La plaza de la Compañía acoge este sábado al jamaicano Scientist junto a Shanique Marie

PAMPLONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza de la Compañía acoge este sábado como actuación estelar en el horario nocturno al jamaicano Scientist, "pionero del dub y del reggae y una de las grandes figuras musicales de su país", que estará acompañado por Shanique Marie, en una propuesta "innovadora y futurista" que comenzará a las 23.30 horas.

En la sesión de tarde, a partir de las 20 horas, música urbana con EuskoPrincess. Hopeton Brown, más conocido como Scientist, protegido de King Tubby y colaborador de grandes nombres como Junjo Lawes o Linval Thompson, es "uno de los pioneros de la música dub y una de las figuras más importantes de la música jamaicana".

Nacido en Kingston, "ya era un prodigio con solo 16 años, perfeccionando sus habilidades bajo la tutela de King Tubby y ayudando a redefinir el sonido de Jamaica con sus experimentos de dub futurista".

Hopeton Overton Brown eligió "el alias perfecto, con un laboratorio convertido en cabina de mezclas y con sus objetos de estudio en el dub, el reggae y el dancehall".

Muchas décadas después de "dejar la sombra" de King Tubby para convertirse en el ingeniero principal de Channel One, Scientist "sigue perfeccionando la fórmula del dub".

Irrumpió en la escena de la música jamaicana a mediados de los 70 "con un estilo de mezcla audaz que parecía superar incluso las extravagancias más salvajes de otros pioneros".

Pasó por estudios como Studio One, donde dio sus primeros pasos, el de King Tubby a finales de los 70 y Channel One ya como ingeniero principal, desde donde dio el salto a la fama produciendo y mezclando numerosos discos, incluyendo muchos de Roots Radics, que con el tiempo se convertirían en sus colaboradores más frecuentes. En 1983 dejó Channel One para trabajar en Tuff Gong.

Scientist transformó los ritmos reggae más sencillos en experiencias dub inmersivas. Desde álbumes "icónicos" como 'Scientist Rids the World of the Evil Curse of the Vampires' hasta "legendarios enfrentamientos" con Prince Jammy, su obra "definió la época dorada del dub". Su visión "ha influenciado a artistas de todos los géneros", desde la electrónica y el hip-hop hasta la música experimental.

EUSKOPRINCESS Y SU MÚSICA URBANA

Detrás de EuskoPrincess está la artista guipuzcoana Minet Peña, que está "despuntando en la escena urbana de la música nacional con sus propuestas novedosas y su estilo irreverente".

Su música combina trap, pop y sonidos electrónicos en canciones que "hablan de identidad, emociones y libertad desde una mirada joven y actual". Su popularidad "ha crecido rápidamente" gracias a las redes sociales y a sus directos.

A las 20 horas, EuskoPrincess se subirá al escenario de la plaza de la Compañía. Su canción 'Euskañol' "atrapó de inmediato a una parte importante de la audiencia Gen-Z del País Vasco".

Además, cuenta con dos colaboraciones "de éxito" junto a Metrika, 'Totaína' y 'Manin', que "ya se han convertido en favoritas de la escena ravera y queer a nivel nacional". Hace algunos meses vio la luz su primer álbum, 'Totosaki'.

EuskoPrincess está siendo "especialmente apreciada por la calidad de su sonido y la originalidad de sus propuestas". Destaca sobre todo por sus elecciones líricas, "llenas de humor e ingenio y con una buena dosis de amor propio y batalleo en favor de la visibilidad positiva de las mujeres trans".