplona, Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030, por la reducción de las emisiones contaminantes y el uso de energías renovables.

De los cálculos derivados de los kilómetros recorridos y la diferencia que supone haberlos recorrido en las bicicletas eléctricas del servicio, en lugar de en vehículos privados a motor, se extrae que con los desplazamientos realizados por las personas usuarias desde la puesta en marcha del servicio, la ciudad ha evitado la emisión de 800 toneladas de CO2 a la atmósfera, equivalentes a la huella de carbono anual de 145 personas que viven en Pamplona, así como de todos los numerosos gases y partículas contaminantes a los que se expone directamente la población, a consecuencia del tráfico.