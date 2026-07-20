Pamplona vibró con la victoria de la selección española en la final del Mundial, que celebró hasta la madrugada

Aficionados de la selección española celebran la victoria de España durante la final del Mundial de fútbol 2026, en la plaza del Castillo, a 19 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pamplona vibró la pasada noche con la victoria de la selección española en la final del Mundial de Fútbol, un partido que España ganó a Argentina por 1-0, y que se celebró hasta la madrugada por las calles de la capital navarra.

A las 21 horas los pamploneses estaban citados para seguir el partido en la Plaza del Castillo, donde se colocaron cuatro pantallas alrededor del quiosco; una plaza que se fue llenando antes de comenzar la final con aficionados vestidos, muchos de ellos, con la camiseta de la selección, con banderas de España y caras pintadas.

Si bien muchos ciudadanos vivieron el partido en sus casas y en bares, acompañados de amigos y familiares, otros muchos decidieron seguirlo desde la Plaza del Castillo, que vivió con emoción las ocasiones que generaron, durante los 120 minutos que duró la final, los futbolistas españoles. Una emoción que se volvió loca con el gol, en el minuto 106, de Ferrán Torres.

Con el pitido final del partido, los aficionados pamploneses cantaron, bailaron y se abrazaron para celebrar la segunda estrella que la selección española coserá en su camiseta. Y la celebración se alargó por las calles de Pamplona. Primero en la propia Plaza del Castillo y poco después se continuó la fiesta en la Plaza de Merindades, donde se congregaron ya pasada la 1 de la madrugada numerosos aficionados, que cantaron y bailaron, al tiempo que los coches que circulaban respondían con sus bocinas.

La noche en Navarra, que se celebró con pantallas gigantes en sus calles en otras muchas poblaciones, se vio empañada por la agresión de un grupo de encapuchados a unos aficionados que veían la final de fútbol en la terraza de un bar en Berriozar, localidad cercana a Pamplona.