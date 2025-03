El Parlamento deniega que el grupo Mixto se denomine también Vox y cuente con asistentes

Así lo había solicitado su único integrante, Emilio Jiménez, y su antigua compañera, Maite Nosti, no integrará la comisión de Economía

PAMPLONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra, previa audiencia de la Junta de Portavoces, ha denegado la solicitud de cambio de denominación del grupo Mixto formulada por su portavoz, Emilio Jiménez, para que pasara a denominarse grupo Mixto-Vox Navarra. Así, el nombre oficial será grupo mixto. En la Junta de Portavoces, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra de la solicitud, UPN se ha abstenido y PPN y Vox, a favor. UPN, PSN, EH Bildu y Geroa Bai han mantenido la misma posición en la Mesa. Tampoco contará con asistentes.

Asimismo, se ha decidido que la parlamentaria no adscrita Maite Nosti, que la semana pasada anunció su salida de Vox y de la agrupación parlamentaria si bien mantiene su escaño, no integre la Comisión de Economía y Hacienda como ella había solicitado. La Mesa ha acordado que forme parte de la Comisión de Universidad, Innovación y Transformación Digital, de manera que esta comisión tendrá 15 miembros, mientras que el resto seguirán teniendo 14.

Así lo recoge el informe realizado por los servicios jurídicos del Parlamento, que han conocido esta mañana los órganos rectores de la Cámara y que indica que Nosti, como parlamentaria adscrita, pierde todos los puestos y cargos que ocupaba en los distintos órganos parlamentarios, de manera que únicamente ostenta puesto en la comisión mencionada.

El portavoz del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez, ha manifestado que la decisión de Nosti de salir de Vox y de la agrupación parlamentaria es "una decisión personal, respetable", que le "causa dolor". "Nuestros votantes saben el esfuerzo que hemos hecho para llegar a ls instituciones", ha dicho, para incidir en que él está "totalmente con mi partido en los principios, valores, doctrina y espíritu" y ha asegurado que "si algún día ocurre algo y disiento con mi partido, me iría, me iría a mi casa".

Según ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación, "aquí todo el mundo se puede ir, se ha ido libremente, nadie la ha expulsado". "La palabra de todo esto es dolor, he pedido perdón a nuestros votantes porque no se merecían esta actuación", ha dicho.

Jiménez ha señalado que "como en toda familia, en toda pareja, en las empresas, pues siempre hay ciertos desencuentros, puede haberlos tranquilamente; en este caso, yo dije que iba a firmar; aquí no hay disciplina ciega, pero yo estoy lógicamente con nuestro partido y eso para mí es simplemente una anécdota".

Además, el parlamentario del grupo mixto ha criticado que, en la nuestra estructura parlamentario, no contará con ningún asistente para el grupo, lo que, según ha dicho, no se decidió con el anterior grupo mixto existente la legislatura pasada que sí contaba con asistente. "La labor como representante político se complica si además tengo que hacer de administrativo", ha expuesto.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "una persona que es tránsfuga no puede condicionar los votos y las mayorías en ninguna comisión de la relevancia de la de Economía y Hacienda, es evidente". "Alguien puede tomar la decisión que ha tomado la señora Nosti, pero evidentemente se convierte en un tránsfuga, y creo que las formaciones políticas no tenemos que apoyar en ninguno de los escenarios a quien se convierte en un tránsfuga".

Tras defender que "lo honrado" es que "si no compartes, te vas a tu casa", Esparza ha dicho que "más allá de eso, en lo que es la gestión de la actividad parlamentaria hay que establecer los mismos mecanismos que se han establecido en otras ocasiones".

En cuanto a la denominación del grupo mixto, el portavoz de UPN ha indicado que se han abstenido porque "UPN votó en contra cuando Izquierda Unida solicitó lo mismo, porque no nos parecía; por coherencia, casi teníamos que haber votado en contra, pero ¿qué ocurre? Que hoy nos hemos enterado también que en el Parlamento Vasco ocurrió lo mismo y hay una sentencia del Constitucional que permite que el grupo mixto se llame allí grupo mixto-Vox, y como parece que es constitucional, hemos buscado un equilibrio". "A nosotros lo cierto es que no nos molestaba ni una cosa ni otra", ha dicho.

El socialista Ramón Alzórriz ha indicado, sobre que el grupo Vox se llame solo grupo mixto, que "aquí hay reglamentos, hay leyes y hay compromisos políticos para que este Parlamento sea un Parlamento democrático y lo que dice el Reglamento es que es un grupo mixto".

Asimismo, ha indicado que están en contra del transfuguismo y ha señalado que en la anterior legislatura el grupo mixto se llamó también Izquierda-Ezkerra porque así lo aceptar "mayorías parlamentarias, que en este caso no hay" y además "en esa ocasión no hubo ningún caso de transfugismo".

EN EL INFORME

El informe jurídico indica que Maite Nosti "sólo tiene derecho a las percepciones económicas establecidas en el art. 17 RPN, esto es, retribuciones por el ejercicio de su cargo (fijas y periódicas o por asistencia), así como ayudas e indemnizaciones por gastos". "Queda excluida la posibilidad de cualquier asignación económica y, singularmente, de las que corresponden a los grupos parlamentarios en cuanto tales", añade.

La Mesa le asignará los "medios materiales" que considere adecuados (art. 34.7). No tiene derecho a "locales" donde desarrollar sus tareas, sin perjuicio de lo que la Mesa estime oportuno disponer. Sólo tiene derecho a que el Parlamento le suministre los "medios materiales" para ejercer sus funciones, en la forma que determine la Mesa. Carece del derecho a que el Parlamento le dote de asistentes, que en exclusiva corresponden a los grupos y agrupaciones. La norma de 2003 dice que el grupo Mixto debe contar con al menos 3 miembros para tener derecho a un asistente.

Según el informe, la parlamentaria no adscrita tiene derecho a asistir a las sesiones del pleno y de la comisión de la que forme parte, pudiendo participar en la votación de los asuntos que se traten. Al igual que el resto de parlamentarios, puede asistir también sin voz ni voto a las sesiones de las comisiones legislativas de las que no forme parte, "quedando también facultada para formular enmiendas e iniciativas en la forma prevista por el Reglamento para el procedimiento o debate de que se trate (art. 60.1.b), siempre sin voz ni voto".

Respecto a su participación en los debates del pleno, Nosti solo puede intervenir haciendo uso de la palabra en los procedimientos actuados respecto a las iniciativas que ella misma formule. No obstante, el nuevo Reglamento reconoce a los no adscritos la posibilidad de explicar el voto por un tiempo máximo de 5 minutos en los debates en los que no hayan intervenido, "previa autorización de la Presidencia".

Además, la parlamentaria no adscrita puede formular proposiciones de Ley Foral, así como presentar enmiendas respecto a los proyectos de Ley Foral y a las proposiciones de Ley Foral instadas por otros parlamentarios. "No obstante, su participación en la deliberación y votación de sus enmiendas y proposiciones en comisión queda condicionada a su pertenencia a la misma. De igual manera, en pleno no tiene derecho a participar en los debates si no formula sus propias enmiendas o proposiciones de Ley", indica la Cámara.

La Mesa ha resuelto no darle opción a formular preguntas orales ordinarias en pleno ni a formular interpelaciones al Gobierno.