Pamplona retoma el pulso después de los Sanfermines con la limpieza de Ciudadela y la recuperación de zonas verdes

Trabajos de limpieza en la Ciudadela. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras las fiestas de San Fermín, el Ayuntamiento de Pamplona concentra buena parte de sus esfuerzos en recuperar la imagen previa de la ciudad, sus zonas verdes y sus espacios públicos. Los trabajos, que han comenzado esta misma semana, se centran en estos momentos en la retirada de restos pirotécnicos de la Ciudadela y la Vuelta del Castillo, para después continuar con el escarificado del césped y la recuperación y reposición de los jardines, medianas y rotondas de la ciudad.

Este dispositivo específico se prolongará durante varias semanas, hasta que los parques recuperen su aspecto habitual. A todo ello se suma, también la colocación de mobiliario que se retiró los días previos a las fiestas, como bancos, papeleras y aparcabicis, ha informado el Ayuntamiento.

Tres brigadas específicas, con cerca de una treintena de efectivos, se dedican desde el pasado día 15 a realizar la limpieza y retirada de los restos pirotécnicos del interior de la Ciudadela, de los baluartes y de los fosos. La limpieza se realiza de forma manual. Únicamente se utilizan sopladoras, que van retirando los materiales de lugares más inaccesibles, para facilitar la recogida manual. Se hace una recogida selectiva de los restos pirotécnicos, separando aquellos que puedan contener restos de pólvora del resto de residuos como son plásticos, cartones y otros elementos. Aquellos que puedan contener restos pirotécnicos peligrosos se entregan a personal especialista responsable de su gestión.

Para facilitar esta labor de limpieza y recogida de materiales, los días previos a San Fermín se realizó un desbroce para eliminar la vegetación y se ofreció una formación específica a todo el personal de limpieza que iba a realizar estas tareas, donde se les explica cómo son los restos pirotécnicos y cómo se deben manipular. Durante las fiestas, se organizaron dos brigadas de limpieza, una para el interior de la Ciudadela, y otra para las zonas próximas, como plaza de los Fueros, la avenida de Yanguas y Miranda y la explanada de la estación de autobuses.

También durante los días festivos, tras cada sesión de fuegos artificiales, se realizaron limpiezas de los fosos. Dadas las altas temperaturas registradas durante estos Sanfermines, se han adelantado los horarios de trabajo y se han realizado paradas de hidratación y descanso.

RECUPERACIÓN Y REPOSICIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES

Una vez concluidas todas estas labores de limpieza, el servicio municipal de jardines comenzará los trabajos de escarificado de las zonas verdes de la Ciudadela y del resto de espacios de la ciudad. Los jardines del centro son los que sufren un mayor desgaste debido a la gran afluencia de personas durante las fiestas. Por ello, entre las actuaciones habituales durante las próximas semanas, se encuentran la reposición del césped en zonas especialmente castigadas como la Plaza del Castillo y la replantación de flores y macizos ornamentales.

El primer paso será el escarificado, realizado con maquinaria, que permite cepillar la superficie de los jardines, recogiendo restos de plásticos, chapas, cristales y otros elementos. Además, esta labor mejora el suelo en superficie y favorece su permeabilidad. En total, más de 137.400 metros cuadrados de césped serán sometidos a labores de escarificado. La mayor parte, 81.700 metros cuadrados, corresponden a los fosos de la Ciudadela, pero también se actuará en la plaza de los Fueros, Antoniutti, Vistabella y parque del Runa. Hasta la fecha se han retirado ya 30 metros cúbicos de restos de la mayoría de estas zonas, excluyendo la Ciudadela.

Para recuperar los jardines de Plaza del Castillo, está previsto esparcir una mezcla de arena con mantillo sobre la superficie escarificada, como fase previa a la resiembra. Y, tras la siembra, se cubrirá el terreno con una capa de arena silícea a modo de cubresiembras. En total, se recuperarán más de 2.500 metros cuadrados de césped de la Plaza del Castillo, donde se repondrán, además, 1.200 flores. Por su parte, en el parque de la Taconera y la Media Luna, se repondrán 775 unidades de plantas. Además, se revisará el sistema de riego y se intensificará en los espacios más necesitados, para acelerar la recuperación de las zonas verdes.

LIMPIEZA DE CALLES E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO

Junto con la recuperación de jardines, estos días se ha intensificado la limpieza de calles y viales. Se están llevando a cabo barridos manuales y mecánicos, así como baldeos intensivos en pavimentos para la limpieza de manchas y residuos acumulados. Los trabajos se prolongarán durante las próximas dos semanas. Además, ha comenzado la retirada de cientos de papeleras temporales y contenedores de superficie que se instalaron durante las fiestas. En la zona del Bosquecillo y la Taconera, donde estaban ubicados los feriantes, se han retirado 24 metros cúbicos de basura.

Una vez finalizados los Sanfermines, ha precisado el Ayuntamiento, se reinstala todo el mobiliario urbano que se había retirado previamente por motivos de seguridad y para facilitar el desarrollo de los actos festivos. Entre estos elementos se encuentran bancos, aparcabicis, papeleras, bolardos móviles y otros elementos del espacio público.