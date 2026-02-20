El Parlamento de Navarra acoge la XXIX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios 'Paz y libertad en el Sáhara'

Participantes en la XXIX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios 'Paz y libertad en el Sáhara'. - MIGUEL OSES - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha abierto este viernes la XXIX Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios Paz y Libertad en el Sáhara que, con la participación de representantes de diez cámaras autonómicas, se celebra este viernes y sábado en la sede de la Cámara foral.

En su saludo inicial, Unai Hualde ha subrayado la importancia de esta cita anual que tiene como objetivo "hacer justicia con el pueblo saharaui y reivindicar el respeto al derecho internacional", y ha celebrado la reunión de representantes políticos de distintos partidos y autonomías "porque el diálogo y la voluntad política son claves para hacer justicia con el pueblo saharaui".

En ese sentido, ha destacado que esta conferencia ha sido siempre "un acto de solidaridad con el pueblo saharaui, un acto de denuncia de la situación que se vive en los territorios ocupados y en los campamentos de personas refugiadas". Sin embargo, ha añadido, "también sirve para poner en valor la solidaridad de tantas asociaciones e instituciones que colaboramos para mejorar las condiciones de vida de la población saharaui", tal y como recoge el Parlamento foral en un comunicado.

Hualde ha advertido sobre el "preocupante" aumento de "opciones que cuestionan y ponen en jaque los valores democráticos" y que "constituyen todo un reto para las instituciones y para los parlamentos", por lo que ha defendido la celebración de encuentros como este, "que se centran en la paz y la libertad, y que son una buena manera de fortalecer la cultura democrática".

Para concluir, Hualde ha reivindicado el "compromiso institucional" de Navarra con el pueblo saharaui y ha abogado por que las jornadas sean "productivas", "uniendo a todos los parlamentos para fijar una posición clara: paz y libertad en el Sáhara".

Seguidamente, Ibai Crespo, miembro de la Junta de la Coordinadora de Intergrupos Autonómicos 'Paz y Libertad en el Sáhara', ha dado la bienvenida a las personas presentes destacando que la solidaridad es la razón de la celebración de la conferencia, "una solidaridad que tiene raíces profundas -sociales, culturales, familiares- y que se ha expresado durante décadas desde múltiples sensibilidades políticas, desde la sociedad civil, desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas".

Así, tras agradecer a los presentes su "trabajo constante y su dedicación", Crespo ha deseado que sean unas jornadas "provechosas" y que "de este espacio salgan propuestas concretas, alianzas útiles y, sobre todo, renovada energía para seguir trabajando desde la solidaridad y el entendimiento".

A continuación, Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario, ha agradecido el compromiso de las autoridades que participan en el encuentro y del movimiento solidario que acompaña al pueblo saharaui, "que está enormemente organizado en el Estado Español", y ha añadido que Navarra "una vez, más demuestra la solidaridad por la que siempre se ha caracterizado".

Arabi ha advertido de la "compleja" coyuntura que atraviesan "los pueblos que luchan por la independencia y por deshacerse de la colonización" y del "serio riesgo" en el que se encuentra el derecho internacional, "supeditado a la búsqueda de los intereses económicos y de las políticas estratégicas".

A ese respecto, el representante del Frente Polisario ha añadido que el pueblo saharaui es un pueblo "optimista y esperanzado", "que solo mira atrás para aprender del camino trazado", y que "lucha por la vía pacífica" para que "la soberanía del territorio del Sahara Occidental corresponda únicamente al pueblo saharaui".

Una vez inaugurado el acto, ha tenido lugar una mesa redonda sobre la 'Situación actual del Sahara Occidental', en la que han participado Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario, Carol García, coordinadora de la Asociación Navarra de Amigos del Sahara (ANAS), Txaro Pardo, representante de la Asociación Navarra de Amigos de la RASD (ANARASD), Eduardo Irigoyen, miembro de la Asociación de Trabajadores Técnicos sin Fronteras (ATTSF) y Josu Jiménez, de la Asociación Kabiak.

La Conferencia continuará este sábado, día 21, con sendas sesiones de trabajo. La primera (10.00, Sala Polivalente) contará con las intervenciones de Salamu Amudi Bachri, representante de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara (FEDISSAH), Inés Miranda, presidenta de la Asociación Internacional de juristas por el Sahara (IAJUWS) y Maite Isla, presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. En la segunda sesión (a partir de las 12.00) se abordarán las conclusiones de la EUCOCO 2025.

La Conferencia retomará los trabajos a las 16.00, con el debate y la aprobación de la Declaración final de la Conferencia.

A la XXIX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios 'Paz y libertad en el Sahara' han asistido representantes de diez cámaras autonómicas: Parlamento de Navarra, Parlamento de Cantabria, Parlamento de las Illes Balears, Parlamento de la Rioja, Parlamento de Catalunya, Junta General del Principado de Asturias, Parlamento de Canarias, Asamblea de Madrid, Parlamento de Galicia y Parlamento Vasco.

El Intergrupo parlamentario Paz y Libertad para el pueblo saharaui - Bakea eta Askatasuna Saharan del Parlamento de Navarra está integrado por Pedro González (UPN), Ibai Crespo (PSN), Irati Jiménez (EH Bildu), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Irene Royo (PPN), Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) y Emilio Jiménez (Grupo Mixto-Vox).