El Parlamento de Navarra rechaza pronunciarse en contra de que los Gobiernos pacten con EH Bildu

PAMPLONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma no ha conseguido apoyos en el pleno del Parlamento foral para la aprobación de una moción que instaba a los Gobiernos de Navarra y de España a "adquirir el compromiso firme de no alcanzar acuerdos políticos de ningún tipo con EH Bildu hasta que condene de forma expresa los actos cometidos por la banda terrorista ETA".

Han votado en contra de la iniciativa de NA+ el resto de grupos del Legislativo (PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra).

Durante la defensa de la moción, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "hay unas cosas que son anteriores a las diferencias ideológicas" y ha asegurado que hay "principios y valores que fundamentan una vida en sociedad, y uno de ellos es el respeto a la vida de los demás". Por ello, ha defendido que "debiera haber un consenso prepolítico que excluya de la toma de decisión en la actividad política a aquellos que justifican tantísimos años de asesinatos, de extorsión, de amenazas y de secuestros".

Esparza ha señalado que "quien pacta con EH Bildu está pactando con una formación política que tiene entre sus afiliados y militantes a miembros de ETA, a asesinos, está pactando con una formación política que tiene como prioridad sacar a esos asesinos de la cárcel". Por ello, ha asegurado que EH Bildu "no es como una fuerza política más" y ha censurado que "Chivite es presidenta gracias a los votos de EH Bildu y Sánchez es presidente gracias a los votos de EH Bildu". El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que "lo único que prioriza el Partido Socialista es el sillón de Chivite". "Nosotros estamos fuera del Gobierno pero con la cabeza bien alta", ha subrayado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha recordado su pasado como concejal socialista en Burlada durante doce años, cinco de ellos con escolta y mirando "los bajos del coche" para llevar a su hija al colegio. "La semana pasada se conmemoraron los 10 años del fin de ETA. Algo que debería ser motivo de satisfacción es motivo de utilización permanente por Navarra Suma", ha censurado, calificando la moción como "miserable".

Alzórriz ha afirmado que "del Gobierno no forma parte EH Bildu, pero tampoco forma parte Navarra Suma". "No tenemos ningún pacto de gobernabilidad con EH Bildu, pero sí tenemos un pacto presupuestario que se renueva cada año, esperemos que este también, no por el bien de este Gobierno, sino por el bien del conjunto de la ciudadanía navarra, como hizo Navarra Suma acordando y aprobando mínimo seis decretos -durante la pandemia-, uno de ellos con acuerdo explícito con EH Bildu para darle 30 millones a los autónomos y 25 millones a las entidades locales", ha dicho. Alzórriz ha señalado, en todo caso, que "EH Bildu todavía tiene un recorrido ético por realizar, no es posible pactar un Gobierno con quien no condena el terrorismo".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que esta moción "puede sonrojar" a Navarra Suma, "porque cuando estábamos en situaciones en las que ETA sí mataba UPN ha tenido encuentros en el ámbito municipal con Herri Batasuna". "La poca solidez de lo que nos están proponiendo, siendo un tema tan importante, explica el por qué de la posición unánime del resto de la Cámara en contra de esta moción", ha asegurado.

Barkos ha compartido con Esparza que "matar no tiene ninguna justificación" y ha dicho que en Geroa Bai "las posiciones en ese sentido son incontestables, pero ETA dejó de matar hace diez años". "¿Cuándo van a aceptarlo o a asumirlo? Da la sensación de que con mociones como ésta lo que desean es perpetuar algunas de las consecuencias de aquella situación", ha señalado. No obstante, ha considerado que EH Bildu tiene que dar "pasos" hacia la condena del terrorismo.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que la iniciativa de Navarra Suma es "una moción tapadera, que intenta tapar incapacidades, debilidades, falta de influencia política, trayendo una vez más el comodín de ETA". "Si quieren volver a hablar de este tema, volvemos a hablar con el máximo respeto y absoluta claridad, y este grupo parlamentario se reafirma en la declaración del 18 de octubre -por la que EH Bildu lamentaba el dolor de las víctimas de ETA- y manifiesta el compromiso inequívoco de EH Bildu con las vías pacíficas y democráticas y el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, las de ETA, las de las bandas parapoliciales y las de los crímenes de Estado, que por cierto siguen viviendo bajo un manto de impunidad", ha asegurado.

Ruiz ha señalado que "hay que seguir poniendo las bases para una convivencia de futuro y hay que ejercer la responsabilidad que tenemos cada cual".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que éste es "un debate profundamente doloroso y muy mal enfocado -en la moción-, y no queremos jugar a ver qué partido es el más ético". "Estamos en un proceso de convivencia, diez años después, y hay que respetar el dolor de las partes, increparse muchísimo menos, y reconocer que hace diez años se hizo un esfuerzo de muchísima gente, y creo que hace falta hacer una mención al trabajo que hicieron las mujeres en el proceso de paz y a su capacidad para acordar y llevar adelante ese proceso", ha dicho, afirmando que "nos queda muchísimo".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha asegurado que "a los partidos que estamos en este Parlamento nos avala la legalidad porque somos opciones políticas legales". "El 'no' es clarísimo al texto de la moción. Los acuerdos y desacuerdos políticos se gestan en función de las posiciones políticas, que se pueden compartir o no. I-E acuerda con unos y con otros en función del contenido, hay cuestiones en las que con EH Bildu no estaremos de acuerdo nunca y ya otras en las que sí, y hay cuestiones en las que con Navarra Suma estaremos de acuerdo y otras muchas en las que no", ha señalado.