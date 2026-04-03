La Policía Foral activa un dispositivo especial este sábado con motivo del XXVII Gran Premio Miguel Induráin

Vías afectadas por el recorrido de la prueba ciclista. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral desplegará este sábado 4 de abril un dispositivo especial para cubrir el XXVII Gran Premio Miguel Induráin de ciclismo, organizado por el Club Ciclista Estella, competición de categoría profesional UCI 1.1 PRO con un recorrido de 203,9 kms, y que tomará la salida desde la Capital del Ega a las 12.00h, con llegada aproximada a las 17.00h a la misma ciudad.

Se trata de una de las pruebas deportivas más importantes que discurren por las carreteras navarras, tanto por su categoría, como por el número de participantes: 19 equipos que representan a las escuadras ciclistas más importantes del panorama nacional e internacional.

Los objetivos del dispositivo policial son los de garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, mediante la protección de los participantes en la prueba ciclista, así como la del resto de usuarios de las vías públicas afectadas por la misma, y del público asistente al evento deportivo, regulando el tráfico por las vías por las que transita, explican desde la Policía Foral.

Para ello formarán parte del dispositivo un total de 37 agentes de la División de Tráfico (27 motocicletas) y el helicóptero del Gobierno de Navarra, que dará apoyo desde el aire. Además, habrá unidades de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Estella y de la División de Intervención de la Comisaría de Pamplona, coordinados con la Policía Local.

Desde Policía Foral se recuerda que es necesario seguir las indicaciones de la organización y de los agentes, a la vez que se pide "comprensión y paciencia" a los conductores que puedan verse temporalmente afectados por los cortes y afecciones propias de la carrera.