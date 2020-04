El Parlamento de Navarra convalida por unanimidad el nuevo decreto con ayudas para autónomos

PAMPLONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este martes por unanimidad un nuevo decreto ley foral aprobado por el Gobierno foral con medidas frente a la crisis del coronavirus, medidas fundamentalmente dirigidas al colectivo de autónomos.

La norma aprobada prevé ayudas que se dividen en dos tipos. Por un lado, se concederá una ayuda directa extraordinaria de 2.200 euros a los trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocido la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, siempre que cumplan una serie de requisitos.

Por otro lado, se ha previsto una ayuda de 700 euros para aquellos trabajadores autónomos que no se han podido acoger a esta prestación pero que han visto reducida su facturación. También se contemplan una serie de requisitos así como unos indicadores de patrimonio y renta que podrían incrementar esta ayuda hasta los 800 euros.

El pleno del Parlamento ha reunido únicamente a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los grupos parlamentarios, además de a la representación del Gobierno. El resto de parlamentarios han vuelto a formalizar la delegación del voto, cuestión voluntaria pero recomendada por razones sanitarias.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha agradecido el apoyo de los grupos a este nuevo paquete de medidas y ha afirmado que "la colaboración constructiva está siendo la mejor herramienta en política para afrontar esta pandemia".

La jefa del Ejecutivo ha señalado que el nuevo decreto ley foral "supone un paso más en el compromiso institucional, político y de comunidad con las necesidad que nos va planteando el COVID-19 y con un compromiso de actuar no solo en la urgencia sino también en la previsión".

Chivite ha asegurado que "vamos a seguir trabajando desde el Gobierno con la mano tendida" y ha anunciado en ese sentido que la próxima semana se aprobará un nuevo decreto, en el que se incluirán algunas puntualizaciones respecto a las ayudas para autónomos, de forma que se incluirá al colectivo de autónomos agrarios, se cambiará el concepto de ingresos por el de rendimientos, y se introducirá agilidad en la gestión.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "el trabajador autónomo tiene que volver a ser protagonista en la recuperación del empleo, en salir de esta emergencia sanitaria, tiene que serlo como lo fue después de la crisis financiera de 2008, un elemento fundamental para el desarrollo de esta tierra".

Esparza ha destacado que Navarra Suma ya presentó el 3 de abril en el pleno del Parlamento una propuesta para destinar 20 millones de euros al colectivo de autónomos, "para cubrir el vacío que hasta ese momento había en esta Comunidad en las ayudas que el Gobierno había traído a esta Cámara". "Cuando el Gobierno pide acuerdos, los demás pedimos acuerdos, y en ese momento manifestaron nula capacidad de querer negociar nada, pero afortunadamente hoy las tornas han cambiado", ha señalado. Además, Esparza ha pedido nuevas medidas, como 5 millones de euros para agricultores y ganaderos a través de avales, el reconocimiento de ayudas a mayores que han pasado de residencia a domicilio familiar, o que se modifique el programa Emanzipa de acceso a la vivienda para que llegue a más personas.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha dicho que se "alegra de que Esparza venga a la senda de ayuda a los trabajadores, porque en 2008 no estuvo en esta senda". "Hoy se contrata profesional sanitario y sociosanitario, casi 60.000 trabajadores está en suspensión de contrato y no en supresión de contrato, hoy hay ayuda a pymes, micropymes y autónomos, hoy hay aumento de ayudas a las familias más vulnerables, hay ayudas al alquiler y no se pueden realizar desahucios". "Hoy eso es posible, porque hay un gobierno diferente con prioridades diferentes", ha afirmado.

Ramón Alzórriz ha valorado el "acuerdo unánime de todos los grupos" para aprobar el nuevo decreto ley foral y ha señalado que "es un ejercicio de política constructiva, útil y positiva, liderada por el Gobierno de Navarra". "Esto es lo que demanda la ciudadanía, que respondamos a sus esfuerzos con política de altura", ha afirmado, para animar a seguir trabajando en esta línea.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha afirmado que "la propuesta del Gobierno foral mejora con mucho la propuesta que presentó Navarra Suma el 3 de abril" y ha destacado que "está contemplado el grueso del colectivo y rige el fundamento de no dejar a nadie fuera". "Hay que abrir el prisma y hacer el ejercicio de no dejar en ángulo muerto a nadie", ha señalado.

Solana ha afirmado que "lo que nos mueve cada día desde hace más de un mes es la salud" y ha destacado que "es importante que sepamos dónde estamos, son muchas la informaciones que confunden, que nos generan dudas". "Necesitamos saber dónde se encuentra Navarra, no tenemos prisa, no queremos estar en la 'pole' de la desescalada, queremos salir bien. No nos precipitemos, no sé si el hecho de querer ser cabeza en esa desescalada tiene sentido. Lo que pedimos es que lo que se haga se haga con la mayor seguridad, certeza y con todas los datos sobre la mesa", ha apuntado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que "en estos momentos de incertidumbre nuestra obligación es procurar a los ciudadanos la mayor seguridad posible". "Es responsabilidad de los aquí presentes consensuar medidas para garantizar la sanidad pública y el bienestar de los ciudadanos y, a pesar de que tengamos diferentes puntos de vista en numerosas cuestiones y de que seamos críticos con determinados aspectos de la gestión, queremos subrayar la importancia del diálogo", ha afirmado.

En ese sentido, ha valorado que se hayan incorporado propuestas de EH Bildu al decreto, "algo que no fue posible" en anteriores paquetes de medidas frente a la crisis del coronavirus. Así, ha criticado que cuando el pasado 3 de abril Navarra Suma presentó su enmienda y EH Bildu presentó otra enmienda para apoyar a las entidades locales, PSN y Geroa Bai fueron críticos. "Se llegó a hablar de gasto desaforado o de tensiones de tesorería y hoy vamos a aprobar el contenido de unas medidas que van a superar en mucho el contenido de la enmienda de Navarra Suma", ha asegurado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que en algo más de un mes se han aprobado tres paquetes de medidas que "tienen la vocación de atender a la futura reconstrucción económica y social de la comunidad" y ha dicho que "nos toca ofrecer a la ciudadanía certezas".

Además, ha destacado que "tenemos una cantidad de consensos sociales importantísima" y ha explicado que "después de la crisis de 2008 hay lecciones aprendidas". Así, ha afirmado que "no hay ninguna reticencia en la sociedad a financiar los ERTE con dinero público; hay consenso en la prestación para desempleados temporales; hay consenso en que se abran las ayudas al alquiler en Navarra; hay consenso para que se faciliten inyecciones de liquidez a los autónomos". "Todos estos consensos avanzan un camino de largo recorrido en el que encontramos a toda la sociedad reunida", ha señalado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "esta crisis está afectando a la economía de las casas, de la Comunidad y del Estado y es absolutamente necesario proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto del coronavirus y, una vez superada la crisis sanitaria, abordar la situación difícil de los trabajadores de Navarra".

De Simón ha afirmado que "hay que abordar un plan de reconstrucción que abarque los ámbitos financiero, presupuestario, sanitario, laboral, educativo, social y de las mujeres", y ha dicho que "va a ser necesaria la implicación de toda la sociedad navarra", por lo que ha propuesto la creación de una comisión especial en el Parlamento para "afrontar esta reconstrucción".