El Parlamento rechaza aumentar hasta el 100% la exención fiscal por rendimientos obtenidos de rentas de alquiler

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, con los votos a favor de UPN y Vox, los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y la abstención del PPN, una proposición de ley de UPN que planteaba modificar la ley foral del IRPF con el objetivo de incrementar hasta el límite del 100% la exención fiscal por rendimientos obtenidos de rentas de alquiler de vivienda.

Según se recoge en la exposición de motivos, recientemente el Gobierno de España ha anunciado "la próxima tramitación de una modificación fiscal en similares términos a los expresados en la presente proposición de ley, para el régimen común que es de competencia estatal".

Por ello, UPN ve "conveniente" modificar el texto refundido de la ley foral del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el sentido de "incrementar la exención fiscal hasta el límite del 100% de los rendimientos de los arrendamientos urbanos cuando el objeto del arrendamiento sea el destino de la vivienda a residencia habitual para aquellos contratos inscritos en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda regulado en el artículo 90 de la ley foral 10/2010, de 10 de mayo de derecho a la vivienda en Navarra".

En nombre de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que el PSN vote en contra de esta propuesta para Navarra, a pesar de que es algo que ha planteado también el Gobierno de Pedro Sánchez para los contribuyentes del régimen común en España, y ha acusado a los socialistas navarros de "volver a seguir los dictados de Bildu y de sus socios de Gobierno". "Para Chivite, antes es obtener a cualquier precio el salvoconducto para mantenerse en el poder, que cualquier principio, valor o sentido de la coherencia", ha dicho. Según el regionalista, si se aprobase la ley planteada a nivel nacional "solo podrían beneficiarse los contribuyentes del régimen común", de forma que los navarros "se situarían en peor condición fiscal".

Kevin Lucero, del PSN, ha criticado que UPN "ha pintado una medida fiscal como la panacea absoluta, como un bálsamo milagroso", cuando carece de "algún estudio riguroso que respalde esta propuesta, algún dato sólido, algún informe objetivo". Tampoco, según Lucero, ha ofrecido "una aproximación de cifras" sobre "cuánto le va a costar al fisco esta exención del 100%". "Esto no es una propuesta seria ni un debate riguroso sobre vivienda. Esto es, simple y llanamente, populismo fiscal barato", ha indicado, tras añadir que "conocemos perfectamente cómo termina esta historia y no vamos a permitir que se vuelva a repetir".

Por parte de EH Bildu, Mikel Zabaleta ha advertido de que establecer deducciones "sin ningún tipo de criterios solo servirá para que los beneficios de los especuladores sean mayores" y, además, con "el dinero de todos los navarros". En este sentido, ha defendido que los beneficios fiscales se establezcan para impulsar la bolsa de alquiler de Nasuvinsa. Además, ha destacado que la propuesta de UPN "es técnicamente defectuosa" porque "se les ha olvidado en ese copiar-pegar" la propuesta del Gobierno de España "que aquí tenemos un régimen foral". "Tal cual viene redactada la propuesta de UPN, no se puede aplicar", ha dicho.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha considerado que "son muy claros" los argumentos del Gobierno foral en la disconformidad a la toma en consideración de esta proposición de ley. Entre otras cuestiones, ha citado que "en aras a la seguridad jurídica, no parece que sea prudente aprobar una modificación legislativa sin haber dado tiempo a la aplicación" de los incentivos fiscales al alquiler aprobados en diciembre. También ha mencionado que una exención del 100% "parece excesiva" y "va en detrimento" del principio de capacidad económica "en que debe basarse un sistema tributario justo".

Desde el PPN, Irene Royo ha indicado que con esta propuesta "se podría dar la circunstancia de que estén tributando quienes sólo cobran el SMI, mientras que las rentas del alquiler no tributasen", una situación que a su juicio es "sumamente desventajosa para las rentas bajas y discriminatoria". "No nos parece razonable que estén tributando las rentas bajas y no lo hagan las rentas de los alquileres", ha apuntado.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha destacado que los incentivos fiscales al alquiler vigentes en Navarra fueron aprobados en diciembre, con efectos a partir del 1 de enero de 2025. Por ello, decir en marzo que dichos incentivos "están sometidos a excesivas limitaciones que condicionan su aplicación" y que "no son suficientes para lograr los objetivos perseguidos" no "nos parece prudente". "No se puede afirmar que estos incentivos están sometidos a excesivas limitaciones y que son insuficientes cuando no ha habido tiempo material para ver el impacto", ha comentado.

Desde el grupo mixto, Emilio Jiménez (Vox) se ha mostrado "de acuerdo" con la propuesta de UPN, "aunque no sea la solución integral". "El problema que tenemos con la vivienda es un problema general, debido, sobre todo, a esas administraciones especuladoras y diríamos que incluso recolectoras", ha indicado, tras criticar que "antes había ayudas, había viviendas", y "hoy no se puede acceder ni en compra ni en alquiler".