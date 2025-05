El Parlamento de Navarra rechaza dejar exentas en el IPRF a las rentas inferiores a los 19.000 euros

PAMPLONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una proposición de Ley Foral de UPN para que las rentas menores de 19.000 euros anuales queden exentas de tributar en el IRPF. La iniciativa ha recabado el apoyo de los regionalistas PPN, Grupo Mixto (Vox) y la parlamentaria no adscrita, mientras que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han opuesto.

La proposición planteaba modificar el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de manera que, "con efectos a partir del 1 de enero de 2025", el importe de los rendimientos del trabajo exentos fuera de 19.000 euros anuales. Igualmente, proponía suprimir los dos primeros tramos de la tabla de porcentajes de retención sobre rendimientos del trabajo con carácter general.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha advertido de que la subida del SMI "va a volver a abrir una brecha entre Navarra, las comunidades de régimen común y la Comunidad Autónoma Vasca" que ha anunciado que "va a elevar el límite de declarar en el IRPF hasta los 20.000" tras un acuerdo entre "el PNV, el PSE y Podemos". "El régimen foral está para ayudar a los ciudadanos no para castigarlos", ha manifestado el regionalista, que ha defendido que la exención a las rentas de menos de 19.000 euros buscaba "aliviar a las rentas mas bajas para que hagan frente de mejor manera a la subida de los precios de los productos de primera necesidad". "No tiene ninguna lógica que los navarros estén en peor situación fiscal que otros españoles y no hay excusas que valgan" sino "falta de voluntad política", ha manifestado. "Es viable técnicamente, es factible y presupuestariamente hay margen", ha aseverado.

La socialista Ainhoa Unzu ha criticado que la iniciativa de UPN se realiza por "efecto espejo" a lo que hacen otras comunidades y ha señalado que "la trampa del seguidismo" es que "siempre se llega tarde y mal, se acaba legislando con complejo de inferioridad, sin estrategia y sin análisis". Ha destacado que "Navarra no está para copiar, está para liderar" y tomar decisiones "con cabeza, con datos y con responsabilidad". "Lo que de verdad ayuda a las rentas más bajas de nuestra comunidad" es "un sistema fiscal sólido que está garantizando los servicios públicos de calidad", ha asegurado la socialista, que ha añadido que UPN "se ha opuesto sistemáticamente" a la subida del SMI. "La foralidad no es copiar al vecino es ejercer nuestras competencias con responsabilidad y con cabeza", ha subrayado.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha afirmado que la medida de UPN "carece de coherencia y de rigor" y ha criticado que "parece que a las derechas les preocupa la protección de los trabajadores con menos ingresos" pero "cuando gobernaba la derecha el SMI era de 735 euros". "No sé a quién quieren engañar", ha manifestado, para resaltar que "desde que las derechas no gobiernan el salario mínimo ha subido un 61% de 736 euros en el año 2018 a 1.184 en el año 2025". Ha recordado a UPN que votó en su día en contra de subir el umbral exento de 12.600 euros a 14.500 y "han votado en contra de todas las medidas de protección de todas las medidas del escudo social de forma sistemática". "Para hablar de todo esto hay un foro: la mesa de fiscalidad" en la que "afortunadamente" no está UPN, ha añadido.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, se ha preguntado si "existe alguna diferencia" entre la iniciativa que presentó hace un mes el PPN en el mismo sentido y ahora UPN, al margen de una "subasta para ver quién puja más". Ha recordado que la mesa de fiscalidad está trabajando "cuestiones relativas a la tributación en IRPF de rentas medias y bajas" a propuesta de Geroa Bai. "Me parece bien ese ramalazo social que ahora saca a relucir UPN", ha indicado Asiain, que ha reprochado a los regionalistas que sus propuestas fiscales "los últimos diez años" han sido "café para todos". "No vale presentar el aumento de deducciones, reducciones o exenciones a tutiplén sin medir el impacto en la recaudación ni su derivada en la prestación de servicios públicos", ha reprochado.

Irene Royo, del PPN, ha afirmado que "se está llevando a cabo una política abusiva en materia fiscal, sobre todo en las rentas más bajas, y esto se tiene que corregir" y ha respaldado la iniciativa de UPN "para evitar que el gobierno haga caja a costa de los trabajadores". Y ha criticado la "incoherencia" de los partidos que apoyan esta medida en "otros parlamentos" y en Navarra la rechazan.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido se ha mostrado "harto" del "populismo fiscal" de UPN y "su batalla cultural contra lo público". "No engañen, su propuesta no es la que trae, es una bajada masiva de impuestos", lo que hace va a "destruir un sistema que ya está tocado" y, por lo tanto, "los únicos mecanismos que garantizan la dignidad a las clases medias trabajadoras y, sobre todo, a las clases humildes de esta comunidad". Ha acusado Esparza de intentar "engañar" a las clases populares para "venderles" que "una bajada generalizada y masiva de los impuestos públicos va a aliviar las cargas que tiene y les va a mejorar su bienestar y su situación".

Finalmente, Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha defendido la "justicia social" de "liberar de esa retención a los trabajadores más vulnerables". Ha advertido de que la subida del SMI "da lugar en Navarra a que haya un desajuste entre comunidades y el navarro sea aún más pobre y aumente la brecha social y económica". "Vamos a evitar que nuestros ciudadanos vivan con menos pobreza y no les perjudique la subida del SMI", ha pedido.