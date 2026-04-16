El Parlamento de Navarra pide limitar la compra "especulativa" de vivienda en zonas de mercado tensionado

Archivo - El parlamentario del PSN Kevin Lucero. - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción presentada por el PSN con la que pide al Gobierno de Navarra que analice y, en su caso, promueva modificaciones normativas en materia de vivienda y urbanismo para "incorporar instrumentos que permitan limitar la compra especulativa de vivienda en zonas de mercado residencial tensionado, priorizando el uso como residencia habitual".

Han votado a favor de la moción PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox se han posicionado en contra.

Asimismo, la moción aprobada insta al Gobierno foral a "impulsar convenios de cesión de uso a largo plazo con entidades titulares de inmuebles infrautilizados, incluidas entidades religiosas y otras instituciones, para destinarlos a programas de vivienda social".

EH Bildu ha presentado una enmienda de adición para pedir que el Gobierno foral elabore en el plazo máximo de seis meses un informe sobre la viabilidad de establecer limitaciones a la adquisición de vivienda en zonas de mercado residencial tensionado por parte de grandes tenedores y entidades de inversión, cuando dichas adquisiciones no estén destinadas a su uso como residencia habitual, con el fin de la elaboración de un eventual proyecto de ley foral que recoja esta medida. Los socialistas no han aceptado la enmienda.

El parlamentario del PSN Kevin Lucero ha afirmado que esta moción "nace de una realidad que miles de familias navarra conocen demasiado bien" y ha explicado que "hoy tener una casa se ha convertido para mucha gente en algo cada vez más difícil y no para pocos directamente en algo inalcanzable". Lucero ha señalado que "la vivienda está dejando de ser un hogar para convertirse en un activo, y ese es el gran problema de nuestro tiempo, que donde debería haber casas para vivir, algunos solo ven oportunidades para invertir, para acumular y para especular". "Lo que planteamos es que el poder público recupere la capacidad de ordenación allá donde el mercado por sí solo está dejando de servir al interés general", ha indicado.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que "esta moción es absolutamente irrelevante, se ha puesto porque hay que cumplir con cierto cupo de mociones y habrán dicho que van a poner algo sobre vivienda y que no les comprometa nada". "Proponen profundizar en las medidas que ya están causando perjuicio en la gente de Navarra y ahí no vamos a entrar, porque seríamos cómplices de eso", ha señalado.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha compartido el planteamiento que realiza el PSN en su moción, pero ha advertido de que "no se establece un plazo concreto" para su cumplimiento, por lo que "se aplicaría el plazo genérico" de cuatro meses previsto en el reglamento del Parlamento. "¿De verdad pensamos que de aquí a mediados de agosto se puede analizar y regular legalmente algo tan complejo como limitar la compra de vivienda con fines especulativos? Por nosotros perfecto, pero es más complejo que eso", ha explicado, para defender su enmienda de que se realice en el plazo de seis meses un informe sobre la viabilidad de aplicar esta medida.

La parlamentaria de Geroa Bai Itxaso Soto ha compartido con el PSN que "hay que avanzar y no quedarse en el pasado, pero la realidad es que en Navarra ya se está avanzando y este Gobierno lo está haciendo". "Es una pena que el Partido Socialista no lo haya defendido así", ha señalado, para insitir en que "se han puesto en marcha varias medidas que tratan de evitar la especulación inmobiliaria en la Comunidad". Además, ha expresado algunas dudas sobre la propuesta del PSN. "¿A qué tipo de instrumentos hacen referencia? ¿Cuál es el límite de compra para considerarlo especulativo? ¿No sería necesario un estudio previo?", ha planteado. Así, ha dado su apoyo a la enmienda de EH Bildu, al considerar que recoge "peticiones concretas y objetivos específicos, y es lo único que aporta valor a esta moción".

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha afirmado "si hasta ahora la urgencia habitacional ha obligado a actuar principalmente sobre los efectos, ya toca empezar a trabajar sobre las causas", y ha considerado que "el verdadero problema real de la vivienda es exclusivamente uno, la especulación". López ha indicado que "el mercado está regulado en media Europa" y, aunque ha indicado que en Navarra se ha "avanzado mucho, es hora de dar el siguiente paso", por lo que ha respaldado la moción.

La parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha señalado que "la vivienda es uno de los principales problemas que tiene Navarra y exige respuestas serias y ajustadas a la realidad del mercado". "Nos preocupa mucho el precio de la vivienda, nos preocupa mucho el acceso de los jóvenes y las familias a la primera vivienda, pero nos preocupa más el enfoque que están dando desde el Gobierno a las políticas de vivienda, porque lejos de ser propuestas que solucionen el problema actual lo que hacen es aumentarlo. El problema de la vivienda no es la especulación, es la falta de oferta", ha asegurado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha criticado que "vienen los socialistas con la boca llena hablando de especulación inmobiliaria y función social de la propiedad, cuando son ellos los que han estafado a los jóvenes y las familias currantes". "Prometen casas a bombo y platillo, no construyen ni la mitad, regulan el alquiler hasta estrangularlo y luego se quejan de que no hay oferta. Esta moción no arregla nada", ha señalado.