El Parlamento descarta pedir para Navarra "el mismo trato" que el resto de Comunidades en la condonación de deuda

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción de UPN que reclamaba que la Comunidad foral recibiese "el mismo trato que el resto de las comunidades españolas en lo relativo a la condonación de la deuda por parte del Estado". La resolución ha contado con los votos a favor de UPN y PPN, el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y la abstención de Vox.

En la moción, la Cámara instaba al Gobierno de Navarra a "defender que, en cuanto a la condonación de deuda pública anunciada por el Gobierno de España, la Comunidad foral reciba el mismo trato que el resto de las comunidades españolas y no salga perjudicada, para lo cual se deberá llegar de manera bilateral a los acuerdos oportunos en el marco del Convenio Económico entre Navarra y el Estado".

En un segundo punto, el Parlamento instaba al Gobierno de Navarra a "incorporar y defender en esa negociación no sólo los mismos parámetros de condonación de deuda que el resto de las comunidades, sino también la especial situación que tiene Navarra, ya que en nuestra aportación al Estado asumimos el 1,6 % de los intereses de la deuda que genera el Reino de España". "Por tanto, si se eleva la deuda del Estado como consecuencia de la condonación de la deuda a las comunidades de régimen común, se elevará también nuestra aportación generando, así, una situación injusta para nuestra realidad foral que debe corregirse", recogía la moción.

En un tercer epígrafe, la Cámara instaba al Ejecutivo foral a que "traslade su malestar por este tipo de planteamientos que se hacen desde el Gobierno de la nación, que no buscan el bien común ni el equilibrio territorial sino el interés partidista y el mantenimiento del poder a cualquier precio, y que lanzan un mensaje negativo, tanto al exterior de nuestro país como de premiar a quien no ha hecho las cosas bien y no ha controlado su nivel de deuda".

EH Bildu había presentado una enmienda, que no ha sido aceptada por UPN, en la que el Parlamento de Navarra instaba al Gobierno foral a que "en la negociación del año base del quinquenio 2025-2029, en relación a la consideración como carga no asumida por la Comunidad foral de los intereses y cuotas de amortización de las deudas del Estado, se excluyan en su cómputo las cantidades que pudieran derivarse del acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 26 de febrero de 2025 por el que se aprobó la asunción por el Estado de 83.352 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común, tanto para ese año base como para todos aquellos en los que pudiera tener influencia de dicha asunción de deuda".

Tampoco ha sido aceptada una enmienda de adición que el PPN había planteado al punto primero para dejar constancia de que "en el supuesto de extrapolarse a Navarra, el método de cálculo de condonación de la deuda a las comunidades del régimen común, en todo caso injusta y desequilibrada, perjudicaría a Navarra".

Javier Esparza, de UPN, ha afirmado que el acuerdo sobre la condonación de deuda "no responde al interés de las Comunidades Autónomas" sino que "responde a las necesidades políticas de Pedro Sánchez para seguir en el poder". "A nada más. El PSOE hace esto por exigencia de ERC para mantenerse en el poder", ha manifestado, tras añadir que el Gobierno foral "está obligado a defender los intereses de los navarros" y que Navarra "tiene derecho a ser exigente" en esta cuestión.

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha considerado que "no puede haber el mismo trato para quien se comporta de manera diferente y para quien tiene un régimen foral, diferente al régimen común". "¿Navarra es o no es un régimen foral? ¿Por qué exige que se defienda a Navarra pidiendo de facto que sea tratada como si fuera de régimen común, cuando no lo es? Ustedes tienen un problema grave, y es que antes que foralistas, son antisanchistas", ha trasladado a UPN.

También Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha destacado que no se puede "dar el mismo trato a lo que es distinto" y "no se puede tratar igual a quien es desigual". "O nos creemos la foralidad o no nos la creemos", ha reivindicado, tras añadir que "Navarra tiene un sistema financiero diferente al del resto de las comunidades autónomas". "No estamos en la misma situación, y como no estamos en la misma situación, no se puede plantear el mismo trato", ha incidido.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha considerado que en UPN "se han equivocado al hablar del mismo trato" para Navarra y que la moción "no tiene ningún sentido". A su juicio, "UPN trae esta moción porque pretende criticar un acuerdo político" entre el PSOE y ERC. "Si además en este debate pretenden utilizar de forma torticera las competencias, el régimen foral de Navarra y nuestro autogobierno, no cuenten con nosotros", ha subrayado.

Irene Royo, del PPN, ha criticado que la propuesta del Gobierno central "es muy peligrosa, ya que no supone que la deuda desaparezca, sino que la va a asumir el Estado". "Decir que a Navarra no le va a afectar esta condonación es engañarnos", ha dicho, tras añadir que "nos afecta principalmente" en los intereses y en el hecho de que "el Estado se endeuda por nosotros cero euros mientras lo hace por otras comunidades". "Pedimos que se compense a nuestra comunidad vía convenio, porque es el instrumento con el que nos relacionamos con el Estado", ha apuntado.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha afirmado que lo que no se puede hacer es "decir que no vamos a pagar nuestra parte de la deuda general y de los intereses, y que además nos tienen que condonar la parte de la deuda" de Navarra. "Es una u otra, si queremos o creemos mínimamente en la justicia en la relación bilateral con el Estado. Y que incluso EH Bildu crea más en esa justicia y solidaridad con el Estado que UPN es algo que me llama la atención", ha dicho, tras añadir que "o es una cuestión de oportunismo político, o es una cuestión de no entendimiento de la cuestión".

Maite Nosti, de Vox, ha subrayado que la condonación de la deuda "es un escándalo y una estafa" y ha añadido que la moción de UPN es "insuficiente" porque "en lugar de pedir una condonación equivalente, lo coherente es exigir el fin de este mecanismo de socialización de la deuda". "La solución no es que Navarra se beneficie también del reparto del botín, sino que el Estado deje de premiar la irresponsabilidad fiscal. Además, el trasfondo de esta medida es puramente político", ha apuntado.