El Parlamento de Navarra devuelve a la Hacienda Foral 2,83 millones correspondientes al ejercicio de 2025

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha acordado, con la abstención de UPN, aprobar las Cuentas de la Cámara foral correspondientes al ejercicio 2025, una vez visto el informe de fiscalización emitido al respecto por la Cámara de Comptos.

Del mismo modo y, de conformidad con la liquidación aprobada, se ha resuelto ordenar el reintegro a la Tesorería de la Comunidad foral de los fondos no afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas en el ejercicio, por importe de 2.834.107,24 euros, un 0,8% superior al ejercicio anterior.

En relación con la liquidación de los Presupuestos del Legislativo foral para el año 2025 cabe señalar que, si bien el presupuesto inicialmente aprobado fue de 16.484.337 euros, el presupuesto consolidado ha ascendido a 16.552.426,83 euros, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias derivadas de las incorporaciones de créditos del ejercicio anterior por importe de 68.089,83 euros.

El presupuesto de gastos ejecutado ha sido de 13.832.916,57 euros, muy similar al del ejercicio precedente, con un grado de ejecución del 84% y de pago del 99%.

En cuanto a los ingresos, en 2025 se reconocieron derechos por 16.690.020,99 euros, lo que sitúa el grado de ejecución y de cobro en el 101%. En este caso, la variación sobre el ejercicio anterior fue del 2%, ha señalado el Parlamento.

Por capítulos, los Gastos de Personal ascendieron en 2025 a 8.668.172,66 euros, con un grado de ejecución del 92%. Representan el 64% del total de obligaciones reconocidas y suponen un 2% más que en el ejercicio de 2024, debido a la actualización de retribuciones públicas y al incremento de costes de Seguridad Social.

Las retribuciones de parlamentarios y personal asociado a su labor (gabinete de Presidencia y asistentes de los grupos) y el abono de las cuotas a la Seguridad Social supusieron un gasto de 4,5 millones. Las retribuciones y cuotas sociales del personal de la institución ascendieron a 4,2 millones.

El capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios estaba dotado con 2,63 millones, de los que se han gastado 1,53 (un porcentaje muy similar al del ejercicio anterior), lo cual arroja un porcentaje de ejecución del 58%. Este capítulo supone el 11% del presupuesto de gastos ejecutado.

El capítulo de Inversiones representa, con un presupuesto consolidado de 781.373 euros, el 5% del presupuesto de gastos. El porcentaje de ejecución de este capítulo, que depende de los proyectos que finalmente se acometen en el ejercicio, ha sido del 38%.

Respecto a los Activos y pasivos financieros, los créditos consignados han sido de 10.568 euros y el grado de cumplimiento ha alcanzado el 17%.

En Transferencias corrientes, que suponen el 24% del total de gastos ejecutados, los créditos definitivos ascienden a 3,53 millones, con un grado de realización del 94% (3,3 millones). Las asignaciones a los grupos parlamentarios en función de la composición del hemiciclo se han incrementado en un 2%, con un gasto ejecutado total de 3.324.009 euros, que representa el 94% de los gastos de este capítulo.

El índice de temporalidad, calculado como cociente entre las plazas cubiertas temporalmente y el total de plazas ocupadas de manera permanente o temporal, se sitúa en el 14%. No obstante, ha indicado el Parlamento, de materializarse la cobertura de las seis plazas afectas a las convocatorias en curso, el índice de temporalidad se reduciría hasta el 7%, por debajo de la tasa de temporalidad estructural prevista en la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El informe de fiscalización emitido por la Cámara de Comptos considera que las Cuentas del Legislativo foral correspondientes al año 2025 ofrecen una "imagen fiel" del patrimonio, la liquidación del presupuesto y la situación financiera. Igualmente, estima que la actividad económico-financiera del Parlamento se ha desarrollado "de conformidad con el marco normativo de información financiera pública aplicable a la gestión de los fondos públicos y, en particular, con los principios y criterios contables".