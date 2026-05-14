El Parlamento aprueba las cuentas de Navarra de 2024 tras un debate centrado en las discrepancias de Comptos

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y el rechazo de UPN, PPN y Grupo Mixto (Vox), el proyecto de ley foral de Cuentas Generales de Navarra de 2024, tras un debate centrado en las discrepancias incorporadas en el informe de la Cámara de Comptos.

Cabe recordar que el informe de Comptos sobre las cuentas fue corregido después de que los miembros del órgano fiscalizador mostraran su desacuerdo con las conclusiones del auditor -quien posteriormente incluyó en el informe final sus discrepancias-. En concreto, el presidente de la institución, el secretario general y el resto de auditores mostraron su desacuerdo con las conclusiones debido a "la incorrecta aplicación de las normas de auditoría e interpretaciones jurídicas no fundamentadas". Consideraban que en determinadas afirmaciones y conclusiones del autor había "meros juicios personales del auditor que no pueden admitirse en la labor de una institución rigurosa".

En su intervención este jueves, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha explicado que el informe, "en su síntesis máxima, refleja que las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2024, a excepción de la existencia de salvedades, reflejan fielmente la imagen de su patrimonio, la situación financiera y, por supuesto, también resultados económicos y presupuestarios".

Entre las principales salvedades, ha destacado la existencia de los conocidos como enriquecimientos injustos, que se han incrementado con respecto al año anterior, "y ante los que este Gobierno ya trabaja de forma transversal en la solución o la reducción de los contratos en esa situación".

También ha hecho referencia los apéndices del informe relacionados con la duplicación de los túneles de Belate, donde Comptos "descarta indicios de delito o responsabilidad contable". "A partir de ahí, el análisis de Comptos habla claramente de una situación económico-financiera absolutamente saneada", ha subrayado.

Entre otras cuestiones, el presupuesto de gastos refleja un volumen de realización de casi un 93,5% sobre el presupuesto consolidado y el gasto público por habitante se situó en los 8.757 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al reflejado en 2023. En materia de deuda pública, Comptos recoge que el endeudamiento "se redujo en 190 millones de euros, lo que supone un 7% del total, hasta situar la cifra global de deuda en los 2.505 millones de euros". En dicho ejercicio, la Administración foral gastó 5.940 millones e ingresó 6.000 millones.

En nombre de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha planteado si "alguien recuerda" algún informe de Comptos "con una discrepancia tan extensa y tan radical" y tan "abismal". "Yo no he encontrado", ha dicho. A su juicio, "en mitad de un ambiente de sospecha y claros indicios de actuaciones ilegales o presuntamente corruptas", "brillan algunos funcionarios profesionales honestos, objetivos y valientes que sostienen su criterio ético y profesional, soportando el hostigamiento" de sus superiores. Entre otras cuestiones, ha considerado que "aparte del gasto, lo único que ha crecido en estos años es la sombra de la corrupción". "Las informaciones contenidas en el informe suponen un reproche en toda regla a la actuación del Gobierno de Navarra respecto al uso del dinero público recaudado a los contribuyentes. Llueve sobre mojado y se acumulan informes que confirman sospechas sobre actuaciones fuera de la ley", ha apuntado.

Ainhoa Unzu, del PSN, ha afirmado que el informe "ratifica la solidez" de las cuentas y "avala una gestión económica responsable, solvente y ajustada a la legalidad". A su juicio, "esto debería ser la verdadera noticia, pero como ese titular" a UPN no le "encaja en el relato que pretenden construir, han optado por fabricar otro bien distinto, que es convertir una discrepancia, prevista en la propia normativa de Comptos, en una supuesta conspiración institucional". Según Unzu, "lo verdaderamente preocupante no es que exista una discrepancia". "Lo verdaderamente preocupante es convertir esa discrepancia en una teoría de sospecha permanente sobre el funcionamiento de nuestras instituciones", ha dicho.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha indicado que "es un informe favorable con salvedades", que en algunos casos "se repiten". "Muchas se han convertido en clásicos", ha advertido, tras mencionar, entre otras cuestiones, la "elevada" tasa de temporalidad. Además, "este ejercicio ha venido claramente determinado por un informe discrepante de un auditor" y "las derechas han buscado una oportunidad más para hacer un desgaste al gobierno". Aznal ha querido poner en valor "la evolución positiva de los principales indicadores frente a la evolución de los resultados presupuestarios de aquellos años en los que gobernaban las derechas".

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha destacado que son "11 años de lectura positiva por parte de Comptos", y ha considerado que la "evolución positiva" de los indicadores es "el fruto de aquella reforma que se inició en 2015" con el 'gobierno del cambio'. A su juicio, la gestión realizada desde 2015 "ha supuesto que año a año nos encontremos con unas cuentas saneadas que nos permiten mirar al presente y al futuro con serenidad". En cuanto a la discrepancia del auditor del informe, "es del presidente de Comptos la responsabilidad del informe y, por tanto, suya la última palabra". "Su experiencia como auditor avala el informe definitivo", ha indicado.

Desde el PPN, Irene Royo ha rechazado las cuentas por una cuestión de "compromiso democrático y de defensa de las instituciones", ya que "dar un voto favorable supondría obviar lo que ha ocurrido con la discrepancia". "Es un gesto cuando menos de decencia democrática", ha señalado, tras añadir que "no podemos aceptar que se condicione la imparcialidad". A su juicio, "es muy importante defender la imparcialidad de los funcionarios y las instituciones, es necesario defender a los funcionarios de los ataques que están sufriendo en el ejercicio de sus funciones".

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha considerado que la conclusión de que las cuentas de Navarra "están saneadas" no tiene "demasiado debate, los datos son incontestables". Sin embargo, ha señalado que "no somos ajenos" a "la crisis" existente en materia sanitaria o de vivienda, entre otras. "Una cosa es que nuestras cuentas estén saneadas, y lo están, pero la realidad es que necesitamos mayor inversión social, porque aunque las cuentas de Navarra ahora mismo no tienen ninguna emergencia, la sociedad sí las tiene", ha dicho. Sobre las discrepancias del informe, ha planteado a UPN si "creen que van a seguir siendo el principal partido de Navarra haciendo política contra las instituciones de Navarra".

Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha afirmado que "estas cuentas son un escándalo de despilfarro y mala gestión" y "están muy alejadas de las cuentas reales de la economía doméstica". "Que pregunten a las familias", ha dicho, tras añadir que "todo esto está bañado por la corrupción socialista más casposa de los últimos tiempos". También ha criticado el "brutal ataque sufrido por un funcionario, por un auditor que ha sido valiente y por discrepar". Asimismo, ha remarcado que "no podemos dar ni un solo voto a unas cuentas manchadas de sangre de las víctimas de ETA", porque para seguir en el "sillón", Chivite "ha hecho un pacto vergonzoso con Bildu, los herederos políticos de los terroristas".