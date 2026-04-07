Pamplona desconfina a las más de 170 aves enjauladas en el parque de la Taconera

Aves en la Taconera. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 179 aves del parque de la Taconera recuperarán este martes la libertad, después de pasar cuatro meses y medio confinadas en una gran jaula para evitar la propagación de la gripe aviar. El Ayuntamiento de Pamplona ha adoptado la decisión después de que el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España publicara el pasado miércoles una Orden Ministerial por la que levantaba el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de riesgo de gripe aviar. De hecho, España fue declarada libre de influenza aviar altamente patógena el pasado 10 de febrero por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En estos momentos, en la Taconera hay diversas especies de anátidas y gallináceas. Éste es el hábitat de 35 ocas, 35 patos, 78 gallinas, 29 pavos, 2 barnaclas y un cisne. Todas ellas permanecían confinadas desde mediados de noviembre. Las especies gallináceas se reubicaron en una poterna de los fosos y se les habilitó un área exterior protegida de unos 160 m2.

Por su parte, a las anátidas se les instaló en un recinto doble de 324 m2 totales y dos poternas adicionales de resguardo. A través de estas medidas, se buscó evitar o limitar el contacto de todas ellas con aves salvajes, para reducir los riesgos de un posible caso de contagio de gripe aviar. Las zonas exteriores se limitaron mediante mallas y andamios, a modo de grandes jaulas, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Junto a esta medida, también se ha procedido en los últimos días al llenado de los estanques, que habían sido vaciados precisamente para evitar que las aves migratorias y salvajes pudieran acercarse a este espacio y provocar contagios. De esta forma, ha añadido el Consistorio, la Taconera recupera la normalidad después de meses con una imagen peculiar para garantizar la seguridad de los animales y de la ciudadanía en su conjunto. En todo este tiempo, ha precisado, no se han detectado en Pamplona casos de gripe aviar ni entre animales de corral ni salvajes.

La Orden Ministerial publicada el miércoles 1 de abril levanta el confinamiento en explotaciones ubicadas en los municipios no incluidos en las zonas de especial riesgo. Pamplona figuraba precisamente entre esas zonas sin riesgo ni necesidad de vigilancia especial. En cambio, sí se mantiene dicho confinamiento en un total de 1.201 municipios de toda España, principalmente en las comunidades de Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana. En Navarra existen doce municipios con estas limitaciones; todas en la zona de la Ribera.