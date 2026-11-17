PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Tudela, reunido este martes en sesión extraordinaria, ha rechazado la propuesta presentada por los grupos municipales de Contigo Tudela y PSOE para revocar la designación de Fernando Ferrer Molina como representante municipal en la Mancomunidad de la Ribera y nombrar a un nuevo representante.

Antes de proceder a la votación de la propuesta, el pleno ha rechazado una modificación planteada por Contigo Tudela para que el asunto incluyera dos puntos diferenciados, en lugar de uno, tal y como figuraba en el orden del día, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

A continuación, la propuesta ha sido sometida a votación y ha resultado rechazada con doce votos en contra, correspondientes a UPN y PP, y nueve votos a favor, de Contigo Tudela y PSOE.