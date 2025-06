El Parlamento de Navarra condena el "genocidio" en Gaza y reclama un alto el fuego "inmediato"

PAMPLONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción del PSN que "condena el genocidio que el Estado de Israel está ejerciendo sobre el pueblo palestino". Además, insta a la Unión Europea a suspender el acuerdo de Asociación UE-Israel con el fin de "garantizar que Israel cumpla con sus obligaciones en materia de respeto a los derechos humanos en Gaza".

Estos dos puntos han contado con el apoyo de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de PPN, Grupo Mixto (Vox) y la parlamentaria no adscrita.

Por otro lado, la moción exige un alto el fuego "inmediato, permanente y verificable" en la Franja de Gaza, "así como el cese de toda forma de violencia contra la población civil"; y reclama "el acceso inmediato, suficiente y sostenido de ayuda humanitaria que dé respuesta a las necesidades básicas de la población palestina".

Igualmente, condena "la ocupación y colonización de los territorios palestinos por parte del Estado de Israel, así como las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en dichos territorios". Y expresa su solidaridad con el pueblo palestino, "reconociendo su derecho a la autodeterminación, a la paz y a una vida digna en un Estado propio y soberano, conforme al derecho internacional".

Por otro lado, la Cámara foral llama a trabajar "en la consecución de una solución política al conflicto, basada en la implementación real y efectiva de la solución de los dos Estados, y apoya sin reservas la oportunidad histórica que representa la próxima Conferencia de Paz de junio en Nueva York". De la misma manera, apela al Gobierno de España a "reforzar el diálogo euro-árabe e islámico, apostando por el multilateralismo como vía para la solución pacífica de conflictos y por la construcción de un orden internacional justo en el que las normas se apliquen por igual a todos los Estados".

Todos estos puntos han contado con el voto a favor de todos los grupos políticos a excepción del parlamentario del Grupo Mixto (Vox) y de la parlamentaria no adscrita.

Finalmente, con el apoyo de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención del PPN y la oposición de Grupo Mixto y la parlamentaria no ha adscrita, ha prosperado un punto que manifiesta su apoyo a las agencias humanitarias de Naciones Unidas, especialmente a la UNRWA, para que puedan desarrollar su labor en condiciones de seguridad, y solicita el mantenimiento y ampliación de la financiación internacional destinada a la protección de la población refugiada palestina.

EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han presentado una moción de modificación, que no ha sido aceptada por el PSN, y que, además de la iniciativa original, proponía "revisar las relaciones económicas con empresas e instituciones israelíes" y e instaba al Gobierno de Navarra a "no colaborar con la organización de eventos deportivos, culturales o de cualquier índole que cuenten con representación oficial del Estado de Israel".

En su defensa de la moción, la portavoz del PSN, Úrsula Pardo, ha destacado que "Palestina, y especialmente la Franja de Gaza, sufre una de las mayores catástrofes humanitarias del siglo XXI". "La magnitud de violencia por parte del Gobierno de Netanyahu ejercida sobre la población civil no tiene precedentes en la región. Hablamos de dignidad humana, de derechos humanos", ha destacado la socialista, que ha defendido que "hay que actuar ya, porque cada minuto que pasa no sabemos cuántas víctimas mortales nuevas y cuántos menores hay". "Estamos y estaremos al lado de las víctimas, estamos y estaremos al lado de quienes defienden los derechos humanos y, por supuesto, no estaremos al lado de quienes cometen violencia, de quienes cometen genocidios", ha concluido.

Por parte de UPN, Javier Esparza ha criticado que "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel en Gaza vulnera principios básicos del Derecho Internacional y ha causado una catástrofe humanitaria sin precedentes que exige un alto del fuego inmediato". "Lo que está haciendo Israel es injustificable. No vamos a entrar en matices en esta ocasión" porque "esto es un genocidio, es una salvajada que hay que atajar", ha subrayado. Por otro lado, ha censurado que la izquierda abertzale "intente apropiarse de la bandera de los derechos humanos" cuando EH Bildu "debería condenar el terrorismo de Hamás y no lo hace".

La representante de EH Bildu Laura Aznal ha recordado que en noviembre de 2023 su grupo, junto con Geroa Bai y Contigo-Zurekin presentó una moción en la que "ya decíamos que no había palabras para describir la situación que se estaba dando en Gaza", que hablaba de "genocidio" y que pedía un "alto el fuego inmediato". "A lo largo de estos meses las posturas han ido cambiando afortunadamente para bien", ha valorado Aznal, pero ha recalcado que "todos los puntos" recogidos en la moción del PSN "aquí han sido debatidos y aprobados por mayoría en este Parlamento". Ha defendido implantar en Navarra medidas "de forma urgente" y ha pedido "consenso" frente a "este genocidio".

Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha señalado que la "matanza de civiles, desposesión de tierras, detenciones arbitrarias o torturas" son "algunas de las acciones que lleva sufriendo el pueblo palestino desde hace años, previas todas ellas a octubre del 2023". "No podemos evitar pensar que este genocidio tiene sus raíces en la resistencia palestina al proyecto israelí de décadas atrás para aplastar la nación palestina y establecer la supremacía judía en toda Palestina", ha manifestado. Por eso, ha exigido el "estricto cumplimiento de las resoluciones de la ONU", que "se reconozca formalmente el genocidio en curso y se lleve a sus responsables ante la justicia internacional".

Desde el PPN, Maribel García Malo ha advertido que "la situación en Gaza es ya insostenible" y ha condenado "toda forma de violencia contra civiles, venga de donde venga". Ha pedido un alto el fuego, la liberación de los rehenes en manos de Hamás y de los presos palestinos en Israel y el cumplimiento del derecho internacional. Y ha reprochado al Gobierno de España "instrumentalizar políticamente la cuestión palestina con fines propagandísticos, sin asegurar una base de apoyos reales ni en el seno de la Unión Europea ni entre nuestros aliados". Ha criticado el lenguaje "excesivamente categórico" de la moción y que no se haya incluido ninguna mención a los atentados de Hamás.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha asegurado que "no estamos asistiendo a una guerra" sino "a la fase final de un genocidio perfectamente calculado y planificado" que busca "acabar con cada uno de los ciudadanos de Gaza". Ha considerado que la moción socialista "se queda corta" y ha manifestado que "es imprescindible someter al Estado sionista al máximo aislamiento porque la historia nos demuestra que en Sudáfrica funcionó" con el 'apartheid'.

Emilio Jiménez, parlamentario del Grupo Mixto (Vox), ha señalado que "nos entristece la muerte y el sufrimiento humano y pedimos el cese de las hostilidades y la paz". No obstante, ha rechazado que el Gobierno de España "con una mano denuncia a Israel", mientras que "con la otra vende y compra material bélico a Israel y recibe la felicitación de una organización criminal como es Hamás".

La parlamentaria no adscrita Maite Nosti ha criticado que esta moción es "una maniobra partidista" y "un panfleto político" con "afirmaciones ideológicas y juicios de valor como si fueran hechos objetivos, cuando no lo son". "No es aceptable utilizar el prestigio del Parlamento para lanzar mensajes partidistas sin el más mínimo sentido de responsabilidad", ha añadido.