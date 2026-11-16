Planas dice que el Consejo de Ministros autoriza este martes la firma del acuerdo sobre la segunda fase del Canal

PAMPLONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros autorizará la suscripción del acuerdo entre los Gobiernos de España y de Navarra para poder llevar a cabo la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra, y "se harán públicos todos los elementos relativos a la financiación de la segunda fase".

Así lo ha explicado Planas este lunes en un acto de campaña electoral en la localidad navarra de Sesma junto a la cabeza de lista del PSN al Congreso, la también ministra Elma Saiz. "Igual que ocurrió en 2009 e igual que ocurrió en el año 2025, ahora de nuevo vamos a llevar adelante esta segunda fase, que es muy necesaria para todos los agricultores y ganaderos de la zona", ha afirmado el ministro.

Luis Planas ha puesto en valor la superficie agraria útil en regadío en España, también en Navarra, "donde hay regadío pero también hay secano, se ve claramente la diferencia y la apuesta por el futuro".

El ministro ha señalado que "en los años 2023, 2024 y 2025 la renta agraria de España ha sido la primera de la Unión Europea y también hemos alcanzado un récord de exportaciones agroalimentarias, más de 78.000 millones de euros; estos datos corroboran lo que es España desde el punto de vista agroalimentario y Navarra es una parte fundamental dentro de esa producción y esa exportación, particularmente en sectores que son aquí tradicionales como los relativos a las hortalizas, a la transformación también en el sector del viñedo o en el sector incluso del olivar".

Ha hablado de que "Navarra tiene, desde el punto de vista de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, una de las más numerosas de España". "Por tanto, todo eso significa calidad, significa innovación", ha dicho Planas, quien ha valorado que "es clave el regadío" y ha valorado "lo que se ha hecho en esta Comunidad en relación con la primera fase del Canal de Navarra, unos 100 kilómetros que se concluyeron en el año 2009, y su ampliación, que se consiguió concluir en abril del año 2025".

Ha expuesto el ministro que la segunda fase tiene "la declaración de impacto ambiental, también el proyecto hecho por el Ministerio de Transición Ecológica, que es el responsable de este proyecto".

Por su parte, la cabeza de lista del PSN al Congreso, Elma Saiz, ha manifestado "el compromiso del Gobierno de España con la Comunidad foral, que se traduce, como anunciaba la presidenta María Chivite, en esa realidad de la segunda fase del Canal". "Este martes el Consejo de Ministros aprobará ese convenio que da un paso adelante en una infraestructura muy importante", ha puesto en valor, para incidir en que "el Gobierno de España cumple con la Comunidad foral".

Según ha dicho Saiz, "de esto van las próximas elecciones, de seguir profundizando en la política de colaboración entre administraciones, de la buena política que hace avanzar territorios en algo tan importante como es el agua".

NEGOCIACIÓN DE LA PAC

Por otro lado, el ministro Planas se ha referido a la Política Agraria Común (PAC) y ha destacado que "estamos en plena negociación, donde ya hemos conseguido conservar el carácter europeo de la política, cosa que no estaba clara". "Ahora los jefes de Estado y de Gobierno, el presidente Pedro Sánchez, en los próximos consejos de aquí a final de año, van a intentar llegar a un acuerdo. Nuestro objetivo es mantener los fondos para el próximo periodo", ha dicho.

Según ha añadido, "en su aplicación en España nuestra máxima prioridad son los jóvenes". "Vamos a dedicar a jóvenes y mujeres más del 10% de los fondos de la próxima PAC, una PAC dirigida muy en particular a los pequeños y medianos agricultores, a fomentar ese relevo generacional y acompañarlo y, en definitiva, a hacer frente a lo que hoy son los grandes retos que tenemos ante nosotros, tanto desde el punto de vista del cambio climático como de los temas geopolíticos y comerciales", ha continuado.

PESCA

En materia de pesca, Planas ha señalado que "hemos publicado el comunicado conjunto que sobre la dimensión exterior de la política pesquera europea ha suscrito el Gobierno de España con FEPESCA, con las cofradías de pescadores y con tres organizaciones ambientales muy importantes para nosotros como son Oceana, como es Seo BirdLife y también EJF, European Justice Foundation".

"Es muy importante porque ahora se habla mucho de las flotas que faenan fuera de la Unión Europea, y nosotros tenemos unos estándares muy altos desde el punto de vista de la sostenibilidad y eso significa tres cosas. Primero, transparencia en las capturas; segundo, la sostenibilidad de la propia recuperación de los stocks, y un tercer elemento muy importante como la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada", ha afirmado.

Según ha señalado, "esta es una declaración muy oportuna y muy necesaria para recordarle también a la Comisión Europea y a las instituciones europeas la importancia que tiene esa dimensión exterior de la política pesquera común".