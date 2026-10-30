Podemos Navarra presenta a Virginia Alonso como candidata al Congreso y a Eva Calleja al Senado

Virginia Alonso Aparicio y Eva Calleja Novales - PODEMOS NAVARRA

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Navarra presenta a Virginia Alonso Aparicio, secretaria de Organización, como candidata al Congreso de los Diputados; y a Eva Calleja Novales, actual secretaria de Feminismos de Podemos Navarra, como candidata al Senado, tras el proceso de primarias celebrado por la formación.

En un comunicado, Podemos ha explicado que la presentación de las candidaturas "se produce en un momento marcado por el dolor tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo". En "solidaridad con las víctimas y sus familias", Podemos ha decidido suspender el acto de presentación oficial de sus candidaturas de todos los territorios.

Desde Podemos Navarra han trasladado su "más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas" y su "apoyo y cariño a las personas heridas". La organización también quiere mostrar su "agradecimiento sincero" al pueblo de Urda, a "las personas anónimas y a los equipos de emergencia que han trabajado para atender a las víctimas".

Las candidaturas de Podemos son "el resultado de un proceso de primarias en el que han participado más de 25.000 personas en el conjunto del Estado y que ha elegido a Irene Montero como candidata a la Presidencia del Gobierno".

Podemos Navarra ha valorado "muy positivamente" la "alta participación" y, "especialmente, la disponibilidad de su gente para apoyar e involucrarse en el proyecto". La formación destaca que este proceso "demuestra que existe una militancia activa y comprometida, dispuesta a trabajar para construir una alternativa política de izquierdas".

Con Virginia Alonso Aparicio al Congreso y Eva Calleja Novales al Senado, Podemos Navarra apuesta por una candidatura que "conoce distintas realidades del territorio y que quiere llevar a las instituciones estatales las necesidades de toda la ciudadanía navarra".

Virginia Alonso Aparicio, de Alsasua, sitúa la cohesión territorial entre sus prioridades. "No podemos permitir que el lugar donde vivimos determine las oportunidades que tenemos. Quienes vivimos en pueblos y comarcas sabemos que hacen falta servicios públicos, transporte, vivienda y empleo para poder desarrollar nuestros proyectos de vida sin tener que marcharnos. Defender Navarra en el Congreso también es defender que todos sus territorios cuenten", ha señalado la candidata.

Por su parte, Eva Calleja Novales, de Tafalla, ha reivindicado la necesidad de que el feminismo "siga siendo una prioridad política". "No habrá una sociedad justa mientras las mujeres sigamos asumiendo la mayor parte de los cuidados, sufriendo precariedad laboral o encontrando obstáculos para vivir libres de violencias", ha afirmado.

"RECUPERAR LOS VOTOS QUE FALTARON PARA CONSEGUIR REPRESENTACIÓN"

Podemos Navarra afronta estas elecciones con el objetivo de "lograr el apoyo de las poco más de 2.000 personas que faltaron en las anteriores elecciones generales para conseguir una diputada por Navarra".

En aquella ocasión, la candidatura al Congreso estuvo encabezada por Idoia Villanueva, integrada entonces en la coalición Sumar. Ahora, Podemos se presenta "con su propio nombre, manteniendo su esencia y con un proyecto político reconocible".

La formación aspira a "convertirse en la opción de izquierdas no independentista que no se deje arrastrar por las políticas de un PSOE" que, a su juicio, "sigue teniendo miedo a impulsar una transformación real para la gente".

"No queremos conformarnos. Queremos cambiar las políticas que impiden que la mayoría social viva con dignidad", han destacado desde Podemos Navarra.

La candidatura defenderá tres prioridades que considera "imprescindibles para garantizar una vida digna": paz, casa y trabajo. Paz para "apostar por la diplomacia, los derechos humanos y la convivencia frente a la guerra y la escalada militarista". Casa para "garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación". Y trabajo para "defender salarios dignos, derechos laborales y condiciones que permitan vivir, y no solo sobrevivir".

Con Virginia Alonso y Eva Calleja, Podemos Navarra quiere "recuperar una voz propia en las Cortes Generales y demostrar que es posible defender una izquierda valiente, feminista y comprometida con la transformación social y la cohesión territorial de Navarra".