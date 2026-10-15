El Parlamento foral reclama que se publique la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra este año

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción presentada por UPN para exigir que se publique la licitación de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra antes del 31 de diciembre de 2026.

La iniciativa de los regionalistas ha contado con el apoyo de UPN, PSN, Geroa Bai, Partido Popular, Contigo-Zurekin y Vox, mientras que EH Bildu ha votado en contra.

En concreto, la resolución pide al Gobierno de Navarra que acuerde con el Ejecutivo central y CANASA, en el plazo máximo de un mes, "un cronograma público que concrete las fechas de formalización de los convenios, licitación, adjudicación, inicio de las obras y puesta en servicio de la segunda fase, identificando responsables y financiación para cada hito".

La moción constaba de nueve puntos, de los que han sido aprobados cinco. Además del apartado ya mencionado, ha salido adelante otro epígrafe por el que se insta al Gobierno de Navarra a "defender, en la negociación de los convenios con el Estado, unas condiciones económicas que protejan los intereses de la Comunidad Foral y la viabilidad de las explotaciones agrarias". Todos los grupos han votado a favor, salvo Vox, que se ha abstenido.

También se ha aprobado otro apartado por el que se pide al Gobierno foral que establezca un mecanismo periódico de información y participación con las organizaciones agrarias, las comunidades de regantes y las entidades locales afectadas, para que conozcan el calendario, las condiciones económicas y la evolución del proyecto. Sólo EH Bildu ha votado en contra de este apartado.

También ha recabado apoyos suficientes un punto por el que se pide al Gobierno foral que remita al Parlamento, "antes de asumir nuevos compromisos económicos sobre estas materias, los informes jurídicos y económicos que fundamenten las condiciones propuestas, incluyendo su efecto sobre la Hacienda Foral, las cuentas de CANASA y las tarifas de los regantes". EH Bildu ha respaldado este epígrafe, al igual que UPN, PP y Vox, mientras que PSN y Contigo-Zurekin ha n votado en contra y Geroa Bai se ha abstenido.

Por último, con el rechazo de EH Bildu y Contigo-Zurekin y el apoyo del resto, ha salido adelante otro epígrafe que establece que el seguimiento de la moción se realizará en la Comisión de Cohesión Territorial.

No han prosperado otros apartados de la moción, que pedían, por ejemplo, que el Parlamento de Navarra manifestara su "preocupación y rechazo ante los sucesivos retrasos en la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra" y considerara como "insuficiente que los anuncios públicos sobre esta infraestructura no vayan acompañados de un calendario y de garantías para su cumplimiento". PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin han votado en contra, mientras que Geroa Bai se ha abstenido.

Tampoco se ha aprobado pedir que el Gobierno de Navarra acuerdo con el Gobierno de España y CANASA, en el plazo máximo de un mes, un cronograma público que concrete las fechas de formalización de los convenios, licitación, adjudicación, inicio de las obras y puesta en servicio de la segunda fase, identificando responsables y financiación para cada hito. PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

En la defensa de la moción, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el Partido Socialista "ha gobernado en Navarra y en España desde 2019 pero el Canal sigue sin llegar a la Ribera, han sido incapaces en ocho años de cumplir con la palabra de llevar el agua a la Ribera y han incumplido además cada compromiso que han dado". "Es una infraestructura estratégica para Navarra y en especial para el desarrollo de la Ribera. Los agricultores, las empresas y las localidades necesitan conocer cuándo va a llegar el agua, y la incertidumbre dificulta decisiones de inversión que se tienen que tomar", ha afirmado, para criticar que el Gobierno "no ha querido en todos estos años publicar un cronograma de actuaciones que pudiera cumplir el proyecto".

Por parte del PSN, Javier Lecumberri ha afirmado que "el compromiso del Partido Socialistas con el Canal es firme" y ha indicado que "pese a todos los problemas que tiene una obra de esta envergadura, el proyecto avanza y se va a realizar". Tras ello, ha mencionado tres "hitos" de esta infraestructura: "En noviembre de 2025 se aprobó el proyecto técnico; en enero de 2026, el Banco Europeo de Inversiones aprobó la concesión de un préstamo de 228 millones de euros, y el 21 de abril de este año se acordó con el Ministerio el texto provisional del convenio para la ejecución y financiación del Canal de Navarra. Es un compromiso firme el que tienen el Gobierno de Navarra y el Gobierno España y se está trabajando intensamente".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha asegurado que esta moción es "exigente en los términos, como no habíamos visto hasta la actualidad", y ha señalado, sobre los retrasos en la infraestructura, que en 2013 UPN "hizo lo que hizo" estando en el Gobierno. "Usted, señor Esparza, era consejero del ramo. Usted firmó con el Estado ese atraso. Usted lo paralizó", ha señalado. Araiz se ha mostrado partidario, no obstante, del apartado de la moción que insta a que se remitan al Parlamento, antes de asumir nuevos compromisos económicos, los informes jurídicos y económicos que fundamenten las condiciones propuestas.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha reconocido que a su grupo le preocupa que "no se estén dando los pasos suficientes" para la construcción de la segunda fase del Canal, "pero que UPN plantee esto, cuando ellos precisamente propiciaron uno de los grandes retrasos, nos cuesta mucho apoyarlo". En todo caso, ha apuntado que en la moción hay tres cuestiones que Geroa Bai comparte. Se trata de "la necesidad de avanzar en la segunda fase del Canal, la necesidad de que haya certezas sobre los plazos, y que los acuerdos económicos de financiación tienen que defender los intereses de Navarra y de los regantes".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que la segunda fase del Canal de Navarra es "una obra que lleva protagonizando titulares, anuncios, promesas, compromisos y un calendario que nunca termina de cumplirse". "Estamos cansados de esperar, de escuchar promesas y de ver cómo todos los plazos que nos dan se incumplen. Los agricultores no pueden regar con promesas, no pueden sembrar con anuncios, y no pueden vivir tampoco de cualquier tipo de excusa", ha indicado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha considerado que la moción de UPN está "completamente vacía de contenido, es un cúmulo de generalidades en el que habla de acelerar, de exigir, de proteger los intereses de la Comunidad foral". "Evidentemente, estamos a favor de proteger los intereses de la Comunidad foral, pero si traen una moción de impulso al Gobierno, estaría bien que trajeran algo que no esté impulsando el propio Gobierno, algo diferente, alguna alternativa", ha dicho a UPN.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha destacado que "la Ribera lleva años esperando ese agua y lo único que recibe son anuncios, reuniones y nuevos plazos que luego no se cumplen". "Mientras tanto, el Partido Socialista sigue gobernando de la mano de Bildu y de los socios que nunca han puesto esta infraestructura como prioridad. Lo que tenemos aquí es lo que hemos visto durante 40 o 50 años, partidos que se oponen al progreso de Navarra", ha señalado.