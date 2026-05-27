El Parlamento de Navarra insta al Gobierno foral a elaborar un proyecto de apoyo especial al deporte adaptado

Comisión de Cultura, Deporte y Turismo del Parlamento de Navarra - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura, Deporte y Turismo del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de UPN, PPN y el Grupo Mixto, las abstenciones de EH Bildu y Geroa Bai y los votos en contra de PSN y Contigo-Zurekin, una resolución por la que se insta al Gobierno foral a "elaborar, en colaboración con las entidades locales, un protocolo de acceso preferente a instalaciones deportivas públicas para clubes y asociaciones de deporte adaptado o de personas con discapacidad, que garantice condiciones equitativas en la asignación de horarios".

La resolución, impulsada por UPN, incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo foral a "promover que las entidades locales reserven franjas horarias específicas en instalaciones deportivas municipales para actividades de deporte adaptado o inclusivo, especialmente en horarios compatibles con la actividad escolar y laboral".

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de Navarra a "impulsar la creación de una Red Navarra de Deporte Inclusivo, en colaboración con federaciones deportivas, asociaciones y entidades sociales, que permita coordinar programas deportivos adaptados; compartir instalaciones y recursos; y promover competiciones inclusivas".

En ese contexto, se conmina al Ejecutivo foral a "desarrollar un programa específico de apoyo a clubes deportivos de personas con discapacidad, que incluya ayudas para el uso de instalaciones deportivas; apoyo a la adquisición de material deportivo adaptado; y formación de técnicos especializados".

Finalmente, se compele al Gobierno de Navarra a "presentar en el plazo de un año un informe al Parlamento de Navarra sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones deportivas públicas".

En la exposición de motivos, la resolución alude a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para, haciéndose eco de "las quejas de clubes y asociaciones, requerir la implantación de medidas específicas tendentes a garantizar el acceso de personas con discapacidad a la práctica deportiva".

A ese respecto y de cara a "eliminar las barreras", se demanda la reserva de horarios protegidos, la cesión preferente de instalaciones y la implantación de programas municipales de deporte inclusivo, todo ello "en el marco de una estrategia específica que garantice el acceso efectivo al deporte adaptado en condiciones de igualdad".