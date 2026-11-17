Archivo - Fachada del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento foral ha organizado un programa de actividades con motivo de la celebración, el 3 de diciembre, del Día de Navarra. A tal efecto, el día 2 de diciembre se colocará el repostero con el escudo de Navarra en la fachada de la sede de la Cámara y la tarde-noche del día 3, domingo, la sede del Legislativo se iluminará de rojo.

El programa de actos organizado en torno al Día de Navarra comienza el día 2 de diciembre (12 horas, Salón de Plenos) con el acto de entrega de la Medalla del Parlamento de Navarra al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN).

El acto, que incluirá la lectura de la declaración institucional aprobada el día 9 de noviembre por la Mesa y Junta de Portavoces, contará con las intervenciones de Unai Hualde, presidente del Legislativo Foral, y Mari Luz Sanz Escudero, presidenta del CERMIN.

El día 2 de diciembre (Atrio, 19 horas), lunes, tendrá lugar un concierto a cargo de In Tempore Abesbatza, que interpretará un repertorio lírico titulado Bost aro, ecos de luz y vida. Este espectáculo es un canto a la mujer, a su esencia creadora y transformadora. Toda la música que lo envuelve ha sido compuesta por mujeres: voces que, a través de la orquesta y del coro, tejen un universo sonoro lleno de fuerza, sensibilidad y misterio, acompañadas además por un delicado juego de luces y la presencia escénica de una actriz, ha informado el Parlamento.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre el Parlamento de Navarra abrirá sus puertas a la ciudadanía en una nueva edición de las tradicionales Jornadas de Puertas Abiertas.

Las visitas se llevarán a cabo el lunes 30 de noviembre a las 11, 12, 16,30, 17,30 y 18,30 horas, y el martes 1 de diciembre en horarios de 16,30 (euskera, atendida por el presidente, Unai Hualde), 17,30 y 18,30 horas. La solicitud para realizar la visita, gratuita, se formalizará a través del teléfono 948 209 209, de 8 a 17,30 horas de lunes a jueves y de 8 a 15 horas los viernes.

Las visitas recorrerán las dependencias de la sede del Parlamento de Navarra, el Salón de Plenos, las Salas de Comisiones, la Sala de Mesa y Junta de Portavoces, el Atrio y la Sala Institucional.

A lo largo del recorrido los visitantes podrán conocer los espacios en los que se ejerce la labor parlamentaria, el lugar donde se aprueban las leyes y se realiza el control de los miembros del Gobierno de Navarra. En definitiva, recibirán explicaciones e información sobre las funciones del legislativo navarro, su organización y funcionamiento. También podrán contemplar parte de la colección artística del Parlamento de Navarra a través de las obras que cuelgan en las paredes de las salas que van a visitar.