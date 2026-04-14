El Parlamento de Navarra se concentra en contra de los asesinatos por violencia de género cometidos en Córdoba y Bizkaia

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Parlamentarios forales se han concentrado este martes en la parte trasera del Parlamento de Navarra en señal de repulsa por los últimos asesinatos por violencia machista, cometidos en Córdoba y Bizkaia.

En concreto, según han indicado desde el Legislativo en una nota, las víctimas son una mujer de 64 años, asesinada presuntamente por su expareja el 13 de abril en Córdoba, y una mujer de 44 años presuntamente asesinada el pasado 1 de abril por su pareja en Bizkaia.

Los asistentes a la concentración han realizado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos.