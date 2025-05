Podemos Navarra recuerda que la ejecutiva y el Consejo Ciudadano "avalaron por unanimidad" la coalición Contigo-Zurekin

PAMPLONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos Navarra ha destacado que la ejecutiva del partido en la Comunidad foral y el Consejo Ciudadano "avalaron por unanimidad los acuerdos que se firmaron en 2023 con relación a Contigo-Zurekin". Acuerdos que "fueron refrendados por la dirección estatal a través de la firma de la entonces secretaria de organización estatal", ha subrayado.

Así lo ha indicado en un comunicado después de que miembros del partido en Navarra, recientemente elegidos consejeros en la nueva dirección de Podemos a nivel nacional, hayan llamado a "fortalecer el partido", reivindicando "el espacio que desde el principio ocupaba" en la coalición Contigo-Zurekin, que cifran en "más del 50%".

Podemos Navarra ha remarcado que "el único órgano legítimo para hablar en nombre de Podemos Ahal Dugu Navarra es su Ejecutiva surgida en las primarias de 2021 en la que resultó elegida Begoña Alfaro por amplísima mayoría y el Consejo Ciudadano surgido de aquellas primarias por voluntad de inscritos e inscritas".

"Cualquier inscrito o inscrita puede realizar las valoraciones que considere pertinentes a la prensa pero nunca en nombre de Podemos Ahal Dugu Navarra y siempre a título personal", ha indicado.

"El hecho de que la actual coordinadora general anuncie que no se va a presentar a las primarias no anula la legitimidad total de su Ejecutiva y Consejo Ciudadano hasta que no se renueven dichos órganos", ha subrayado.