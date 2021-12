Pamplona desarrolla una campaña de limpieza especial en mobiliario urbano, alumbrado público y señales del Casco Antiguo

Se ha pedido permiso a las comunidades de vecinos y vecinas para poder actuar también en exteriores de viviendas y locales particulares

El Ayuntamiento de Pamplona está llevando a cabo este mes de diciembre una campaña especial de limpieza en el Casco Antiguo para "mejorar la imagen de una de las zonas de la ciudad más transitada y visitada". Además de las labores habituales de limpieza viaria, con los recorridos de barrio, limpieza de papeleras, baldeo y fregado de calles, durante este mes se ha intensificado la limpieza de elementos verticales (señales), de mobiliario urbano y de alumbrado público, eliminando pegatinas, cartelería o pintadas y grafitis.

Según informa el Consistorio pamplonés en nota de prensa, la principal novedad de esta campaña es que se está actuando también sobre el exterior de portales, bajeras y cierres de las mismas de propiedad particular.

A principios del mes de diciembre, el Ayuntamiento de Pamplona remitió a las comunidades de vecinos y vecinas del barrio una carta explicándoles los planes de actuación y solicitando la autorización oportuna para poder acometer esos trabajos de limpieza vertical en elementos de fachada como portales, carpinterías, persianas y demás a nivel de planta baja, cuando se hubiera detectado un claro deterioro.

Hasta ahora, el Ayuntamiento eliminaba las pintadas y carteles que se producían o colocaban en fachadas de piedra, "pero no actuaba, a no ser que el mensaje fuera agresivo o hiriente, en portales, carpinterías o bajeras debido a la singularidad y particularidad de cada uno de esos elementos". Una modificación realizada en agosto de este año en el contrato de limpieza vertical permite actuar en esos espacios "si la comunidad de vecinos y vecinas no se pronuncia en contra tras la solicitud de autorización que debe cursar el propio Ayuntamiento".

El Ayuntamiento de Pamplona está realizando durante este estas semanas labores referentes a la eliminación de carteles y de pintadas/grafitis, empleando medios manuales, mediante proyección de agua a alta presión con aditivos o aplicando pintura de un tono similar al existente. Hay que tener en cuenta que los trabajos que se efectúan suponen únicamente una mejora estética 'correctiva', no una restauración o arreglo de los elementos tratados. Esta campaña de limpieza se realiza mediante personal técnico de la contrata de limpieza vertical (Tasubinsa) y con un vehículo hidrolimpiador.

La campaña se comenzó por las calles "que más necesitaban de un lavado de cara estético" en cuanto a la limpieza vertical, como Zapatería, Pozoblanco, Plaza Consistorial, Mercaderes, Estafeta, Mayor, Comedias o Chapitela, extendiéndose ya al resto del barrio. Simultáneamente a ese trabajo en paredes y elementos de fachada, se está actuando sobre elementos municipales de alumbrado, como puntos de luz y armarios de centros de mando, sobre la señalización vertical de tráfico o turística, o sobre elementos de mobiliario urbano, como bancos y papeleras.

Tras esta actuación, pasadas ya las fechas navideñas, el Ayuntamiento evaluará el resultado con la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo y otras entidades interesadas. De esta forma se podrán planificar futuras actuaciones de similar calado en función de los medios y presupuestos disponibles. Esta actuación da continuidad al trabajo general de retirada de cartelería efectuado el pasado mes de junio y a las acciones llevadas a cabo desde finales de noviembre en ese mismo sentido también en el Casco Antiguo.