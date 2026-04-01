El Parlamento de Navarra pide que se inicie la licitación de la variante de Arraitz esta legislatura

Comisión de Cohesión Territorial del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cohesión Territorial del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles una resolución por la que se insta al Gobierno foral a iniciar el procedimiento de licitación para la ejecución de las obras de la variante de Arraitz antes de que finalice la presente legislatura.

La iniciativa ha sido presentada por EH Bildu y Geroa Bai y ha sido aprobada por unanimidad (Vox no ha participado en la sesión).

En la exposición de motivos, EH Bildu y Geroa Bai señalan que la elevada concentración de tránsito pesado en una vía que atraviesa Arraitz, con dos curvas de 90 grados y zonas de anchura reducida -3,2 metros para ambos sentidos-, "genera riesgos constantes para peatones y conductores, además de provocar daños frecuentes en viviendas y vehículos".

Según explican, la carretera NA-4230, que atraviesa el núcleo urbano, es el único acceso al polígono industrial de Elordi, un polígono que ha experimentado un notable crecimiento y se prevé que continúe ampliándose, por lo que la necesidad es "acuciante" al "consolidarse la industria como un motor económico indispensable, un elemento estratégico para el equilibrio territorial y una herramienta clave en la lucha contra la despoblación".

En ese sentido, tras apuntar que ya en la década de los años setenta los vecinos de Arraitz mostraron su disposición a facilitar la construcción de una variante, y las expropiaciones de las parcelas necesarias para dicha infraestructura se completaron hace años, se exige una atención prioritaria por parte del Gobierno de Navarra para mejorar la seguridad vial, garantizar la calidad de vida de la población y favorecer un desarrollo económico sostenible en toda la comarca.