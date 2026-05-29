Pamplona y su Comarca presentan los proyectos de transformación turística ejecutados con 7,5 millones de fondos europeos

La consejera Esnaola visita diferentes actuaciones realizadas en la comarca de Pamplona en el marco de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra ha celebrado este viernes la tercera jornada de comunicación y divulgación del impacto de los fondos MRR en la transformación turística de Navarra. En esta ocasión, para dar a conocer las actuaciones en dos PSTD: Pamplona SF365 y Comarca Pamplona Rural. Una jornada que ha combinado la visita a proyectos y actuaciones relevantes con el encuentro profesional con agentes del territorio.

Al igual que en las anteriores jornadas, que dieron a conocer las acciones transformadoras en las comarcas de Baztan-Bidasoa y Sangüesa-Prepirineo, la jornada ha estado presidida por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, que ha destacado el impacto de la financiación europea en el impulso al sector: "Los fondos europeos han supuesto más de 85 millones de euros para el sector turístico en nuestra comunidad, y concretamente los que vamos a visitar hoy, cuentan con una inversión total en la zona de más de 7.490.000 euros".

"Un presupuesto al que hay que sumar otras actuaciones derivadas de los planes gestionados directamente por la Dirección General de Turismo, y que en total ascienden a más de 1,2 millones de euros. Concretamente del ACD 5 Rutas Jacobeas, el de Navarra y sus paisajes enogastronómicos o ACD Navarra circular, inclusiva y resiliente, así como ayudas para la eficiencia energética", ha dicho.

Esnaola también ha dado valor al esfuerzo de Pamplona y de toda la comarca para aprovechar esta oportunidad: "Habéis estado especialmente atentos y atentas, y trabajando intensamente para canalizar todos estos fondos destinados a la mejora y generación de recursos turísticos y a la profesionalización del sector para mejorar su competitividad".

Finalmente, la consejera Esnaola ha hecho referencia a la sostenibilidad de la actividad turística y ha indicado que "el sector turístico navarro en su conjunto, instituciones públicas y sector privado, creemos y trabajamos por un turismo sostenible desde una mirada social, territorial y medioambiental". "Y hoy, gracias a estos planes, estamos más cerca de lograrlo como comunidad; con la motivación de mejorar nuestros recursos, también la experiencia de quien nos visita y, por supuesto, el bienestar de los vecinos y vecinas que aquí viven", ha dicho.

La consejera ha estado acompañada de Ana Muñoz, directora General de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo, quien ha señalado que "han sido años duros tras la pandemia pero de mucha ilusión para poder articular e implementar estos planes por todo el territorio".

En ese sentido, ha querido remarcar que "no hay un plan igual a otro" y que el proceso ha sido "muy constructivo, de diálogo, lo que ha permitido proyectar qué turismo queremos y qué retos tiene cada destino".

Muñoz ha destacado la individualización de cada plan, que ha permitido trabajar la esencia de cada destino aportando identidad, lo que considera que es "la clave del turismo, para la construcción e impulso de un turismo auténtico, sostenible, atractivo para quien nos visita y una oportunidad para que los residentes vivan mejor".

VISITAS EN BERIÁIN, GÓNGORA Y PAMPLONA

La jornada ha dado inicio con la visita a algunas de las actuaciones realizadas dentro del PSTD Comarca de Pamplona Rural. La primera parada ha sido la Balsa Morea, perteneciente al Ayuntamiento de Beriáin. El propio alcalde de este municipio, José Manuel Menéndez, junto a personal técnico ha descrito las actuaciones de restauración ambiental realizadas en este espacio, donde también se ha instalado un sistema de aforo para vehículos y de conteo.

Posteriormente, el grupo se ha desplazado hasta Mendillorri, donde de la mano del presidente de MCP, David Campión, se han presentado actuaciones como la instalación de un hotel de insectos, una estación de reparación de bicicletas, sensores o una web de realidad aumentada en el conocido como parque de las Aguas.

La tercera de las paradas de la visita ha permitido conocer las actuaciones en el Palacio de Góngora, espacio que ha acogido el encuentro profesional del día, con la intervención de autoridades y técnicos que han descrito el conjunto de las actuaciones en ambos PSTDs, así como el impacto de otras líneas de financiación de los NEXT como los ACD y las ayudas directas al sector. En este último ámbito, han sido invitadas para dar a conocer sus casos representantes de Castillo de Gorraiz, ANAPEH y AEHN.

Tras el encuentro profesional, el grupo ha viajado a Pamplona para conocer las actuaciones relativas a la PSTD Pamplona SF365. Ya en la capital, han sido recibidos por el alcalde, Joseba Asiron, que ha encabezado las visitas a Casa Seminario, incluida la nueva oficina de atención turística y al Centro de Experiencias San Fermín. El alcalde ha querido recalcar "la importancia de una financiación europea que ha permitido ejecutar proyectos concretos, duraderos y útiles para la ciudad".

"Actuaciones como la rehabilitación de Casa Seminario, la mejora de la Oficina de Turismo o el Espacio SanfermIN Espazioa reflejan una apuesta por un modelo turístico sostenible, accesible y compatible con la vida cotidiana de Pamplona. Queremos que el turismo sea una oportunidad, pero siempre desde el equilibrio, favoreciendo la convivencia entre la ciudadanía y quienes nos visitan", ha señalado.

EL IMPACTO DE LOS FONDOS NEXT

En la UGET Pamplona y Comarca se han desarrollado dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, más conocidos como PSTD: Pamplona SF365, que ha recibido una subvención de 5.492.500 euros, y Comarca Pamplona Rural, con 2.000.000 euros de presupuesto.

En la capital se han desarrollado un total de 13 acciones diferentes dirigidas a (de mayor a menor en función del presupuesto destinado): mejora de la competitividad del sector, actuaciones tecnológicas, mejora de eficiencia energética y actuaciones para la transición verde y sostenible.

Algunos ejemplos más relevantes son el sistema de drenaje urbano a lo largo del recorrido del Camino de Santiago, la instalación de aparcamientos seguros para bicicletas, la rehabilitación de Casa Seminario, la puesta en marcha de un plan de movilidad y nueva señalización turística accesible, la digitalización de los servicios turísticos (análisis de flujos, mupis, radioguías, pantallas, realidad virtual, etc.), la creación de un Club de producto de turismo cultural o la puesta en marcha del Espacio SFIN! Espazioa, dedicado a los Sanfermines.

Respecto a las actuaciones realizadas dentro del plan dirigido a la Comarca, las principales son: actuaciones de prevención de inundaciones en el Parque Fluvial; medidas de conservación de fauna y reforestación (Etxauri, Arga, Balsa de la Morea, etc.); extensión de la movilidad ciclable con la creación de nuevos tramos; instalación de sensores de conteo; experiencias de realidad virtual en Garaño, parque fluvial e Irulegi; y puesta en valor de recursos como el Castillo de Garaño o el Palacio de Góngora.

Todas estas actuaciones se han llevado a cabo gracias a la financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea y la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.