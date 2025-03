El Parlamento rechaza instar al Gobierno a "resolver" la situación de Canasa para licitar la 2ª fase del Canal

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, con los votos a favor de PPN y Vox, el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y la abstención de UPN, una moción en la que se instaba al Ejecutivo foral "a resolver de manera urgente, junto con el Gobierno central, la situación financiera de la sociedad pública Canasa para, con ello, poder licitar la obra de la segunda fase del Canal de Navarra en la primavera, tal como anunció la presidenta" de la Comunidad foral, María Chivite.

En un segundo punto, en la moción, formulada por el PPN, también se emplazaba al Gobierno de Navarra a proceder a la firma de la 'Actualización del Acuerdo de Colaboración' entre los dos gobiernos que recogiera "los compromisos económicos y financieros con esta obra y la ampliación de las aportaciones económicas, tal como se hizo en las fases primera y su ampliación".

En tercer lugar, se instaba al Ejecutivo foral a "exigir al Gobierno central y sus organismos públicos a resolver cuantos tramites encuentren pendientes para, con ello, no paralizar la posible licitación". En un cuarto epígrafe, se emplazaba al Gobierno de Navarra a "estudiar la posible ampliación de municipios y zonas regables incluidos en el proyecto de la segunda fase para, con ello, poder ampliar los beneficios a una gran parte de Navarra". Estos tres últimos puntos han contado con el apoyo de UPN, PPN y Vox y el rechazo del PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

En nombre del PPN, grupo proponente, Javier García ha afirmado que en octubre de 2024 la presidenta Chivite anunció "la posible licitación de la segunda fase del Canal de Navarra para la primavera de 2025". "Siendo conscientes de que todavía ni ha empezado ni ha terminado la primavera, hay tiempo para poner en marcha este compromiso. Ojalá sea un compromiso que ejecuten, a ser posible, y no como los anteriores", ha indicado, tras apostar por "retomar" esta obra, "paralizada y no continuada desde 2011". "La situación actual todos la conocemos: anuncios que pocos se cumplen, y muchos compromisos que tampoco, desgraciadamente, se cumplen", ha dicho.

Miguel Bujanda, de UPN, ha considerado que la moción "genera más preguntas que respuestas". "Puede que usted tenga una bola de cristal, pero creo que hay que ir en base a lo que pone en el informe auditado -sobre las cuentas de Canasa-, y hay que ir en base a la tesorería", ha dicho. Según Bujanda, la situación financiera de Canasa "obstáculo para licitar, no es". A su juicio, "se está incumpliendo el calendario por, probablemente, presiones políticas e ineficacia por parte del gobierno del Partido Socialista con presión de sus socios de Bildu". También ha criticado que "ahora viene el PP como salvadores de un proyecto en el que también tiene su parte de responsabilidad".

Desde el PSN, Javier Lecumberri ha criticado "que se siga buscando la polémica" y sembrando "dudas" sobre esta obra. Según ha dicho, Canasa cuenta actualmente con "67 millones de euros de efectivo líquido". "¿De verdad cree usted que con 67 millones reconocidos en balance con efectivo líquido hay un 'importantísimo volumen de deudas'?", ha planteado a García, tras destacar que una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) "va a venir físicamente la semana que viene a visitar las obras". "Si estamos en este punto en el que ya viene físicamente la delegación del BEI, tenemos la confianza de que sí va a ser un proyecto financiable", ha manifestado.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha indicado que "yo no sé si todos hemos leído las mismas cuentas de Canasa". "Hemos accedido a las mismas cuentas, pero las interpretaciones que hacemos de las mismas no son iguales", ha subrayado, tras añadir que en la moción se dice que la situación financiera de Canasa "es un desastre", pero a su juicio "es un desastre entre comillas". Según Araiz, "si fuera el director general de esta empresa y no tuviera las administraciones detrás, estaría preocupado". ¿Que eso impide la adjudicación de las obras? Pues probablemente no", ha apuntado, tras incidir en que "yo no digo que la situación sea desastrosa, pero es una situación preocupante".

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha destacado que "la declaración de impacto ambiental ya la tenemos en la mano", por lo que es "buen momento para ir poniendo fecha concreta a licitación de las obras". "Los compromisos por parte del Gobierno de Navarra y los grupos que acompañamos al Gobierno de Navarra están claros, y ahora pedimos también compromisos al Ministerio para cerrar la parte más troncal de todo esto, que tiene que ver con la propia financiación de la obra", ha dicho, tras considerar "importante" que el Ministerio "se comprometa y garantice la participación del 60% en la financiación".

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha trasladado a García que "no sé si presenta esta moción para intentar despistarnos o es usted el que está despistadísimo". "Sin que sirva de precedente, voy a decir que estoy de acuerdo con el señor Bujanda: su moción genera más dudas que respuestas y una de ellas es si se ha leído usted los informes de auditoría", ha afirmado, tras considerar que esta moción es "un vano intento" del PPN de "intentar posicionar a los demás grupos donde no estamos". Si hubiera sido presentada por UPN, ha dicho, tendría "algo de lo que usted adolece, credibilidad", porque "al menos ellos comenzaron las obras del canal".

En nombre de Vox, Emilio Jiménez se ha mostrado "a favor de este proyecto", que "no sé si terminará en primavera, en verano o en invierno", y ha pedido al Gobierno que lo "agilice" porque la Ribera Navarra "se lo va a agradecer". "Como desconfiamos de los dos Gobiernos -central y foral- solo nos interesa de verdad que se haga cuanto antes y que se lleve a buen puerto", ha dicho, tras añadir que aunque "llevamos bastante retraso, parece que se va despejando el proyecto".