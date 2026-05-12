El Parlamento de Navarra inaugura la exposición '30 años de feminismo y políticas de igualdad', organizada por el INAI

Inauguración de la exposición. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha inaugurado este martes la exposición '30 años de feminismo y políticas de igualdad', organizada por el Instituto Navarro para la Igualdad para conmemorar el XXX aniversario de su creación.

En su intervención, Unai Hualde ha valorado el "acierto" de haber creado, hace ya 30 años, el Instituto Navarro para la Igualdad, una decisión que "supuso un cambio de paradigma" y que, gracias a ello, hoy en día las políticas públicas "se centran en trabajar por la igualdad, teniendo cada vez más en cuenta un enfoque feminista y transversal".

Tras poner en valor la importancia de las campañas llevadas a cabo por el INAI y el trabajo de las técnicas de igualdad, el presidente de la Cámara ha advertido de que todavía "queda mucho trabajo por hacer" y ha incidido en la necesidad de insistir en la formación en igualdad en los centros educativos, en las campañas en los medios de comunicación, en redes sociales y en políticas públicas feministas.

Hualde ha recordado que el Parlamento de Navarra convoca una concentración cada vez que hay un asesinato machista, añadiendo que "no podemos quedar impasibles ante esta lacra social". "Seguiremos denunciando la violencia machista y trabajando a favor de las políticas públicas de igualdad", ha añadido.

Ha finalizado agradeciendo el trabajo de todas las directoras que ha tenido el Instituto, así como el de todas las personas que trabajan y han trabajado en él. "La mejor manera de conmemorar este 30 aniversario es continuar trabajando en mejorar y reforzar las políticas públicas por la igualdad", ha concluido.

A continuación, Patricia Abad, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, ha celebrado los 30 años de una institución "que ha acompañado, impulsado y sostenido" el desarrollo de las políticas públicas de igualdad en Navarra. "Treinta años en los que la igualdad ha pasado de ocupar un lugar más periférico en la agenda pública a convertirse en una cuestión central para la justicia social, para la libertad de las personas y para la propia calidad democrática", ha expresado.

La directora del INAI ha subrayado que la exposición es un "archivo vivo" de "una conversación social que lleva décadas activa en Navarra", una colección que refleja los mensajes, las preocupaciones y los debates sociales de cada época, así como "las palabras que en cada momento hemos utilizado para nombrar la realidad". "Y esa evolución del lenguaje es importante. Porque las políticas de igualdad han avanzado también en la medida en que hemos sabido nombrar mejor las desigualdades", ha añadido.

Abad ha resumido el recorrido realizado durante estos años, "pasando de una mirada centrada en la igualdad formal a una comprensión más profunda de la igualdad real y efectiva", y ha remarcado que las campañas institucionales "no solo han acompañado la evolución de la sociedad navarra, sino que han contribuido a empujar esa evolución y a construir un sentido común democrático en torno a la igualdad".

Según ha añadido, "la igualdad ha sido una construcción colectiva, con avances, debates, resistencias y aprendizajes" y, en ese sentido, ha expresado que esta exposición es, ante todo, un ejercicio de reconocimiento a quienes trabajaron en el INAI "cuando había menos estructura, menos lenguaje común y menos respaldo social", al movimiento feminista y a los colectivos LGTBI+, "sin los cuales muchas de estas políticas no existirían o habrían llegado mucho más tarde", así como a las entidades locales, a las profesionales, a las asociaciones de mujeres, a los servicios públicos, a los centros educativos, a las universidades y "a todas las personas que han contribuido a hacer de la igualdad una tarea colectiva".

Para finalizar, la directora del INAI ha querido lanzar un mensaje ante los discursos que intentan cuestionar los avances feministas y los derechos LGTBI+: "Cuando se niega la violencia contra las mujeres, cuando se ridiculiza el feminismo, cuando se banaliza la LGTBI+fobia o cuando se desacredita a quienes trabajan por la igualdad, lo que se debilita es la base misma de una sociedad democrática. Por eso esta exposición es también una respuesta. Una respuesta desde la memoria, desde el rigor y desde la trayectoria institucional. Frente a quienes dicen que las políticas de igualdad son recientes, caprichosas o accesorias, esta exposición muestra treinta años de trabajo sostenido. Frente a quienes dicen que la igualdad ya está conseguida, recuerda que cada avance respondió a una desigualdad concreta que había que nombrar, visibilizar y corregir. Y frente a quienes intentan instalar la desmemoria, esta exposición ofrece memoria democrática".

Tras el acto de inauguración, los parlamentarios y asistentes han realizado una visita guiada de la mano de Edurne Jauregui Fernández, subdirectora de Participación y Sensibilización Feminista, que ha hecho las veces de comisaria de la muestra.

La exposición está compuesta por una selección de imágenes de campañas de sensibilización en materia de igualdad llevadas a cabo a lo largo de las últimas décadas por el Instituto Navarro para la Igualdad, en el marco de su XXX aniversario. La exposición permite visualizar cómo han ido cambiando las reivindicaciones y, con ellas, la realidad social de Navarra. Ofrece una perspectiva histórica sobre cómo han evolucionado los conceptos, los enfoques y los objetivos planteados en estas campañas. Se compone de 17 paneles de cartón nido de abeja impresos por ambos lados de 980x1980 mm.

La muestra permanecerá abierta al público en el Atrio de la sede de la Cámara hasta el 29 de mayo, en horario de 9 a 20 horas, excepto los jueves, que permanecerá cerrada por el desarrollo de las sesiones plenarias. Los sábados, de 11.30 a 14 horas.