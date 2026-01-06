Parte del primer premio del Sorteo de 'El Niño' recae en Cordovilla, Pamplona, Villafranca y Cintruénigo

Archivo - Varias personas hacen cola en una administración de lotería para comprar décimos de cara al Sorteo de El Niño - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Parte del primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', el número 6.703, ha recaído en Cordovilla, Pamplona, Villafranca y Cintruénigo.

En concreto, según han informado a Europa Press desde Loterías y Apuestas del Estado, se ha vendido un resguardo de terminal en el establecimiento ubicado en el centro comercial La Morea, en Cordovilla; otro en el Parque de los Enamorados, 10, bajo, en Pamplona; y un tercero en la calle Crucero Hospital, 3, de Villafranca.

También se ha vendido un resguardo de terminal en la calle José María Ligues, 20, de Cintruénigo, y otro en la avenida de Barañáin, 52, en Pamplona, si bien en estos dos últimos casos la venta se ha producido a través de la web de Loterías.

Dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado, ha sido muy repartido en toda España, vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.