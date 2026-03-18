El Parlamento de Navarra se convierte en una 'Eurocámara' con estudiantes para abordar el reto demográfico

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha acogido este miércoles una iniciativa pedagógica para fomentar la conciencia europea entre la juventud y lo ha hecho cediendo la palabra a un grupo de estudiantes de 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y ciclos de Formación Profesional, simulando un debate en la Eurocámara sobre el reto demográfico en la UE. El acto ha sido organizado en colaboración entre la asociación juvenil Equipo Europa y el Legislativo foral.

En su intervención de apertura, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha destacado la relevancia del reto demográfico, ha resaltado la participación de la juventud en el intercambio de ideas propio de las dinámicas parlamentarias y ha subrayado el "esfuerzo" de las instituciones forales por reforzar alianzas en el seno de la Unión.

Unai Hualde ha situado el reto demográfico entre las prioridades en el ámbito local, estatal y europeo, por tratarse de "un asunto de máxima relevancia para garantizar la cohesión territorial". "Llevamos varias legislaturas con este asunto en la agenda institucional. Lo abordamos en el viaje que, en el marco de la ponencia de Asuntos Europeos, cursamos a Bruselas en abril de 2025 y continúa muy presente. Es bueno que la gente joven se interese y, en jornadas como la de hoy, participe de este y otros debates. Siempre es bueno acercar el Parlamento a la opinión pública", ha afirmado.

En lo tocante al "carácter europeo" de la ciudadanía y las instituciones navarras, Unai Hualde ha afirmado que "creemos en Europa, porque es bueno para Navarra". "Siempre, pero sobre todo desde 2015, se han buscado alianzas y sinergias en ese marco de cooperación transfronteriza. La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra ha deparado beneficios sociales, económicos y culturales. Navarra tiene que seguir apostando por el Comité de las Regiones y por la Oficina de Navarra en Bruselas. Hay que seguir participando en las instituciones europeas", ha defendido.

Tras la inauguración oficial y la apertura del pleno, los estudiantes se han sumido en un proceso deliberativo, respetando los tiempos reales de la Eurocámara.

El debate, dividido en una parte formal, sujeta a moderación, con intervenciones a favor y en contra, y otra informal, supervisada pero no dirigida, concluye con la votación de una relación de propuestas.

Constituida en 2019, Equipo Europa es una asociación juvenil apartidista y sin ánimo de lucro, que cuenta con más de 7.000 socios de entre 14 y 30 años. Su misión es promover la participación de la juventud en la construcción europea, a través de la formación, la divulgación y el diálogo con personalidades relevantes del ámbito político y social.

Al igual que otras iniciativas impulsadas por Equipo Europa, como las Olimpiadas sobre la UE, la sesión parlamentaria de este miércoles persigue acercar las instituciones a las nuevas generaciones. El objetivo es que los jóvenes navarros comprendan que las decisiones tomadas en Bruselas y Estrasburgo tienen un impacto directo en su día a día y en el futuro de su Comunidad.

Entre los asistentes al pleno se encontraban miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra e integrantes de la Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera.