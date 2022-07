Pamplona homenajea a Nagore Lafagge en el 14º aniversario de su asesinato

La plataforma Lunes Lilas pide la creación de un centro de atención integral a la violencia sexual cuya denominación sea 'Nagore Laffage'

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de personas se han congregado este lunes en la plaza del Vínculo de Pamplona para homenajear a Nagore Lafagge en el 14º aniversario de su asesinato.

En el acto, convocado por la plataforma Lunes Lilas, han estado presentes el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral, Elma Saiz, y representantes de grupos parlamentarios y municipales, así como de distintos colectivos y plataformas.

En nombre del colectivo, Tere Saéz ha dado lectura a un manifiesto en el que han exigido, "una vez más, justicia reparadora y no patriarcal", y han querido remarcar que "fue un asesinato porque el alcohol no exime los comportamientos machistas y ser rico jamás debería ser un atenuante".

"Estamos aquí, contigo, recordando a todas las asesinadas por violencias machistas en 2022", han indicado, tras hacer mención a Sara Pina, asesinada en enero en Tudela, y subrayar que este ha sido un año "muy duro", ya que se han producido 53 feminicidios, y "duro por las situaciones de discriminación de las mujeres más vulnerables".

Por ello, han querido mostrar su apoyo "a las miles de mujeres que lo sufren, denuncien o no". "A todas ellas las han asesinado, golpeado, violado, acosado o maltratado por el mero hecho de ser mujeres o personas que rompen con la norma heteropatriarcal. Es decir, por tener una consideración de objeto, de algo menor o inferior, propiedad particular que no tiene derecho a decir ni decidir sobre su vida", han apuntado.

Según han añadido, "esta violencia contra las mujeres y hacia todas las personas que se salen de la norma es el cruel y trágico reflejo de una enfermedad que nos destruye como sociedad". Una sociedad "heteropatriarcal, racista y capitalista que no deja crecer libremente a las personas, independientemente de que sean mujeres u hombres o lo que deseen o sientan".

"Para acabar con ella, solo existe una vacuna, un solo camino: la igualdad y el feminismo. Estamos aquí, reivindicando el derecho de las mujeres a decidir y poder decir 'no'. El derecho a disfrutar en igualdad de todos los espacios y ámbitos de la vida, incluidos los festivos. Porque solo el 'sí' es 'sí'. Estamos aquí para decir 'no' a un sexo encorsetado en las fronteras patriarcales que quiere que los hombres sean incapaces de imaginar otro sexo que no sea el de la mujer complaciente a la que le gusta exactamente lo mismo que a ellos. Que vean jolgorio y diversión en una violación. Que quiere que olviden que nosotros también somos sujetos sexuales, pensantes sintientes y, sobre todo, deseantes", han reivindicado.

Tras criticar a "un patriarcado que pretende confundir 'machista' con 'hombre'", han asegurado que "eso tampoco se lo vamos a consentir unas ni otros". En este sentido, han reconocido "avances y cambios desde hace catorce años", pero sobre todo han urgido a que "se sigan revisando los protocolos de actuación ante las violencias machistas", y a que se desarrolle, aplique y amplíe la ley de libertad sexual".

También han pedido la creación del centro de atención integral 24 horas a la violencia sexual en Navarra, que a su juicio "debe llamarse, sí o sí, Nagore Lafagge".

"Estos Sanfermines, llamamos a disfrutar a tope, cada cual como le guste, pero siempre en base a unas relaciones libres de agresiones sexistas, homófobas o racistas", han reivindicado.