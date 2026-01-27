El Parlamento foral conmemora el Día Europeo de la Memoria del Holocausto advirtiendo del "auge de la ultraderecha"

Conmemoración del Día Europeo de la Memoria del Holocausto por parte del Parlamento de Navarra y la Asociación de Familiares de Fusilados en Navarra AFFNA36 - EUROPA PRESS

PAMPLONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra, junto a la Asociación de Familiares de Fusilados en Navarra AFFNA36, ha conmemorado este martes el Día Europeo de la Memoria del Holocausto en un acto en el que se ha advertido del "auge de la ultraderecha, prácticamente en todas las partes del mundo", y de un "repunte" del nazismo.

Así lo ha subrayado el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, en la apertura del acto, en el que también han intervenido la presidenta de AFFNA36, Amaia Lerga, y Juanfran Murillo, delegado en el País Vasco y Navarra de la Amical de Mauthausen.

En su intervención, Hualde ha indicado que "tenemos el deber de hacer memoria para conocer la verdad y hacer justicia, reparación y sobre todo aprender de lo ocurrido para garantizar su no repetición". "Conocemos lo que el nazismo hizo contra la población judía, la barbarie, la atrocidad de asesinar a millones de personas solo por su origen, por su religión", ha indicado, tras añadir que "desgraciadamente estamos siendo testigos en los últimos años de un repunte de ese nazismo".

Según ha remarcado, "este domingo, sin ir más lejos, hubo saludos hitlerianos en Vitoria-Gasteiz por parte de personas que se dicen aficionadas al Betis, pero que solo buscan propagar su odio a través del fútbol, y esto lo hacen con total impunidad". "También vemos lo que está sucediendo en Palestina desde hace ya demasiado tiempo, intentando hacer desaparecer el Estado palestino y a su población a través de la masacre, un genocidio ante la vista de todo el mundo", ha dicho.

Ante "estas atrocidades", la "sociedad a la que representamos en este Parlamento pide actuar contra esa violencia", y las instituciones "tenemos que actuar con responsabilidad si queremos vivir en una sociedad en paz y donde haya convivencia". "No corren buenos tiempos, y más viendo el auge de la ultraderecha, prácticamente en todas las partes del mundo, pero aun con todo, Navarra sigue siendo pionera en la defensa de todos los derechos para todas las personas, y también lo ha sido en la reivindicación de la memoria", ha subrayado.

Por su parte, Lerga ha remarcado que este "no es un acto más en el calendario, es un ejercicio de responsabilidad y democracia". Según ha apuntado, "el holocausto, el sistema concentracionario nazi no surgieron de la nada, fueron el resultado de ideologías fascistas, de colaboraciones entre regímenes autoritarios y de decisiones políticas muy concretas".

"Y aquí debemos recordar una verdad histórica que durante décadas se ha querido silenciar: el franquismo colaboró activamente con la Alemania nazi. Franco y Hitler compartieron enemigos y compartieron destino para miles de personas. Muchos republicanos y republicanas tuvieron que huir tras el golpe de Estado y con la represión franquista, y fueron internados en numerosos campos de concentración", ha apuntado.

La memoria, ha dicho, "no es un gesto simbólico, es una herramienta de defensa de la democracia". "Recordar el holocausto es comprometernos activamente contra cualquier forma de deshumanización de ayer y hoy. Es alzar la voz frente al fascismo contemporáneo. Venga de donde venga y adopte la forma que adopte", ha manifestado, tras reclamar la creación de un memorial dedicado a las víctimas navarras del nazismo.

Lerga ha apostado por "renovar nuestro compromiso con la dignidad humana, con la paz y con los derechos fundamentales, para no mirar hacia otro lado ante los conflictos actuales, ante las guerras, las deportaciones, las limpiezas étnicas y la persecución de los pueblos enteros que hoy vemos que se producen ante los ojos del mundo".

"Condenamos el blanqueamiento de las dictaduras del pasado, del holocausto y de los crímenes del nazismo y del franquismo. Pero también el de las violencias y errores del presente", ha indicado, tras añadir que "en un contexto de creciente tensión geopolítica, de militarización, de bloques enfrentados y pueblos utilizados como moneda de cambio", la memoria "es más necesaria que nunca".

Finalmente, Juanfran Murillo ha recordado a "los más de 60 vecinos de Navarra que pasaron por los campos de concentración nazis, pero también a otros muchos navarros olvidados que fueron víctimas del nazismo realizando trabajos forzados en la construcción del muro atlántico, luchando contra el ejército nazi en las guerrillas o como soldados enrolados en el ejército francés".

Según ha apuntado, "Navarra, históricamente, es un referente para otras comunidades por el trabajo que realiza por la recuperación, conservación y difusión de nuestra memoria, producto de una legislación adecuada, del trabajo del Instituto de la Memoria de Navarra y sobre todo por el voluntariado de los navarros y navarras que, por medio de asociaciones como la Asociación de Familiares de Fusilados en Navarra y otras muchas más, no permitirán nunca que la memoria de sus familiares y de sus amigos se olvide".

"Pero los años pasan y otras comunidades cercanas están legislando y actuando rápidamente", ha advertido, tras considerar que Navarra "tiene que volver a ser un referente a la memoria histórica de España, legislar con valentía, arriesgar en políticas de memoria histórica y completar los acuerdos ya aprobados en el Parlamento y atender las exigencias de buena parte de la sociedad".

Seguidamente, Murillo ha presentado 'The girl from Salonika', un documental dirigido por Alison Jayne Wilson, que narra la historia de Mazaltov 'Fofo' Behar, una joven griega de 17 años deportada a Auschwitz-Birkenau, "víctima de experimentos de esterilización nazis".