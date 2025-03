Pamplona lidera el índice de ciudades europeas en calidad de vida, subiendo dos puestos respecto a 2022

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pamplona lidera el estudio sobre calidad de vida en las ciudades europeas en 2025. Así se desprende del trabajo realizado por el Ayuntamiento de Pamplona, siguiendo los estándares de la Comisión Europea para la elaboración de su informe 'Report on quality of life in european cities', en el que se analizan 84 ciudades de toda la Unión Europea. En ese ranking, Pamplona es el municipio con mayor satisfacción entre su ciudadanía. El 98% de las personas encuestadas está satisfecha de vivir en la capital navarra, cifra que representa un 0,4% más que en 2022, último año registrado. De esta forma, escala del tercer puesto al primero. La media europea de satisfacción con su ciudad es del 86%.

Para elaborar este estudio, el Consistorio realizó, en el mes de noviembre de 2024, un total de 858 encuestas telefónicas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,34%. En ellas se preguntó sobre distintos aspectos al margen de la satisfacción de vivir en Pamplona, como la seguridad ciudadana, la economía, la movilidad, los espacios públicos, la educación, la cultura, la sanidad, la calidad del aire, el ruido, la limpieza y la gobernanza.

Según ha indicado el Ayuntamiento, la ciudad aprueba en prácticamente todos los parámetros, aunque en seguridad ciudadana y en acceso a la vivienda a precios accesibles (en este parámetro Pamplona es la penúltima ciudad) los datos se resienten si bien los datos varían en función de los distintos barrios de la ciudad.

Las conclusiones del informe reflejan que el 91% de la población de Pamplona está satisfecha con el barrio en que vive. Por barrios, Erripagaña es el más insatisfecho (un 36,4% no está satisfecho de vivir ahí), seguido de Etxabakoitz (con un 26,1% de insatisfechos) y San Jorge y Casco Antiguo, con un 22% de insatisfechos respectivamente. En el lado contrario se encuentran Lezkairu, Iturrama, San Juan y Ermitagaña, con apenas un 2% de personas insatisfechas.

Además, el 91,6% de la ciudadanía pamplonesa está satisfecha con su situación personal, una cifra similar a 2022, y un 93,7% está satisfecha con la vida que lleva, lo que representa dos puntos más que en 2022. Sí se resiente la situación financiera de los hogares, donde la satisfacción cae cinco puntos hasta situarse en el 83,2%. La insatisfacción entre la población extranjera por este motivo alcanza el 25%.

El informe refleja que Pamplona es un buen lugar para vivir. Así lo percibe el 98,4% de las personas encuestadas, situando a la capital navarra en el segundo puesto entre las ciudades europeas. Esa percepción se extiende también a minorías raciales y étnicas, población inmigrante, familias jóvenes y personas mayores, situándose en la mayoría de los casos en el top 3 entre las ciudades europeas. Cuando se analiza Pamplona como un buen lugar para vivir para personas gays y lesbianas, la ciudad ocupa el puesto decimoprimero del ranking.

SEGURIDAD Y VIVIENDA, LOS ASUNTOS QUE MÁS PREOCUPAN

El estudio analiza varios aspectos relacionados con la calidad de vida en Pamplona. Además de abordar aspectos como los servicios públicos y la convivencia, la encuesta refleja cierta preocupación ciudadana en materia de seguridad. Así, el 62,9% de las personas encuestadas se siente segura caminando sola por la noche por la ciudad. Esa cifra varía en función de si contestan mujeres u hombres. El 47,7% de las mujeres se sienten inseguras, frente al 20,9% de los hombres. Por barrios, la sensación de seguridad es menor en Ermitagaña (un 44,9% se siente inseguro o muy inseguro), Txantrea (un 42,2%), Ensanches (41,7%) o San Jorge (40%), por ejemplo.

En el caso concreto de la percepción de seguridad en el barrio de procedencia, la sensación de seguridad caminando de noche es del 66,8%. La inseguridad en sus barrios invade al 44,5% de las mujeres encuestadas. Los barrios donde más inseguridad se percibe son San Jorge (46%), Milagrosa-Arrosadía (42,4%), Ermitagaña (39,3%), Rochapea (38,4%) y Casco Antiguo (38%).

Además, un 11,2% de la población afirma haber sufrido algún robo en su hogar en el último año. Y un 3% afirma haber sufrido alguna agresión o atraco en el último año. Con todo, ha indicado el Ayuntamiento, estas cifras sitúan a Pamplona en el puesto 14 entre las ciudades con menos robos y la segunda ciudad europea con menos agresiones.

Al margen de todo ello, el 84,4% de la ciudadanía confía en la gente de su ciudad, lo que sitúa a Pamplona en la primera posición del ranking, al avanzar 25 posiciones con respecto a 2022. Además, un 85,5% de la población confía en la gente de su barrio. La confianza también se extiende a Policía Municipal. El 85% de la ciudadanía confía en ella, lo que sitúa a Pamplona en decimocuarta posición.

Otro de los aspectos más reseñables de la encuesta es el acceso a la vivienda. Según el informe, un 88,3% de la ciudadanía considera que no es fácil encontrar una buena vivienda a un precio razonable en Pamplona. Esto sitúa a la capital navarra a la cola del ranking europeo, en penúltima posición, cuando en 2022 estaba en el puesto 57, ha añadido. Se trata de una percepción generalizada, tanto entre quienes han nacido en Pamplona, en otras partes del país y entre la población extranjera. La sensación es prácticamente igual en todos los barrios, aunque se registran pequeñas fluctuaciones. En Lezkairu hay un porcentaje de población del 19,4% que considera que sí es fácil encontrar vivienda a un precio asequible. Ese porcentaje baja a un 3% en Mendebaldea y a un 5,3% en Iturrama.

MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

Entre los aspectos que se han valorado en la encuesta, destacan servicios como el transporte público. Ocho de cada diez personas se muestra satisfecha con el servicio, lo que supone un incremento de 2,6 puntos con respecto a 2022. Además, consideran que es un transporte seguro (en el 93,1% de los casos), que es fácil de conseguir (90,6%), que el precio es aceptable (84,1%), que la frecuencia es buena (82,8%) y que se trata de un servicio fiable (85,1%).

De la encuesta se desprende un incremento del 3,3% del uso del transporte público, lo que ha impulsado a Pamplona desde el último puesto del ranking europeo en 2022 al puesto 54 de 84 en la actualidad. No obstante, el coche privado sigue siendo el transporte más usado, en un 38,2% de los casos, lo que supone un incremento del 4,1%. El uso de la bicicleta se ha mantenido estable, pero Pamplona ha escalado en el ranking desde la penúltima posición en 2022 al puesto 69 en esta edición. Pero sí se ha resentido la opción de ir caminando, que ha caído un 6,4%, lo que ha desplazado a Pamplona desde el primer puesto de 2022 al puesto octavo.

En lo que se refiere a espacios públicos y servicios educativos, culturales y sanidad, la satisfacción de la ciudadanía de Pamplona supera el 80%, salvo en los servicios sanitarios. Éstos son considerados satisfactorios por únicamente el 57% de la población, lo que supone un descenso de 20 puntos con respecto a 2022. De esta forma, Pamplona desciende del puesto 16 al puesto 48 en el ranking europeo en apenas dos años.

Por el contrario, el 93,3% de la población valora positivamente los espacios verdes de la ciudad, reafirmando la primera posición en el ranking. Sobre los espacios culturales, como la red Civivox, las bibliotecas, museos y teatros, la satisfacción alcanza el 87,9%.

En lo que se refiere a limpieza, el 76,6% de la ciudadanía está satisfecha, pero el porcentaje es 8,4 puntos menor que en la encuesta anterior. Pamplona ocupa así el puesto 14 entre las ciudades europeas, frente al octavo de 2022. Sobre los niveles de ruido, la satisfacción ronda también el 76,1%, pero baja 3,4 puntos. No obstante, la percepción varía por barrios. Para la ciudadanía del Casco Antiguo, los niveles de ruido son insatisfactorios en el 46% de los casos.