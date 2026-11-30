Archivo - La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, Neniques Roldán, ha lamentado los "malísimos" resultados de su partido, tanto a nivel nacional como en la Comunidad foral, y ha destacado que la formación morada va a trabajar a partir de ahora para hacer frente a los "recortes" de un futuro gobierno "de derecha y ultraderecha".

En declaraciones en la sede del partido en Pamplona, acompañada por las candidatas al Congreso y el Senado, Virginia Alonso y Eva Calleja, Roldán ha explicado que "la alta participación que se ha producido en principio era un motivo de satisfacción". "Pero, lamentablemente, no ha servido para frenar a la derecha y a la ultraderecha", ha añadido.

"Los resultados de Podemos han sido malísimos, no solo en Navarra, sino en el conjunto del Estado. Hemos conseguido dos representantes, una en coalición en Alicante y otra en coalición en Cataluña. Sin embargo, en el resto del Estado no hemos conseguido representación", ha indicado.

La representante de Podemos en Navarra ha expresado su "honda preocupación por la gente que va a sufrir las consecuencias de las políticas del gobierno de derecha y ultraderecha, que ya ha anunciado recortes". "Podemos va a estar trabajando por esa gente que va a sufrir estos recortes. Vamos a estar aquí para todas esas personas y, en un futuro próximo, vamos a trabajar para hacer frente a estas políticas que se anuncian tan desastrosas para el conjunto de la ciudadanía", ha señalado.