El paro baja en 872 personas en 2025 en Navarra y el número de desempleados se sitúa en 29.483

Archivo - Una oficina del Servicio Navarro de Empleo. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 872 personas en 2025 en Navarra en relación al año anterior (-2,87%) y el número de desempleados se sitúa en 29.483, pese al repunte de un 0,9% en el último mes del año respecto a noviembre (271 parados más), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Navarra (18 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones.

En cuanto a sexos, el año cerró con 17.839 mujeres desempleadas, 594 menos que el año precedente, y 11.644 hombres sin empleo, un descenso de 278 en el número de parados en el último año.

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 50 parados menos, y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 822 desempleados.

En el último mes del año, el paro bajó en la Comunidad foral en Sin empleo anterior, 28 menos (-0,86%), y en Agricultura, 14 menos (-1,28%), mientras que se incrementó en Industria, 152 más (+4,11%); Servicios, 127 más (+0,64%) y Construcción, 34 más (+2,84%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (20.098), Industria (3.846), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.078), Construcción (1.233), Sin empleo anterior (3.228).

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas las regiones salvo en País Vasco (+54). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (-51.782) Comunitat Valenciana (-25.560) y Cataluña (-11.959) frente a La Rioja (-202) y Ceuta (-722), en el lado contrario.

CONTRATACIÓN

El número de contratos firmados en Navarra en 2025 aumentó un 4,3% durante el año hasta registrar 21.907 en diciembre.

En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos aumentaron un 1,3% hasta los 3.771 contratos y los temporales aumentaron un 5% hasta sumar 18.136 contratos en el último mes del año.

Del número de contratos registrados al cierre del año, el 82,79% fue temporal (frente a un 78,78% del mes anterior) y un 17,21%, indefinidos (el mes precedente fue un 21,22%).

DATOS DEL MES DE DICIEMBRE

El desempleo aumentó en diciembre en la Comunidad foral en 271 parados respecto al mes precedente. Desde 1996, el paro en diciembre ha subido la mayoría de veces en Navarra (26 veces) mientras que ha bajado en 3 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2024.

En cuanto a sexos, de los 29.483 desempleados registrados en diciembre, 17.839 fueron mujeres, 64 menos (-0,4%) y 11.644, hombres, lo que supone un aumento de 335 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+3%).

En diciembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 138 parados menos que a cierre del pasado mes (-4,7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 409 desempleados (+1,56%).

Cataluña (+1.860), País Vasco (+948) y Galicia (+459) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Comunitat Valenciana y Madrid en donde menos, con retrocesos de 12.271, 2.173 y un 1.504, respectivamente.