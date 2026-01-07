Pamplona destaca que ha "triplicado" plazas para personas sin hogar en dos años: "Llegamos hasta donde podemos llegar"

El concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, junto con el director de Acción Social, Rubén Unanua. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona dispone de hasta 205 plazas en el albergue de Trinitarios y en viviendas municipales para la atención de personas sin hogar durante episodios de emergencia climatológica, como olas de frío. El Consistorio invertirá este año 1,6 millones de euros en la gestión del Centro de Atención a Personas sin Hogar y de otros recursos de alojamiento para paliar la exclusión social.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, junto con el director de Acción Social, Rubén Unanua. Según ha indicado, el Consistorio cuenta con 155 plazas estables en Trinitarios y en viviendas municipales, que "triplican" las que disponía el Ayuntamiento de Pamplona en 2023, con el gobierno de UPN. Esas plazas aumentarán hasta las 165 durante la ola de frío y se sumarán 40 más, hasta llegar a esas 205, en situaciones de emergencia climatológica.

Mauleón ha destacado que en los dos años que lleva el Gobierno municipal "hemos consolidado un sistema que tiene el triple de plazas disponibles, el doble de recursos invertidos y que tiene una clara prioridad en el empleo y la vivienda como ejes clave para la integración social de las personas". Frente a las críticas de colectivos sociales, ha defendido que se está haciendo un "esfuerzo muy importante". "Tenemos la capacidad que tenemos, hemos ampliado el máximo de acuerdo a nuestros recursos y llegamos hasta donde podemos llegar", ha subrayado.

Si bien ha indicado que es "difícil dar una cifra exacta" de personas sin hogar en Pamplona, debido a la alta itinerancia, el Consistorio calcula que hay alrededor de 140. El perfil mayoritario es el de una persona joven, de origen migrante, con edad de trabajar pero que "no tiene empleo, entre otras cosas, porque no tiene papeles". "O garantizamos que la gente pueda tener un empleo, y con ello unos ingresos para tener una vivienda" o si no, "estamos atendiendo con recursos de sinhogarismo lo que es un problema fundamentalmente migratorio", ha remarcado.

Ha puesto en valor la "estupenda" labor de las entidades sociales y, ante la acogida en Katakrak de varias personas sin hogar, ha dicho que, "toda iniciativa que ayude a atender más y mejor a las personas sin hogar es bienvenida".

1,6 MILLONES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR

La Junta de Gobierno Local aprobó a final de año el contrato para la gestión del servicio municipal de atención a personas sin hogar y/u otros recursos de alojamiento externo con un presupuesto de 1.591.863,91 euros, entre el 16 de febrero y el 31 de diciembre de 2026. Dividido en tres lotes, el contrato cuenta con la opción de dos prórrogas anuales y se han reservado todos los programas a entidades sociales sin ánimo de lucro.

Frente a un modelo anterior con un 50% de plazas dedicadas a personas itinerantes, se apuesta por "nuevos programas de atención temprana y media y larga estancia, más adecuados para lograr una verdadera inclusión social". Ahora se destinarán a esos programas el 90% de las plazas. Se aumentan también los recursos humanos, con un refuerzo de cinco profesionales en el Centro de Atención a Personas sin Hogar y con catorce profesionales (no había ninguno) para el programa Etxe Bat, de acompañamiento y atención a personas sin hogar.

Más de dos tercios de las plazas estables, 105 de 155, priorizan el acceso a la vivienda. Para ello, se han rehabilitado 30 viviendas municipales. Por primera vez, la gestión de los vales de pensiones y hoteles se han sacado a concurso público, siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Comptos. Se prevén cubrir hasta 7.000 pernoctaciones.

A estos servicios contratados, se unen otras actuaciones como el incremento de plazas en el comedor social, el refuerzo de programas de formación y empleo o el futuro centro ocupacional de Aranzadi. Todo ello concluirá con el futuro plan integral de atención al sinhogarismo que ya está adjudicado.

El lote 1 del contrato adjudicado se refiere a la gestión del Centro de Atención a Personas Sin Hogar de Trinitarios, que incluye además los programas de alojamiento en hoteles y pensiones, el acompañamiento en calle y las campañas de frío y ola de calor. El lote se ha adjudicado a Consulting Asistencial Sociosanitario SL por un presupuesto de 1.316.942,40 euros. Este servicio atiende las situaciones individuales de exclusión social, acompañadas generalmente por la pérdida de domicilio, que se detectan tanto entre los residentes en Pamplona como entre personas itinerantes. Cuenta con 50 plazas, que pueden aumentar hasta las 58.

El servicio de alojamiento en hoteles, pensiones y otras soluciones habitacionales está dirigido a personas individuales y/o familias que se encuentran en situación de exclusión residencial y de urgencia social. La estancia máxima será de 3 días consecutivos o no. Excepcionalmente, se podrá ampliar la estancia por un tiempo limitado si se garantiza el acceso a un recurso residencial estable, y siempre tras valoración de profesionales del área de Acción Social.

El servicio de acompañamiento en calle está dirigido a personas que residen en Pamplona y se encuentran inmersos en un proceso de exclusión social severa, con dificultades para acceder autónomamente a los circuitos sociales de atención. Por último, las campañas de frío y ola de calor pretenden coordinar los medios técnicos y humanos necesarios para afrontar situaciones derivadas de la meteorología, de manera que "ninguna persona con arraigo en Pamplona y sin hogar se quede sin recibir los servicios básicos de alojamiento, manutención, aseo e higiene personal y lavandería".

PISOS COMPARTIDO Y OTROS RECURSOS DE ALOJAMIENTO

El lote 2 integra el denominado 'Programa de acompañamiento en pisos compartidos y/u otros recursos de alojamiento externos al Centro de Atención a Personas Sin Hogar' dirigido a personas individuales y/o parejas sin menores. Lo llevará a cabo la Fundación Koine Aequalitas, con un presupuesto de 251.870,541 euros.

Existen dos modalidades de intervención. Por una parte, el acompañamiento e intervención con personas que accedan por primera vez a un recurso habitacional en el programa, con tres perfiles diferenciados: personas de larga trayectoria en situación de exclusión residencial, jóvenes sin apoyatura familiar en situación de exclusión residencial y personas mayores de 30 años sin policontingencias o largas trayectorias en calle. Por otro lado, está el acompañamiento e intervención con personas que residan en viviendas municipales (de manera independiente o compartida), personas que residan solas o en pareja sin menores.

Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento habilitará, cuando así lo considere, una vivienda con el mobiliario, menaje básico y equipamiento necesarios para garantizar su funcionamiento. Como norma general, la estancia en este programa no excederá de dos años en el caso de las personas de perfil tradicional, teniendo en cuenta diferentes grados de intensidad (en la acogida, acompañamiento en vivienda y acompañamiento hacia la autonomía). En el caso de jóvenes en situación de exclusión residencial y sin apoyatura familiar, o mayores de 30 años sin policontingencias, la estancia en este programa no excederá de los doce meses teniendo en cuenta también esos mismos grafos de intensidad.

El lote 3 se ha adjudicado a Cruz Roja por un importe de 23.051,10 euros y abarca la gestión de situaciones de emergencia humanitaria. Se trata de "garantizar una respuesta ágil, segura y eficiente ante situaciones de crisis humanitaria debido a altas o bajas temperaturas, riesgos sanitarios o inundaciones, entre otras", proporcionando un espacio operativo equipado para la atención inmediata a la población en situación de calle que reside de manera habitual en la ciudad. Se habilitarán hasta 40 plazas más para satisfacer las necesidades provocadas por esas emergencias.