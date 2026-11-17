Imagen del albergue de Trinitarios - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona invertirá este año alrededor de 3,7 millones de euros en la gestión de los programas para atender a personas sin hogar. Las plazas permanentes se mantendrán en torno a las 170, que se podrán ampliar de acuerdo a la ordenanza municipal en las olas de frío hasta llegar a un máximo de 230 plazas en situaciones de emergencia climática (nevadas o riadas).

Durante el invierno, el operativo tendrá tres situaciones diferentes: el global de la campaña, las olas de frío para personas vulnerables, y las emergencias climáticas que determina el Ministerio de Sanidad a través de Gobierno de Navarra (responsables de establecer el umbral).

El año pasado, este dispositivo sólo hubo de desplegarse en su vertiente de emergencia climática (-3 grados centígrados de mínima o más) en tres ocasiones.

Estos datos, respecto al año anterior, implican un incremento del 10% de las plazas disponibles (en 2025 fueron 209) y respecto a 2023, el incremento "se dispara" hasta el 112% (aquel año hubo 108 plazas).

INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN PERMANENTE: 170 PLAZAS TODO EL INVIERNO

Las 170 plazas de la cobertura permanente se distribuyen de la siguiente manera: las 58 que se habilitarán en el albergue de Trinitarios (tres más que el año pasado), las 67 del programa Etxe Bat para familias (en la actualidad acoge a 19 unidades familiares con menores) y las 45 plazas unipersonales del mismo programa que se desarrolla en una treintena de pisos repartidos por diferentes barrios de la ciudad.

Durante la campaña de invierno, las plazas disponibles se dirigen principalmente a personas con arraigo de un año en la ciudad, y dando prioridad a personas vulnerables (mujeres solas, personas mayores, discapacidad, familias con menores, enfermedades crónicas).

Como novedad, se ofertarán plazas habitacionales para todo el invierno a todas las mujeres solas en situación de calle en Pamplona, que estuvieran en la ciudad con anterioridad al comienzo de la campaña.

El Centro de Atención a Personas Sin Hogar está destinado al acogimiento temporal de aquellas personas que, hallándose en la ciudad de manera temporal o permanente, no disponen de alojamiento ni tampoco de medios económicos y/o herramientas personales para lograrlo.

Este servicio atiende las situaciones individuales de exclusión social, acompañadas generalmente por la pérdida de domicilio, que se detectan tanto entre los residentes en Pamplona como entre personas itinerantes. Este año contará con 58 plazas frente a las 55 del año pasado.

Por su parte, las plazas contempladas en el programa Etxe Bat, 112 en total, están destinadas para acogidas de más larga duración. Se trata del lote 2 del contrato adjudicado el año pasado que integra el denominado 'Programa de acompañamiento en pisos compartidos y/u otros recursos de alojamiento externos al Centro de Atención a Personas Sin Hogar'.

Tiene dos variantes: las plazas dirigidas a familias (67 en total) y las plazas unipersonales (45 más). Se trata de facilitar un acompañamiento de alta intensidad "adaptado y adecuado a las necesidades y demandas de la población objeto de la intervención y a generar dinámicas para favorecer, su inclusión y mejora de las condiciones de vida". Es un servicio de carácter preventivo, promocional y educativo con dos modalidades de intervención.

Por una parte, el acompañamiento e intervención con personas que accedan por primera vez a un recurso habitacional en el programa, con tres perfiles diferenciados: personas de larga trayectoria en situación de exclusión residencial, jóvenes sin apoyatura familiar en situación de exclusión residencial y personas mayores de 30 años sin policontingencias o largas trayectorias en calle.

Por otro lado, está el acompañamiento e intervención con personas que residan en viviendas municipales (de manera independiente o compartida), personas que residan solas o familias con o sin menores.

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EMERGENCIAS CLIMÁTICAS

En el caso de las emergencias climáticas, la infraestructura habilitada por el Ayuntamiento permitirá ampliar las plazas hasta las 230, cobertura que se mantendrá mientras se prolongue la situación adversa.

El operativo se aplicará no sólo cuando se detecten bajas temperaturas (-3 grados centígrados o más), sino también en situaciones de fuertes nevada o riadas e inundaciones.

La posibilidad de ampliar plazas viene sustentada en dos pilares: el servicio de alojamiento en hoteles, pensiones y otras soluciones habitacionales, y un recurso de emergencia, con 35 camas, ubicado en un barrio de la ciudad, que se activaría como último recurso en caso de necesidad. Desde Acción Social calculan que, entre las dos vías, podrían habilitarse, de forma temporal, hasta 60 plazas complementarias.

Se trata de garantizar una respuesta "ágil, segura y eficiente" ante situaciones de crisis humanitaria debido a bajas temperaturas, riesgos sanitarios o inundaciones, entre otras, "proporcionando un espacio operativo equipado para la atención inmediata a la población en situación de calle que reside de manera habitual en la ciudad".

Se pretende disponer de un albergue temporal y protección a esas personas, con especial atención a las más vulnerables (mujeres en situación de calle o dificultad social, personas mayores, personas con problemas sanitarios) cuando el Ministerio de Sanidad u otras instituciones declaren que dormir en la calle puede poner en riesgo la vida de las personas. Asimismo, se plantea un equipo de distribución de suministros básicos en situaciones climáticas gravemente desfavorables.