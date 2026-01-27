El paro sube en 5.600 personas en 2025 en Navarra y la tasa de paro se sitúa en el 8,1%

PAMPLONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 5.600 personas en Navarra en 2025 hasta los 28.100 desempleados al cierre del cuarto trimestre, un 24,9% más que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados subió en la Comunidad foral en 3.400 personas (+13,95% frente al tercer trimestre)y la tasa de paro se sitúa en 8,1%.

Esta cifra de parados es la más alta en un cuarto trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Navarra (14 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2022.

En el cuarto trimestre se crearon en Navarra 5.400 puestos de trabajo (+1,7% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 319.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 347.400 personas en la Comunidad, tras aumentar en los últimos tres meses en 8.800 personas (+2,6%).

En el último año el paro ha aumentado en 5.600 personas (+24,9%) en Navarra y se han creado 300 empleos (+0,1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 5.900 personas (+1,7%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 100 mujeres (-0,6%), frente a un avance del paro masculino de 3.500 parados (+40,2%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 15.900 y la tasa de paro femenino en el 9,71%. Por su parte, 12.200 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,66%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Navarra aumentó en 2.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 26,5%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 5.800 personas en el cuarto trimestre en la Comunidad foral y el de temporales se incrementó en 700 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 284.200 personas, de los que 231.700 tenían contrato indefinido (el 81,53%) y 52.500, temporal (el 18,47%).

La creación de empleo en el cuarto trimestre en Navarra fue mayor en el sector privado, que generó 3.900 puestos de trabajo, un 1,53% más, hasta un total de 258.400 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 1.500 nuevos empleos, un 2,53% más más que en el trimestre anterior hasta 60.900 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 2.500 personas en el cuarto trimestre (-0,89%) en la Comunidad hasta los 277.100 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 7.900 (+23,03%), hasta sumar 42.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura, 400 menos (-44,44%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 1.400 más (+11,76%); Servicios, 1.100 más (+11,7%); Industria, 1.000 más (+40%); Construcción, 300 más.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Baleares (+10.800), País Vasco (+6.600) y Galicia (+4.300) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía en donde menos, con retrocesos de 39.100, 34.100 y un 28.100, respectivamente.

En cuando al empleo, Madrid (+59.300), Canarias (+35.700) y Comunitat Valenciana (+19.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Baleares, Cataluña y Castilla y León en el lado contrario, con 57.900, 37.400 y un 5.000 empleos menos, respectivamente.