El PNV homenajea en Amaiur a Manuel de Irujo como "el referente político más importante" en Navarra del siglo XX

Homenaje del PNV a Manuel de Irujo en Amaiur. - PNV

PAMPLONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Nacionalista Vasco (PNC) ha homenajeado este domingo en Amaiur a Manuel de Irujo Ollo, "el referente político más importante" en Navarra del siglo XX. Burukides del Euzkadi Buru Batzar y del Napar Buru Batzar, y la afiliación del PNV han participado en los actos organizados por Amaiurko Gaztelua Fundazioa y el pueblo de Amaiur, y han ascendido al monolito del Castillo para reivindicar "el presente y el futuro" del PNV en Navarra.

El presidente del PNV en la Comunidad foral, Unai Hualde, ha destacado que "estamos en Amaiur para recordar nuestro pasado y nuestra historia, pero también para reivindicar nuestro presente y nuestro futuro. Desde este lugar desde el que se defendió el ultimo Castillo del viejo Reino de Navarra es un lugar que evoca memoria, libertad y autogobierno de nuestro pueblo".

En este sentido, ha destacado que en el PNV "seguimos defendiendo con firmeza en Navarra nuestras señas de identidad: nuestro idioma, nuestros Fueros y competencias frente a todos los ataques y erosiones a los que permanentemente se ven sometidos".

Según indican desde el PNV en una nota de prensa, tras descender del monolito, la comitiva jeltzale ha participado en una jornada de actos organizados por Amaiurko Gaztelua Fundazioa y el pueblo de Amaiur con el objetivo de "recuperar la memoria histórica y rendir homenaje a Manuel de Irujo". Se han presentado la monografía de Patxi Agirre 'Manuel de Irujo, Amaiur y la historia de Navarra', editada por Amaiurko Gaztelua Fundazioa, y el facsímil 'Amaiur 1922. Harrizko Memoria. Memoria en piedra'. Además, el cantante Eñaut Elorrieta ha ofrecido el último concierto de su gira.

Por último, Unai Hualde ha participado junto a Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, y otros representantes institucionales, en la plantación de un retoño del Árbol de Gernika. "En esta tierra hoy confluyen dos grandes símbolos de nuestra libertad: el Castillo de Amaiur y el Árbol de Gernika. Un gran día para EAJ-PNV", ha manifestado.

Manuel de Irujo Ollo nació en Estella en 1891. Fue elegido diputado para la Diputación Foral de Navarra en 1921 y 1923, y diputado en las Cortes Generales por Gipuzkoa en 1931, 1933 y 1936. Durante la Guerra Civil fue ministro sin cartera en el Gobierno de Largo Caballero y ministro de Justicia en el Gobierno de Negrín. También fue ministro durante la Segunda República (1945-1947) en el Gobierno en el exilio de José Giral.

"Irujo fue, por lo tanto, el único ministro que EAJ-PNV ha tenido un Gobierno español, debido a la situación de extrema dificultad que se vivió en aquel oscuro tiempo", han señalado desde la formación nacionalista. Tras el exilio y con el regreso de la democracia, Irujo fue elegido senador por Navarra en 1977 y falleció en 1981.