La pasarela de la Guardia Civil de Tráfico a Policía Foral, "a punto de culminarse", según Remírez

Un vehículo de la Policía Foral en un control de tráfico. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que la pasarela para que agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra puedan pasar a la Policía Foral está "a punto de culminarse".

Esta pasarela forma parte del proceso para que Navarra desarrolle ya de forma plena la competencia de tráfico. Este mismo miércoles, 1 de julio, la Comunidad foral ha asumido la facultad de imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de la normativa de tráfico y circulación de vehículos a motor.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha explicado que "se irán cumpliendo los distintos pasos que ya habían recogido los acuerdos entre el Estado y Navarra" para la asunción de la competencia de tráfico. "Estamos a la espera de que se aprueben los términos de la pasarela para el paso de los agentes de Guardia Civil a Policía Foral. Está prácticamente a punto de culminarse. Y también, por supuesto, la habilitación en la Junta de Seguridad de Navarra del número de efectivos suficiente para que pueda ser posible ese traspaso de funciones", ha indicado.

Preguntado por un comunicado de los sindicatos de la Policía Foral, que advierten de la "falta de personal" en el cuerpo, Javier Remírez ha considerado que "compartimos todas las partes el sentido de reforzar a la Policía Foral, y si algo ha hecho este Gobierno en la anterior legislatura y en esta es precisamente reforzar tanto el número de efectivos como también la ampliación de competencias de la Policía Foral". "He de recordar también la aprobación a principios de esta legislatura del reglamento de jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral", ha apuntado.

Según Remírez, "hoy la Policía Foral está mejor preparada, está en mejores condiciones laborales, está en mejores condiciones de efectivos, de recursos y de medios". "Lógicamente también hay una petición por parte de la Comunidad foral, que se tiene que sustanciar en esa Junta de Seguridad, de aumentar los efectivos hasta los 1.500, lo que es una petición que está encima de la mesa para que se vea satisfecha, para cubrir las necesidades primero del incremento de agentes para asumir íntegramente la competencia de tráfico y también en otras funciones que ahora mismo necesitamos reforzar", ha señalado.

Javier Remírez ha indicado que "el Gobierno de Navarra convoca en cada momento el máximo número de efectivos que es posible convocar" en las ofertas públicas de empleo (OPE). "Ahora mismo hay una limitación de 1.200 efectivos en total, y por tanto lo que hacemos es convocar cada año, aprobar la oferta pública de empleo y luego la convocatoria oportuna para alcanzar siempre el número máximo de efectivos que tenemos posibles en cada momento", ha afirmado.

Respecto a la reciente asunción del procedimiento sancionador, Remírez ha afirmado que "hay un horizonte claro, un calendario previsto que se está cumpliendo de manera colaborativa con la Administración General del Estado hasta la asunción completa de la competencia en los próximos años".

El vicepresidente ha explicado que "el gestor y el recaudador de las sanciones va a ser la Administración de la Comunidad Foral de Navarra". "Por tanto, lo que pedimos a los conductores y conductoras es precaución, que no superen el límite de velocidad y que cumplan todas las normas del Código de Circulación. No es que queramos recaudar, lo que queremos es prevenir que haya incumplimientos a la norma del tráfico", ha indicado.

Preguntado sobre qué administración recibirá la recaudación durante el actual periodo transitorio, Remírez ha explicado que "la gestión íntegra la asume el Gobierno de Navarra". "Ahora hay un soporte de gastos en el ejercicio del control de tráfico y de las sanciones que es por parte de Guardia Civil y Policía Foral", ha indicado.

Cuestionado sobre si Navarra se quedará el 75% de la recaudación y el Estado el 25%, Remírez ha señalado que "lo que viene en la norma es claramente que primero hay que cubrir los gastos conjuntos de todo el mundo y luego, ese sobrante" sería para la Comunidad foral, que "tiene la orientación clara de que vayan destinado a actuaciones propias de tráfico y de seguridad vial".