La población en situación de pobreza severa en Navarra entre 2019 y 2024 se ha casi triplicado y se sitúa en un 7,9%

El porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza severa en Navarra se ha prácticamente triplicado entre 2019 y 2024, al pasar de un 3,1% a un 7,9%, según el 'IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra' elaborado por la Fundación FOESSA.

Las principales conclusiones del informe han sido presentadas este jueves en rueda de prensa por la directora de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Maite Quintana; el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela y presidente de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Florencio Roselló; y Pedro Fuentes, miembro del equipo de Estudios de la Fundación FOESSA.

El estudio recoge que la población navarra en situación de riesgo de pobreza ha crecido "de forma relativamente clara y constante" entre 2019 y 2024, pasando del 7,7% en 2019 al 14,2% en 2024.

Según ha explicado Quintana, el informe revela que la desigualdad es uno de los principales "motores" de la pobreza y la exclusión en España y en Navarra. En este sentido, "a pesar del crecimiento económico, tenemos una tasa de desigualdad importante". En concreto, Navarra ha pasado de un índice GINI de 24,7 en 2018 a 30,7 en 2024. A juicio de Quintana, "se nos ha ensanchado el espacio de la desigualdad", y "la posibilidad de salir" de estas situaciones "se hace cada día más compleja".

EXCLUSIÓN SOCIAL

En cuanto a la exclusión social, Quintana ha explicado que en Navarra afecta a 88.845 personas, el 13,2% de la población, frente al 19,3% de España. Si bien esta cifra supone una reducción respecto a 2018, también ha descendido la integración plena, al pasar de un 53,2% a un 50,7%. Así, la integración precaria ha aumentado de un 31,3% a un 36,2% (243.651 personas). "Integramos pero débilmente, precariamente", ha criticado Quintana, que ha destacado las dificultades de este colectivo para afrontar gastos ordinarios, alimentación, vivienda, salud, etc.

La exclusión severa se mantiene en un 6,2% (con 40.149 personas en 2018 y 41.731 en 2024). "Tenemos una situación que permanece y se estabiliza", ha advertido Quintana, que ha señalado que, si bien no se puede hablar de una situación "crónica", sí que es una "tendencia peligrosa".

TASA DE POBREZA

Por su parte, Pedro Fuentes ha advertido de que cuatro años después de su implantación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "solo llega al 43% de las personas en pobreza severa en Navarra". Según ha explicado, "el problema no es solo administrativo, también es de falta de información", ya que el 57% de los hogares en esta situación "no ha recibido información" al respecto.

En cuanto a la "cobertura real", sumando el IMV y la Renta Garantizada, es del 55%. "Todavía tenemos un 45% de la población en pobreza severa que no accede a la política de garantía de rentas", ha criticado. También ha destacado que en Navarra hay 80.000 personas en una vivienda "inadecuada y/o insegura".

FACTORES DE RIESGO: VIVIENDA, SALUD Y EMPLEO

Por otro lado, Maite Quintana ha destacado los tres principales factores que "llevan a la integración precaria y a que la desigualdad vaya creciendo", como son la vivienda, la salud y el empleo. Respecto al primero de ellos, ha explicado que el 22% de la población navarra afronta problemas de exclusión, frente al 24% de España.

Desde 2018, esta cifra "ha crecido 5 puntos y medio". "Tenemos un problema que va en aumento", ha subrayado Quintana, que ha destacado el "desfase" que existe entre el aumento de los precios de la vivienda (un 36,1% desde 2018 hasta 2024), y el incremento del aumento de la renta media de los hogares (un 29,7% en el mismo periodo).

"La vivienda es uno de los factores esenciales de precariedad y desigualdad", ha subrayado. Además, según el informe, "el 77,9% de los hogares en pobreza severa y el 62,9% en riesgo de pobreza viven de alquiler, lo que convierte el acceso a la vivienda en un factor de riesgo directo de exclusión".

Por otro lado, ha señalado que en Navarra "tenemos buenas condiciones" en materia de empleo "pero no llegan a todo el mundo", y que actualmente "tener empleo no garantiza estar integrado". En este sentido, ha indicado que la precariedad laboral afecta al 7% de la población, unas 60.000 personas. A su juicio, hay empleabilidad, pero "precaria". Por ello, ha apostado por centrarse en la formación superior, ya que actualmente "la formación obligatoria no ayuda a nada, hay que ir de FP para arriba".

En materia sanitaria, en 2024 "tenemos un 15,6% de la población, 105.000 personas, con problemas de exclusión relacionados con la salud", frente al 14,8% de España. El 9,9% de las personas con enfermedades graves o problemas de salud crónicos, deficiencia o discapacidad "no han recibido atención médica en el último año para esa enfermedad". También hay "dificultades" para la cobertura de tratamientos odontológicos para el 14%, y de un 8% para prótesis dentales.

El 11% de la población tiene dificultades para adquirir gafas o audífonos, y el 7% para acceder a terapia psicológica, tres veces más que en 2018. El acceso a seguros privados se ha duplicado desde 2018, pasando de un 4% a un 8%, frente al 11% estatal.

RELACIONES SOCIALES

El informe también pone de manifiesto "la dificultad que puede suponer no tener apoyos", ya que "las personas que cuentan con una buena red son capaces de salir mejor adelante o no caer más", según Quitana.

En Navarra, el 8,3% de la población experimenta exclusión relacional, frente al 11,6% en 2018 y uno de cada cuatro hogares en exclusión carece de una red de apoyo cercana. El 25% de los hogares declara haber sufrido discriminación, de los cuales el 30% considera que se debe a origen o nacionalidad.

PERFIL DE LAS PERSONAS EN EXCLUSIÓN

En cuanto al perfil de las personas en exclusión, el informe recoge que los más afectados son mujeres y familias monoparentales (29% en exclusión severa), jóvenes y menores (uno de cada tres casos en exclusión severa), y personas con origen o nacionalidad extranjera.

En Navarra, una de cada cuatro familias con menores de edad (25%) vive en situación de exclusión social, frente al 31% del conjunto de España. La pobreza infantil alcanza al 21% de los menores (un 29% en España), y el abandono educativo temprano se mantiene en torno al 9%, frente al 13% nacional.

Los hogares con dos o más menores presentan una incidencia de exclusión de un 25%, y más de la mitad de los jóvenes (52%) no puede emanciparse por el coste de la vivienda. En este sentido, el informe señala que los hogares jóvenes y con menores "son los que más dificultades tienen para sostener su bienestar", con "salarios insuficientes, viviendas inaccesibles" y aumento de los problemas de salud mental.

EL INFORME, UN "ESPEJO MORAL"

Por su parte, Roselló ha considerado que este informe es un "espejo moral" porque refleja "nuestra realidad". "Es un espejo moral porque me miro al espejo y sale lo que hay", ha indicado, tras remarcar que aunque en algunos indicadores "estemos mejor" que otras comunidades "no significa que estemos bien, dadas las posibilidades que tiene" Navarra.

"Hay que tener cuidado cuando hacemos análisis comparativos, puede ser un análisis trampa o un análisis peligroso o viciado, porque nos impediría ver la auténtica necesidad que tenemos aquí", ha advertido. Entre otras cuestiones, también ha destacado que "hay personas detrás de cada dato" que recoge el informe y que la pobreza no es solo económica.