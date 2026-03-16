El Parlamento de Navarra rechaza una declaración de UPN a favor de eliminar la Transitoria Cuarta de la Constitución

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes una declaración institucional presentada por UPN a favor de la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que recoge un mecanismo de incorporación de Navarra a Euskadi. Cabe recordar que los regionalistas han presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para suprimir esta disposición.

En la votación de la declaración en el Parlamento foral para derogar este transitoria de la Constitución, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han posicionado en contra, PSN se ha abstenido y UPN, PPN y Vox han votado a favor. Este tipo de declaraciones requieren de unanimidad para ser aprobadas.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que el PSN "no ha querido fijar una posición política sobre un tema que entra dentro del 'abc' de cualquiera que se dedique a la política en Navarra". "No sabe qué quiere que sea Navarra. No sabe si quiere dejar una puerta abierta para que Navarra se incorpore a Euskadi o por el contrario la quiere cerrar. En algo tan esencial para la Comunidad foral de Navarra, el PSN no tiene posición política. ¿A quién se la tiene que preguntar? ¿A Pedro Sánchez? ¿O se la tiene que preguntar a Otegi? ¿O se la tiene que preguntar al PNV? Es increíble", ha afirmado.

Esparza ha considerado que "el Partido Socialista ha hecho una cosa que es tremendamente grave, se ha negado, porque no votar que sí es negarse, a eliminar de la Constitución española la Transitoria Cuarta". "Se niega a eliminar de la Constitución una cláusula que permite que Navarra deje de ser Navarra. Y, además, el Partido Socialista ha cambiado de posición, porque había una posición histórica más o menos del PSN, y ha cambiado de posición porque cada día está más en manos de EH Bildu. Para UPN, esta dirección socialista en Navarra no es de fiar", ha afirmado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha explicado que ella siempre ha escuchado a UPN "decir que no van a renunciar a tomar decisiones en Navarra, pero ya vemos que es con la excepción de la Transitoria Cuarta". "Ahí, para UPN, que decida Madrid, al margen de Navarra", ha criticado.

Unzu ha considerado que "lo que ha hecho UPN en el Congreso de los Diputados con esta iniciativa es una auténtica aberración política contra el régimen foral de Navarra, porque tan foralistas que dicen ser, se están saltando a la torera nuestro autogobierno y que en Navarra se decida sobre Navarra, porque no ha habido ni un debate sobre este tema".

No obstante, Ainhoa Unzu no ha concretado cuál es la posición del PSN respecto a si está en desacuerdo con que se active la Disposición Transitoria Cuarta. "Requiere un debate muchísimo más profundo porque lo primero que hay que hacer es hablar en el seno de las instituciones navarras para lograr el mayor consenso posible y esto se verá si, cuando quiera que sea, se lleva un tipo de reforma que desde luego no va a ser gracias a la declaración institucional que ha presentado UPN. Por lo tanto, cuando se presente un debate serio, el Partido Socialista mostrará también su posicionamiento", ha señalado.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha considerado que la propuesta de UPN es "una iniciativa electoralista" y ha afirmado que "en casi cincuenta años en los que está vigente esta Disposición Transitoria Cuarta, no la han hecho, ni en aquellos momentos en los que podían contar con una mayoría".

Además, Zabaleta ha considerado "bastante grave la utilización que se ha hecho de la figura de la declaración institucional". "Las declaraciones institucionales que se presentan en la Junta de Portavoces requieren una unanimidad, y que se presente una declaración de este calado justo cinco minutos antes de terminar el plazo para presentar estas declaraciones, sin hablar con ningún otro grupo parlamentario, deja a las claras esa instrumentalización que se ha querido hacer de la declaración como un instrumento de propaganda. Nos parece un intento desesperado de intentar marcar agenda política", ha afirmado. Mikel Zabaleta ha señalado que "UPN no ofrece una alternativa de futuro, está anclada en el pasado, y son poco menos que el 'Cuéntame' de la política navarra".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha rechazado la propuesta de UPN y ha considerado que "es una falta de respeto al debate que ya tenemos abierto" en la ponencia del Parlamento de Navarra sobre la actualización del Amejoramiento del Fuero, "en la cual UPN en ningún momento hemos visto que haya planteado ninguna cuestión parecida".

Azcona ha considerado que la propuesta de UPN "supone quitar capacidad de decisión a la ciudadanía navarra y nos preguntamos qué problema tiene UPN con esta Transitoria Cuarta, si el problema que tiene es que haya una mayoría que no opina como ellos". "Para Geroa Bai es importante saber que si algún día la sociedad navarra quiere decidir algo sobre su futuro institucional, pueda hacerlo democráticamente", ha afirmado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha considerado que la propuesta de UPN responde a un "oportunismo político" y no ha compartido "la necesidad de derogar esa Disposición Transitoria Cuarta, que entendemos que es un mecanismo democrático que recoge la Constitución española y que, pudiendo compartir o no el objetivo final de esa disposición, no debe ser abolida por mero mecanismo democrático".

Además, Guzmán ha señalado que el Parlamento de Navarra está desarrollando la ponencia sobre la Lorafna y que "es en ese marco parlamentario en el que se debe abordar la reformulación política, jurídica e institucional" de Navarra.

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha respaldado eliminar la Transitoria Cuarta, que de "transitoria ya tiene muy poco". "Bienvenida sea su eliminación, pero también es verdad que ya debería estar hecho. Ya el presidente Aznar se comprometió, Rajoy también, y, sin embargo, cuando tenían mayorías no lo hicieron. Venían a Navarra, lo prometían, junto con UPN y PP, y a día de hoy sigue sin hacerse", ha señalado.